İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında, Gildencrest Capital isimli aracı kuruma ilişkin Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporun ayrıntıları kamuoyu ile paylaşıldı. Raporda, Londra merkezli olarak faaliyet gösteren şirketin fiilen İstanbul’dan yönetildiği, Türkiye’deki banka hesaplarından 9 yılda 21 milyar liralık para hareketi gerçekleştiği ve milyarlarca liranın yurt dışına aktarıldığı ifade edildi.

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HABERİN ÖZETİ Fon soruşturmasında dudak uçuklatan MASAK raporu! 9 yılda 21 milyar liralık para trafiği: 1,95 milyar liralık vurgun son anda önlendi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın fon soruşturması kapsamında hazırlanan MASAK raporunda, Londra merkezli Gildencrest Capital'in fiilen İstanbul’dan yönetildiği, hesaplarından 9 yılda 21 milyar liralık hareket gerçekleştiği ve milyarlarca liranın yurt dışına aktarıldığı belirlendi. 2011'de 'Tera Europe' adıyla kurulan ve hisselerinin yüzde 49’u Emre Tezmen’e, yüzde 40’ı Oğuz Tezmen’e ait olan şirketin bağlantılı yapılarının başına kağıt üzerinde eski makam şoförü ile büro memuru getirildi. Şirketin Türkiye'deki hesaplarından geçen 21 milyar liranın 11,9 milyar lirasının Tera Yatırım'dan, 6,3 milyar lirasının ise başta Mehmed Nureddin Çevik olmak üzere 19 kişi tarafından yatırıldığı tespit edildi. Yabancı hesaplar üzerinden Borsa İstanbul'da yapılan işlemlerden yaklaşık 7,8 milyar lira kazanç sağlandığı saptandı. Çekya ve Londra'daki hesaplara gönderilen 6,3 milyar liranın 4,1 milyar lirasının geri dönmediği, bu tutarın 3,4 milyar lirasının Tera Yatırım'a ait olduğu aktarıldı. 2026'nın ilk aylarında İsviçre'deki hesaplara Enver Çevik için 4,5 milyar lira, Muhammed Yarız için 500 milyon lira ve benzer tarihlerde Burhan Tunç Özkan'a 1 milyar lira gönderildiği belirlendi. Kasım ayında Bahamalar'a 504 milyon liralık hisse aktarılırken, 1 milyar 950 milyon liralık diğer bir hisse aktarımı ise MASAK tarafından son anda durduruldu.

ŞİRKETİN YÜZDE 49’U EMRE TEZMEN’E, YÜZDE 40’I OĞUZ TEZMEN’E AİT

MASAK raporunda, söz konusu şirketin 2011 yılında Londra’da "Tera Europe" adıyla kurulduğu, hisselerinin yüzde 49’unun Emre Tezmen’e, yüzde 40’ının ise Oğuz Tezmen’e ait olduğu belirtildi. Şirketin adının 2024 yılında Gildencrest Capital olarak değiştirildiği kaydedildi.

LONDRA’DAKİ ŞİRKET İSTANBUL’DAN YÖNETİLDİ

Gildencrest Capital’in Londra’da mukim olmasına rağmen faaliyetlerinin İstanbul’dan ve Tera’nın kendi çalışanları aracılığıyla yürütüldüğü tespit edildi. Bağlantılı şirketlerin başına ise kağıt üzerinde Tera’nın eski makam şoförü ve büro memurunun getirildiği raporda yer aldı.

9 YILDA 21 MİLYAR LİRALIK HAREKET

Şirketin Türkiye’deki banka hesaplarından 9 yılda toplam 21 milyar lira geçtiği belirlendi. Bu tutarın 11,9 milyar lirasının Tera Yatırım’dan, 6,3 milyar lirasının ise başta Mehmed Nureddin Çevik olmak üzere 19 kişi tarafından yatırıldığı bildirildi.

7,8 MİLYAR LİRA KAZANÇ TESPİT EDİLDİ

Raporda, işlem emirlerinin Londra’dan İsviçre’deki Century City’ye, buradan da Borsa İstanbul’a gönderildiği belirtildi. Borsadaki işlemlerin yabancı yatırımcı üzerinden gerçekleştirildiği, ancak işlemlerin arkasındaki isimlerin kayıtlara yansımadığı ifade edildi. Hisselerin yabancı hesaplar adına alınıp satılması nedeniyle elde edilen kazancın yurt dışındaki hesaplarda biriktiği ve bu işlemlerden yaklaşık 7,8 milyar lira kazanç sağlandığı tespit edildi.

YURT DIŞINA GİDEN 6,3 MİLYAR LİRANIN 4,1 MİLYARI GERİ DÖNMEDİ

Paranın bir bölümünün doğrudan yurt dışına çıkarıldığı belirtilen raporda, Çekya ve Londra’daki hesaplara toplam 6,3 milyar lira gönderildiği kaydedildi. Bu tutarın 2,2 milyar lirasının geri döndüğü, 4,1 milyar lirasının ise yurt dışında kaldığı bildirildi. Yurt dışında kalan paranın 3,4 milyar lirasının Tera Yatırım’a ait olduğu belirtildi.

YIL BAŞINDAN BU YANA İSVİÇRE’DEKİ HESAPLARA MİLYARLARCA LİRALIK ÖDEME

2026 yılının ilk aylarında yurt dışındaki hesaplardan iki büyük ödeme gerçekleştirildiği tespit edildi. Bu kapsamda Enver Çevik’in İsviçre’deki hesabına 4,5 milyar lira, Muhammed Yarız’ın İsviçre’deki hesabına ise 500 milyon lira gönderildiği, benzer tarihlerde Burhan Tunç Özkan’a da 1 milyar lira ödeme yapıldığı bildirildi.

1,95 MİLYAR LİRALIK HİSSE AKTARIMI MASAK TARAFINDAN SON ANDA DURDURULDU

Gildencrest Capital’in yeni bir saklama hesabı açtığı, kasım ayında 504 milyon lira değerindeki hisselerin Bahamalar’daki bir banka hesabına aktarıldığı belirlendi. Ayrıca 1 milyar 950 milyon lira değerindeki hisselerin aktarımının MASAK tarafından son anda durdurulduğu açıklandı.

Başsavcılık tarafından söz konusu paranın TMSF bünyesindeki gönüllü iade hesabına yatırılması yönünde karar alındığı, yurt dışına çıkarılan malvarlıklarının Türkiye’ye iadesi için de adli istinabe yoluna başvurulduğu bildirildi.