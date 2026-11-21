İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili yürütülen fon soruşturması sürüyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Fon soruşturmasında 108 kişinin mal varlığı işlemleri için bildirim talebi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlerle ilgili yürütülen fon soruşturması devam ediyor. Vurguna giden işlemlerde haksız kazanç elde edenlerin tespiti ve cezalandırılması için titiz bir inceleme yürütülüyor. Soruşturma sürecinde 108 kişinin mal varlığı üzerinde işlem yapılması durumunda ilgili kurumlardan başsavcılığa bildirimde bulunulması istendi.

Soruşturma derinleştikçe yeni gelişmeler de beraberinde geliyor. Vurguna giden işlemlerde haksız kazanç elde edenlerin tespiti ve cezası için titiz bir inceleme yürütülürken önemli bir karar alındı.

MAL VARLIKLARIYLA İLGİLİ ADIMLARINDA BİLDİRİM İSTENDİ

Soruşturma sürecinde 108 kişinin mal varlığı üzerinde işlem yapmaları halinde ilgili kurumlardan başsavcılığa bildirimde bulunulması istendi.