Kasım ayında altın fiyatları ne olacak? Zafer Ergezen'den korkutan uyarı

Altın fiyatları Kasım ayında düşüşe devam edecek mi? Bir yanda savaşın gölgesinde yükselen petrol fiyatları, diğer yanda faiz ve dolar baskısı… Peki, kasım ayında altın yeniden yükselişe mi geçecek, yoksa düşüş derinleşerek yatırımcıyı şaşırtacak mı?

Gram ve ons altında gözler hangi gelişmelere çevrildi? Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, emtia piyasasının seyrini belirleyecek kritik gelişmeleri Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş'a değerlendirdi.

KASIM AYI YATIRIMCI İÇİN KRİTİK

Emtia yatırımcısına Kasım ayı için nasıl bir yol haritası önerirsiniz? Altın, gümüş, petrol, bakır ve tarım emtiaları arasında risk-getiri dengesi nasıl kurulmalı?

Zafer Ergezen: Yatırımcılar için oldukça zor bir dönemden geçiyoruz. Hem yerli yatırımcı hem de küresel yatırımcı, yabancı yatırımcı için… Genel anlamda baktığımız zaman, yüksek petrol fiyatlarının yüksek enflasyon beklentilerine yol açtığını görüyoruz. Bunun da faizlerde ve dolar endeksinde yükselişe neden olduğunu söyleyebiliriz. Bütün bunların sonucunda da genel anlamda varlık fiyatlarında satışların olduğunu görüyoruz.

Varlık fiyatlarında satış derken burada hem kıymetli metallerde hem endüstriyel metallerde hem de genel olarak borsalarda satışlar yaşandığını söylememiz mümkün. Bu anlamda kasım ayında ABD seçimleri en önemli takip konularından bir tanesi olacak. Bunun yanı sıra özellikle ABD'den gelecek veriler önemli olacak. Bu verilerle birlikte faizde nasıl bir yol izleneceğini görüyor olacağız.

Eğer savaş sonrası bir uzlaşma olursa, yani kalıcı bir anlaşma görebilirsek, o zaman piyasalarda hızlı bir toparlanma yaşandığını görebiliriz. Bu durum genel olarak altın ve gümüş gibi varlıklara da olumlu yansır. Aksi takdirde satış baskısının devam ettiği, destek seviyelerinin test edildiği bir süreç görmemiz mümkün. Kasım ayı içerisinde de böyle bir tabloyla karşılaşabiliriz.

SAVAŞIN GİDİŞATI PİYASAYI FİYATLAYACAK

Petrol piyasasında yeni bir fiyat şoku yaşanabilir mi?

Zafer Ergezen: Bunun cevabını bize açıkçası ABD ve İran arasındaki savaş verecek. Orada nereye ilerleyeceğimiz, petrol fiyatlarının da nereye gideceğini gösterecek. Ama şurası bir gerçek: Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin kapalı olduğu durum devam ettikçe maalesef petrol fiyatlarında her gün yukarı yönlü risklerin artmaya başladığını görüyoruz. O yüzden daha yüksek seviyelerin görülme ihtimali var.

Tam tersi, çok hızlı bir geri çekilme görülme ihtimali de var. Yani burada savaşın ne tarafa doğru ilerleyeceği ve petrol arzının nasıl olacağı, bize petrol fiyatlarının da nereye gideceğini gösteriyor olacak.

YATIRIMCI FAİZE GEÇMEYE BAŞLADI

Altın ve gümüşte yükselişin devamı mümkün mü, yoksa sert bir düzeltme mi bekliyoruz?

Zafer Ergezen: Genel anlamda altın ve gümüşte çok sert bir düzeltme bekliyor muyum? Açıkçası bunun cevabını da petrol fiyatları verecek.

Yani savaş burada şiddetlenirse ve faizlerde yukarı yönlü sıçramalar görürsek altın ve gümüşte de artık desteklerin kırıldığı, yeni destek seviyelerinin arandığı bir dönemi görebiliriz. Şimdilik bunu konuşmak için erken. Bir miktar daha yatay piyasada devam etmesini beklediğimi söyleyebilirim.

Genel anlamda şu anda, özellikle son iki haftada piyasalarda önemli bir kırılım olduğunu söylememiz mümkün. Gelen olumsuz veriler sonrasında tahvil faizlerinin hep yukarı yönlü gittiğini görüyorduk. İlk defa iki hafta önce, ABD enflasyon verisi sonrasında tahvil faizlerinde geri çekilme gördük.

Yani bu kısaca ne demek? Yatırımcılar artık tahvile, yani faize geçmeye başladı. Bu seviyelerin cazip olduğunu gördüler veya risklerin arttığını düşündüler. O yüzden risksiz getiriye yönelmeye başladılar.

Bu nedenle benim genel anlamda yatırımcılara tavsiyem de mümkün olduğunca risksiz getirilere yönelmeleri ve bir süre piyasaları izlemeleri şeklinde.

Risksiz getiriye yöneldiğimiz zaman, tabii ki burada altın, gümüş, bakır veya diğer emtialar gözünden bakacak olursak, yüksek enflasyon, yüksek faiz ve güçlü dolar dengesinin genel anlamda emtialar üzerinde baskı oluşturduğunu söylememiz mümkün. Böyle bir ortamda yatırım için çok iyi bir dönem olduğunu söylemek zor.

TEMKİNLİ OLUNMASI GEREKEN BİR DÖNEM

Altın ve gümüş tarafında zaten geri çekilmeleri gördük. Buradaki en önemli nokta, petrol fiyatları gerileyecek mi? Eğer petrol fiyatları gerilerse burada varlık fiyatlarında en azından toparlanmalar görebiliriz. Aksi takdirde bu satış baskısının ve yatay kanalın devam etmesini bekleyebilirim.

Tabii petrol fiyatları yüksek kaldıkça aşağıdaki desteklerin test edilmesi ve kırılması ihtimali de artmaya başlıyor. Bu önemli bir risk. O yüzden de mümkün olduğunca temkinli olunması gereken bir dönemde olduğumuzu söyleyebilirim.