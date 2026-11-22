Türkiye'nin gündeminin baş sırasında olan ve gittikçe genişleyen fon soruşturmasıyla ilgili Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek yeni bir açıklamada bulundu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Adalet Bakanı Akın Gürlek fon soruşturmasında son durumu açıkladı: 85 kişiden 44,58 milyar TL tahsil edildi Adalet Bakanı Akın Gürlek, genişleyen fon soruşturmasında gelinen son duruma ilişkin rakamsal verileri ve yapılan işlemleri açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 632 şüpheli yer almaktadır. Gönüllü iade ve geri kazanım kapsamında 85 kişiden toplam 44,58 milyar TL tahsil edilmiştir. Soruşturma kapsamında 91 şirkete kayyım atanarak TMSF'ye devredilmiş, 181 tüzel kişi ile 551 gerçek kişinin mal varlıklarına el konulmuş ve hesapları dondurulmuştur. Şüpheliler tarafından yurt dışına kaçırıldığı belirlenen yaklaşık 13 milyar TL değerindeki yabancı para cinsinden varlık dondurulmuştur. Gerçek ve tüzel kişilere ait 1.867 kara aracı, 4 hava aracı, 3 deniz aracı, 378 taşınmaz ve 307 şirketin ortaklık payına el koyma kararı verilmiştir.

Bakan Gürlek, soruşturmada gelinen son durumu rakamlar vererek duyurdu. Buna göre spekülasyon yapılan fon işlemlerine bulaşan 85 kişiden gönüllü iade kapsamında ve geri kazanım kapsamında 44,58 milyar TL tahsil edildi.

13 milyara denk gelen yabancı para cinsinden para donduruldu, 91 şirkete de kayyum atandı. Bakan Gürlek, "Hiç kimse, suçtan kaynaklandığı tespit edilen mal varlıklarını farklı hesaplara, şirketlere veya yurt dışına aktararak adaletten kaçırabileceğini düşünmesin." cümlesiyle de uyarıda bulundu.

SORUŞTURMADA 632 ŞÜPHELİ BULUNUYOR

Bakan Gürlek'in açıklaması şöyle:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca örgütlü nitelikli dolandırıcılık, Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddialarına ilişkin yürütülen fon soruşturmalarında 632 şüpheli bulunmaktadır.

91 ŞİRKETE KAYYIM ATANDI

Soruşturmalar kapsamında 91 şirkete kayyım atanarak TMSF'ye devredilmiş, 181 tüzel kişi ile 551 gerçek kişinin mal varlıklarına el konulmuş ve banka hesapları dondurulmuştur.

Kayyım atanan şirketlerin bünyesindeki taşınır ve taşınmaz varlıklar hariç olmak üzere; gerçek ve tüzel kişilere ait olan 1.867 kara aracı, 4 hava aracı, 3 deniz aracı ve 378 taşınmaz hakkında el koyma kararı verilmiş, 307 şirketin ortaklık payına el konulmuştur.

"HİÇ KİMSE SUÇTAN KAZANDIKLARINI ADALETTEN KAÇIRABİLECEĞİNİ DÜŞÜNMESİN"

Birleşik Krallık, İsviçre, Lüksemburg, Bahreyn, Yunanistan, Almanya, Çek Cumhuriyeti, İtalya ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne şüpheliler tarafından kaçırıldığı tespit edilen yaklaşık 13 milyar TL'ye tekabül eden yabancı para cinsinden varlık dondurulmuş, bu varlıkların TMSF bünyesindeki fon hesabına aktarılması için adli istinabe işlemleri başlatılmıştır.

Gönüllü iade ve geri kazanım kapsamında 85 kişiden toplam 44,58 milyar TL tahsil edilmiştir.

Hiç kimse, suçtan kaynaklandığı tespit edilen mal varlıklarını farklı hesaplara, şirketlere veya yurt dışına aktararak adaletten kaçırabileceğini düşünmesin.

Vatandaşlarımızın alın terini korumak, gerçek hak sahiplerinin haklarına kavuşmasını sağlamak ve adaletin eksiksiz tecellisi için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz!"

https://x.com/abakingurlek/status/2124518623775470006