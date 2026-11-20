Yeni Parti Milletvekili Ümit Özlale, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın Hedef Portföy’ün katılım hisse senedi fonunda adına kayıtlı bir hesabın bulunduğunu öne sürdü.

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HABERİN ÖZETİ Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan Yeni Partili Ümit Özlale'nin fon iddialarına cevap: Helal ve tertemiz tasarrufumun kaynağı bellidir Yeni Parti Milletvekili Ümit Özlale'nin Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın fon ve kira sertifikası yatırımlarına ilişkin iddialarına karşılık Bakan Bolat, iddiaların iftira olduğunu belirterek hukuki süreç başlattığını açıkladı. Ümit Özlale, Bakan Ömer Bolat'ın Hedef Portföy'ün katılım hisse senedi fonunda adına kayıtlı bir hesabı olduğunu ve 37 milyon 800 bin liralık kira sertifikası yatırımının kaynağının açıklanması gerektiğini öne sürdü. Bakan Bolat, tasarrufunun kaynağının 43 yıllık yöneticilik ve başkanlık görevlerine dayandığını, mal varlığı bildirimlerinin devletin kurumlarında mevcut olduğunu belirtti. Bolat, 800 milyon lira ve 170 milyon lira çekildiği yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu ve kira sertifikası işlemlerinin mükerrer toplanmasından kaynaklanan işlem hacminin çarpıtıldığını ifade etti. İddialara karşı suç duyurularında bulunulduğunu ve manevi tazminat davaları açıldığını belirten Bolat, kişisel mali verilerin nasıl elde edildiğinin de yargıya taşınacağını vurguladı.

Fonun doğrudan yatırım yapan 9 hesabından birinin Bolat’a ait olduğunu iddia eden Özlale, söz konusu payların Bolat’ın bakanlık görevini sürdürdüğü Ağustos 2023’te de kayıtlarda göründüğünü öne sürdü.

Özlale, Bolat’ın 26 Şubat 2024’te açıkladığı 37 milyon 800 bin liralık kira sertifikası yatırımını da gündeme getirerek bu paranın kaynağının ve Hedef Portföy’deki yatırımlarla bağlantısının açıklanmasını istedi.

Bakan Bolat’a fon paylarını ne zaman ve hangi bedelle sattığını, kira sertifikası yatırımında bu satıştan elde edilen bir kazancın kullanılıp kullanılmadığını soran Özlale, söz konusu işlemlerin mal beyanına ne zaman işlendiğini de sorularına ekledi.

Özlale'nin iddiaları üzerine Bakan Bolat'tan yazılı bir açıklama geldi. Bolat, "Sayın Özlale" diye başladığı açıklamasında "Helal ve temiz tasarrufumun kaynağı bellidir." ifadelerini kullanarak "İddia sahibi, iddiasını ispat etmedikçe müfteridir." cümlesini sarf etti. Bolat ayrıca söz konusu fon iddialarıyla ilgili manevi tazminat davaları açıldığını da vurguladı.

"800 MİLYON LİRA VE 170 MİLYON LİRA İFTİRALARINDA BULUNDUNUZ"

Bakan Bolat'ın, Özlale'nin sorularına karşı açıklamasında yer alan ifadeler şöyle: "7 Ekim'den bu yana şahsıma yönelik ileri sürdüğünüz gerçek dışı beyan ve iftiralara cevap vermemize ve bu iddiaları bilgi ve belgelerle çürütmemize rağmen, aynı isnatları yeniden gündeme getirerek çarpıtma yapmaya devam ediyorsunuz.

Ancak 7 ve 8 Ekim'de yaptığımız açıklamalardan bu yana, saygıdeğer halkımız ve kamuoyumuz sizin bu iftiranıza zerre kadar itibar etmedi. 4 Kasım günü, Ticaret Bakanlığımızın bütçe görüşmelerinin yapıldığı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 10 saatlik oturum boyunca karşımda bu konuda tek bir kelime dahi sarf edemediniz. Çünkü yalan söylediğinizi ve algı, çarpıtma peşinde olduğunuzu biliyordunuz.

7 Ekim akşamı, operasyon öncesinde gerçekte bir SUKUK kira sertifikası olan tasarruf hesabımı kapattığım ve 400 milyon lira yatırıp 800 milyon lira çektiğim yönündeki iftirayı aynı gece net bir şekilde çürüttüm.

Ertesi gün, 8 Ekim'de ise siz MKK kayıtlarına dayanarak 170 milyon lira çektiğim yönünde kamuoyunu yanıltıcı bir iftirada daha bulundunuz.

Söz konusu tutarın, kira sertifikalarının vade sonu tahsilatları ile yeniden alım işlemlerinin mükerrer biçimde tekrar tekrar toplanmasından kaynaklandığını teknik açıklamamızla ortaya koyduk. Olmayan 170 milyon liranın hesabımdan çekildiğini gösteren tek bir banka dekontu ortaya koymanız için size hodri meydan dedim. Yine sesiniz çıkmadı. Çünkü işlem hacmini, hesaptan çekilen para veya elde edilen kazanç olarak göstermeniz açık bir çarpıtmaydı.

