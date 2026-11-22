Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Türkiye'nin gündeminin baş sırasında olan ve gittikçe genişleyen fon soruşturmasıyla ilgili Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek yeni bir açıklamada bulundu.
Bakan Gürlek, soruşturmada gelinen son durumu rakamlar vererek duyurdu. Buna göre spekülasyon yapılan fon işlemlerine bulaşan 85 kişiden gönüllü iade kapsamında ve geri kazanım kapsamında 44,58 milyar TL tahsil edildi.
13 milyara denk gelen yabancı para cinsinden para donduruldu, 91 şirkete de kayyum atandı. Bakan Gürlek, "Hiç kimse, suçtan kaynaklandığı tespit edilen mal varlıklarını farklı hesaplara, şirketlere veya yurt dışına aktararak adaletten kaçırabileceğini düşünmesin." cümlesiyle de uyarıda bulundu.
Bakan Gürlek'in açıklaması şöyle:
"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca örgütlü nitelikli dolandırıcılık, Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddialarına ilişkin yürütülen fon soruşturmalarında 632 şüpheli bulunmaktadır.
Soruşturmalar kapsamında 91 şirkete kayyım atanarak TMSF'ye devredilmiş, 181 tüzel kişi ile 551 gerçek kişinin mal varlıklarına el konulmuş ve banka hesapları dondurulmuştur.
Kayyım atanan şirketlerin bünyesindeki taşınır ve taşınmaz varlıklar hariç olmak üzere; gerçek ve tüzel kişilere ait olan 1.867 kara aracı, 4 hava aracı, 3 deniz aracı ve 378 taşınmaz hakkında el koyma kararı verilmiş, 307 şirketin ortaklık payına el konulmuştur.
Birleşik Krallık, İsviçre, Lüksemburg, Bahreyn, Yunanistan, Almanya, Çek Cumhuriyeti, İtalya ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne şüpheliler tarafından kaçırıldığı tespit edilen yaklaşık 13 milyar TL'ye tekabül eden yabancı para cinsinden varlık dondurulmuş, bu varlıkların TMSF bünyesindeki fon hesabına aktarılması için adli istinabe işlemleri başlatılmıştır.
Gönüllü iade ve geri kazanım kapsamında 85 kişiden toplam 44,58 milyar TL tahsil edilmiştir.
Hiç kimse, suçtan kaynaklandığı tespit edilen mal varlıklarını farklı hesaplara, şirketlere veya yurt dışına aktararak adaletten kaçırabileceğini düşünmesin.
Vatandaşlarımızın alın terini korumak, gerçek hak sahiplerinin haklarına kavuşmasını sağlamak ve adaletin eksiksiz tecellisi için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz!"
https://x.com/abakingurlek/status/2124518623775470006