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İstanbul
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili yürütülen fon soruşturması sürüyor.
Soruşturma derinleştikçe yeni gelişmeler de beraberinde geliyor. Vurguna giden işlemlerde haksız kazanç elde edenlerin tespiti ve cezası için titiz bir inceleme yürütülürken önemli bir karar alındı.
Soruşturma sürecinde 108 kişinin mal varlığı üzerinde işlem yapmaları halinde ilgili kurumlardan başsavcılığa bildirimde bulunulması istendi.