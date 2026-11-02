Bakan Ömer Bolat, BAE heyetiyle 40 milyar dolarlık ticaret hedefini görüştü

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İstanbul
42. İSEDAK Bakanlar Toplantısı kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dış Ticaret Bakanı Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi ve BAE Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Türkiye Özel Temsilcisi Sultan Saeed Al Mansouri ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.
Bakan Bolat, "Görüşmemizde, stratejik ortağımız olan BAE ile bölgesel gelişmeleri, küresel ticaretteki korumacı ticaret politikalarını, sınırda karbon uygulamalarını ve ortaklaşa atabileceğimiz adımları kapsamlı bir şekilde ele aldık. Ayrıca, ikili ticaret hacmimizi 40 milyar dolarlık hedefe ulaştırma yolundaki karşılıklı yatırımları ve yeni iş birliği imkanlarını değerlendirdik. Türkiye-BAE Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın (CEPA) sunduğu fırsatları, iş dünyalarımız arasında somut ortaklıklara dönüştürmenin önemini vurguladık. Önümüzdeki dönemde Türkiye-BAE 3. Dönem JETCO Toplantısı ile CEPA 2. Dönem Ortak Komite Toplantısını iki ülke iş dünyası temsilcilerinin katılımı ile eş zamanlı olarak ülkemizde gerçekleştirmek konusunda mutabık kaldık. Küresel ekonomideki sınamalara karşı ortak bir vizyon geliştirme ve Türkiye-BAE ekonomik ve ticaret ilişkilerini daha da güçlendirmek konusunda irademizi vurguladığımız görüşme, bölgesel ekonomiye ve ülkemizin refahına katkı sunacak önemli bir adım olmuştur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan liderliğinde belirlenen hedeflere ulaşmak için Zeyoudi ve Mansouri ile yakın çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.