"HELAL VE TEMİZ TASARRUFUMUN KAYNAĞI BELLİDİR"

Bugün yine kelime ve rakam cambazlığı yapıyorsunuz. 43 yıllık üst düzey yöneticilik ve Başkanlık görevlerim boyunca elde ettiğim helal ve tertemiz tasarrufumun kaynağı bellidir. Mal varlığı bildirimlerim devletimizin ilgili kurumlarında zaten mevcuttur. Ayrıca bu bilgiler, ilgili kamu mali denetim kuruluşlarının kayıtlarında, denetiminde, ve kanuni mal varlığı bildirimlerimde yer almaktadır.

Devletimizin 16 Eylül 2026 tarihinden bu yana yürüttüğü soruşturmaların konusu, bazı hisse senetlerinde hukuka aykırı işlemler gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği ve bu işlemler yoluyla haksız ve fahiş kazançlar elde edilip edilmediği, ve bu konuda kimlerin suç ortaklığı yaptıklarının adli merciler tarafından soruşturulmasına ilişkindir.

"KONU SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN YAKIN TAKİBİNDE"

Bu süreç, Sayın Cumhurbaşkanımızın bizzat talimatları ve yakın takibi doğrultusunda; hiçbir şüpheye, tereddüde ve haksızlığa mahal bırakmayacak şekilde, hukukun üstünlüğü, tarafsızlık ve adalet ilkeleri çerçevesinde son derece hassasiyetle yürütülmektedir. Devletimizin adli mercilerinin, ve ilgili denetim kurumlarının titizlikle yürüttüğü bu sürecin, tüm yönleriyle aydınlatılması ve varsa hukuka aykırı işlemlerin hiçbir ayrım gözetilmeksizin ortaya çıkarılması esastır.

Soruşturmaların başlatıldığı 16 Eylül 2026 tarihi itibarıyla Türkiye'de ilgili mevzuata uygun olarak kurulmuş 2.886 yatırım fonu ve bu fonlarda tasarruflarını değerlendiren yaklaşık 5,9 milyon yatırımcı bulunmaktaydı. Ancak bir yatırım fonunda tasarruf sahibi olmak, eğer kanunsuz veya haksız bir eylem yoksa, o fonla ilgili sonradan ortaya çıkan soruşturmaların tarafı olmak anlamına gelmez.

SUKUK kira sertifikası ise, mevzuatla düzenlenmiş, hukuken meşru bir kira sertifikası niteliğindedir. Şahsıma ait kira sertifikası işleminin, somut ve hukuken geçerli herhangi bir delil ortaya konulmaksızın söz konusu soruşturmalarla ilişkilendirmeye çalışmanız, sadece haysiyet cellatlığıdır. Çamurunuzun, iftiranızın bize yapışamayacağını, ancak size yakıştığını hala anlamamış görünüyorsunuz.

"SUÇ DUYURULARINDA BULUNULDU VE MANEVİ TAZMİNAT DAVALARI AÇILDI"

Şahsıma yönelik gerçek dışı isnatlar nedeniyle ilgili kişiler ve sizin hakkınızda suç duyurularında bulunulmuş ve manevi tazminat davaları açılmıştır. Ayrıca iddia olunan kişisel mali verileri ele geçirme hususunun kimler tarafından, hangi kaynaktan ve hangi hukuki yetkiye dayanılarak elde edildiği ve kamuoyuna açıklanma biçiminin hukuka uygunluğu da yargısal denetim kapsamında şahsınıza mutlaka sorulacaktır. Bu hususlara ilişkin bütün hukuki haklarımızı sonuna kadar yüce Türk adaleti önünde savunacağız.

Allah'a çok şükür, 63 yıllık hayatımızı hakkaniyet, adalet, dürüstlük, çalışkanlık, vatan ve millet sevgisiyle geçirdik. 43 yıllık mesleki çalışmamızın, birikimimizin ve şahsi itibarımızın, dayanaktan yoksun isnat ve iftiralarla zedelenmesine müsaade etmeyeceğim.

"İDDİA SAHİBİ İSPAT ETMEDİKÇE MÜFTERİDİR"

İddia, delilin yerini tutmaz. Tekrarlanan iftiralar hakikate dönüşmez. İddia sahibi, iddiasını ispat etmedikçe müfteridir, şahitliği bile kabul edilmez.

63 yıllık hayatını dürüstlük, hakkaniyet, adalet, milli ve manevi değerleri yaşama, çalışkanlık, hassasiyet ve şeref üzerine kurmuş bir insan olarak; haysiyet ve şeref yoksunu iftiracılara karşı mücadelemi adli merciler ve hukuk nezdinde, ayrıca Yüce Allah’ın indinde sonuna kadar sürdüreceğim.

Alnımız açık, başımız diktir."