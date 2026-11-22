Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) kapsamında vatandaşlarımız hakkında başlatılan icra takiplerinde icra mekanizmalarının hileli veya hukuka aykırı yöntemlerle haksız kazanç aracına dönüştürüldüğüne ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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HABERİN ÖZETİ Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'ten HGS icra takipleri açıklaması! "Vatandaşlarımızı kimse haksız borç yükü altında bırakamaz" Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) kapsamındaki icra takiplerinde hukuka aykırı yöntemlerle haksız kazanç elde edildiği iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldığını duyurdu. Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) kapsamında vatandaşlar hakkında başlatılan icra takiplerinde usulsüzlük iddiaları gündeme gelmiştir. İcra mekanizmalarının hileli veya hukuka aykırı yöntemlerle haksız kazanç aracına dönüştürüldüğüne dair iddialar ve şikayetler bulunmaktadır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca bu iddialar üzerine soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında, haksız borçlandırma iddiaları, icra takiplerinin hukuka uygunluğu ve suç teşkil edebilecek eylemler araştırılmaktadır. Bakan Gürlek, hukuki süreçlerin ve icra mekanizmalarının kötüye kullanılarak vatandaşların haksız borç yükü altında bırakılamayacağını belirtmiştir. Vatandaşların haklarının korunması, iddiaların aydınlatılması ve sorumluların hesap vermesi için soruşturmanın titizlikle sürdürüleceği ifade edilmiştir.

Bakan Gürlek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Kamuoyunda gündeme gelen, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) kapsamında vatandaşlarımız hakkında başlatılan icra takiplerinde icra mekanizmalarının hileli veya hukuka aykırı yöntemlerle haksız kazanç aracına dönüştürüldüğüne ilişkin iddialar ve şikayetler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır.

Bu kapsamda, haksız borçlandırma iddiaları, başlatılan icra takiplerinin hukuka uygunluğu ve suç teşkil edebilecek eylemler tüm yönleriyle araştırılmaktadır.

Hiç kimse, hukuki süreçleri ve icra mekanizmalarını kötüye kullanarak vatandaşlarımızı haksız borç yükü altında bırakamaz.

Vatandaşlarımızın haklarının korunması, iddiaların aydınlatılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi için soruşturma titizlikle sürdürülecektir.