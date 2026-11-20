Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen 2. Türk-Alman Otomotiv Platformu Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. AB'nin gündemindeki "Made in EU" düzenlemesinin Türkiye'yi kapsam dışında bırakmasının yalnızca Türk otomotiv sektörünü değil, Avrupa otomotiv sanayiini de olumsuz etkileyebileceğini söyledi.

"MİLYARLARCA LİRALIK İHRACAAT TEHLİKEYE DÜŞEBİLİR" UYARISI

Bolat, Türkiye’nin “Made in EU”da kapsam dışı kalması hâlinde 2035 yılına kadar Türkiye’de yaklaşık 330 bin kişilik istihdamın, 20 milyar avroluk otomotiv ihracatının ve 6 milyar avroluk tedarik sanayii ihracatının risk altına girebileceğini söyledi. Aynı senaryoda AB’de yaklaşık 250 bin kişilik istihdamın ve 21 milyar avroluk otomotiv ihracatının da tehlikeye düşebileceğini dile getiren Bolat, bütünleşik değer zincirlerinin zarar görmesi durumunda Avrupa’daki araç ve parça maliyetlerinin yüzde 4 ile 9 arasında artabileceğini kaydetti. Türkiye’nin düzenlemeye üçüncü ülkelerle aynı çerçevede değerlendirilmesinin ekonomik gerçeklerle bağdaşmadığını vurgulayan Bolat, Türkiye’nin herhangi bir kısıtlama olmaksızın Sanayi Hızlandırma Yasası’nın bütün hükümleri kapsamında ortak ülke olarak sürece dâhil edilmesi gerektiğini ifade etti. EEA/EFTA ülkeleri veya Birleşik Krallık gibi ülkelere tanınacak imkânların Türkiye’den esirgenmemesi gerektiğini belirten Bolat, Türkiye’nin en başından itibaren eş değer muamele kapsamına alınmasını istedi.

TÜRKİYE İÇİN EŞİT MUAMELE ÇAĞRISI

Türkiye’nin AB ile kamu alımları pazarlarının karşılıklı açılmasına yönelik teknik diyaloğu başlattığını hatırlatan Bolat, 31 Temmuz 2026’da yürürlüğe giren mevzuat değişikliğinin de AB ekonomik operatörlerine mütekabiliyet esasına göre eşit muamele sağlanmasının hukuki zeminini oluşturduğunu bildirdi. Teknik görüşmelerin sürdüğünü kaydeden Bolat, ikili anlaşmaya yönelik müzakerelerin gecikmeden başlaması ve kısa sürede sonuçlandırılması gerektiğini söyledi. Bolat, “Made in EU” tartışmasının siyasi etiketler üzerinden değil, sanayi üretiminin gerçekleri üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, Türkiye’nin Avrupa’nın otomotiv değer zincirlerinin ayrılmaz bir parçası olarak tanınması çağrısında bulundu.

SON BİR YILDA 100'E YAKIN DİPLOMATİK TEMAS

Ticaret Bakanı Ömer Bolat önce Ford yetkilileriyle, ardından da Türk iş insanlarıyla bir araya geldi. Bolat, Türk iş insanlarıyla buluştuğu toplantıda AB’nin “Made in EU” modeli başta olmak üzere korumacı sanayi politikalarına karşı son bir yılda 100’e yakın diplomatik temas ve toplantı gerçekleştirdiklerini açıkladı. AB kurumları ve üye ülkeler nezdinde yoğun diplomasi yürüttüklerini belirten Bolat, Türkiye’nin Gümrük Birliği kapsamındaki haklarının korunması için mücadelelerinin kararlar açıklanana kadar süreceğini söyledi. Bolat, mevcut anlaşmalara bağlı kalınması gerektiğini vurgulayarak “Ahde vefa ilkesi gereğince bu anlaşmalara tam olarak uyulmasını istiyoruz” dedi.