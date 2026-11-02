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Ekonomi
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Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 11:47
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 11:52

Bakan Ömer Bolat, BAE heyetiyle 40 milyar dolarlık ticaret hedefini görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, BAE Dış Ticaret Bakanı Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi ve BAE Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Türkiye Özel Temsilcisi Sultan Saeed Al Mansouri ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "İkili ticaret hacmimizi 40 milyar dolarlık hedefe ulaştırma yolundaki karşılıklı yatırımları ve yeni iş birliği imkanlarını değerlendirdik" dedi.

Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş
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Bakan Ömer Bolat, BAE heyetiyle 40 milyar dolarlık ticaret hedefini görüştü
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 11:47
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 11:52

42. İSEDAK Bakanlar Toplantısı kapsamında (BAE) Dış Ticaret Bakanı Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi ve BAE Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Türkiye Özel Temsilcisi Sultan Saeed Al Mansouri ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyen Ticaret Bakanı , konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.

HABERİN ÖZETİ

Bakan Ömer Bolat, BAE heyetiyle 40 milyar dolarlık ticaret hedefini görüştü

Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İSEDAK Bakanlar Toplantısı kapsamında BAE Dış Ticaret Bakanı Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi ve BAE Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Türkiye Özel Temsilcisi Sultan Saeed Al Mansouri ile verimli bir görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede, stratejik ortak BAE ile bölgesel gelişmeler, küresel ticaretteki korumacı politikalar, sınırda karbon uygulamaları ve ortak adımlar ele alındı.
İkili ticaret hacmini 40 milyar dolarlık hedefe ulaştırma yolundaki karşılıklı yatırımlar ve yeni iş birliği imkanları değerlendirildi.
Türkiye-BAE Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın (CEPA) sunduğu fırsatların iş dünyaları arasında somut ortaklıklara dönüştürülmesinin önemi vurgulandı.
Türkiye-BAE 3. Dönem JETCO Toplantısı ve CEPA 2. Dönem Ortak Komite Toplantısı'nın ülkede eş zamanlı olarak düzenlenmesi konusunda mutabık kalındı.
Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
Bakan Ömer Bolat, BAE heyetiyle 40 milyar dolarlık ticaret hedefini görüştü

Bakan Bolat, "Görüşmemizde, stratejik ortağımız olan BAE ile bölgesel gelişmeleri, küresel ticaretteki korumacı ticaret politikalarını, sınırda karbon uygulamalarını ve ortaklaşa atabileceğimiz adımları kapsamlı bir şekilde ele aldık. Ayrıca, ikili ticaret hacmimizi 40 milyar dolarlık hedefe ulaştırma yolundaki karşılıklı yatırımları ve yeni iş birliği imkanlarını değerlendirdik. Türkiye-BAE Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın (CEPA) sunduğu fırsatları, iş dünyalarımız arasında somut ortaklıklara dönüştürmenin önemini vurguladık. Önümüzdeki dönemde Türkiye-BAE 3. Dönem JETCO Toplantısı ile CEPA 2. Dönem Ortak Komite Toplantısını iki ülke iş dünyası temsilcilerinin katılımı ile eş zamanlı olarak ülkemizde gerçekleştirmek konusunda mutabık kaldık. Küresel ekonomideki sınamalara karşı ortak bir vizyon geliştirme ve Türkiye-BAE ekonomik ve ticaret ilişkilerini daha da güçlendirmek konusunda irademizi vurguladığımız görüşme, bölgesel ekonomiye ve ülkemizin refahına katkı sunacak önemli bir adım olmuştur. Cumhurbaşkanımız ve BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan liderliğinde belirlenen hedeflere ulaşmak için Zeyoudi ve Mansouri ile yakın çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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ETİKETLER
#Recep Tayyip Erdoğan
#birleşik arap emirlikleri
#ömer bolat
#İsedak Bakanlar Toplantısı
#Muhammed Bin Zayid Al Nahyan
#Dr Thani Bin Ahmed Al Zeyoudi
#Sultan Saeed Al Mansouri
#Ekonomi
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