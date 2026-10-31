TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 15:24
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 15:36

Kasım ayında altın fiyatları ne olacak? Zafer Ergezen'den korkutan uyarı

Altın fiyatlarında Kasım ayında yükseliş bekleniyor mu, yoksa düşüş devam mı edecek? Petrol fiyatları, ABD-İran savaşı, faiz ve dolar endeksindeki hareketlerin piyasalara etkisi ne olacak? Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, kasım ayında gram ve ons altını etkileyebilecek gelişmeleri Tgrthaber.com'a anlattı.

Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Kasım ayında altın fiyatları ne olacak? Zafer Ergezen'den korkutan uyarı
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 15:24
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 15:36

fiyatları Kasım ayında düşüşe devam edecek mi? Bir yanda savaşın gölgesinde yükselen fiyatları, diğer yanda faiz ve dolar baskısı… Peki, kasım ayında altın yeniden yükselişe mi geçecek, yoksa düşüş derinleşerek yatırımcıyı şaşırtacak mı?

Gram ve ons altında gözler hangi gelişmelere çevrildi? Emtia Piyasaları Uzmanı , emtia piyasasının seyrini belirleyecek kritik gelişmeleri Özel Haber Şefi 'a değerlendirdi.

Kasım ayında altın fiyatları ne olacak? Zafer Ergezen'den korkutan uyarı

KASIM AYI YATIRIMCI İÇİN KRİTİK

Emtia yatırımcısına Kasım ayı için nasıl bir yol haritası önerirsiniz? Altın, gümüş, petrol, bakır ve tarım emtiaları arasında risk-getiri dengesi nasıl kurulmalı?

Zafer Ergezen: Yatırımcılar için oldukça zor bir dönemden geçiyoruz. Hem yerli yatırımcı hem de küresel yatırımcı, yabancı yatırımcı için… Genel anlamda baktığımız zaman, yüksek petrol fiyatlarının yüksek enflasyon beklentilerine yol açtığını görüyoruz. Bunun da faizlerde ve dolar endeksinde yükselişe neden olduğunu söyleyebiliriz. Bütün bunların sonucunda da genel anlamda varlık fiyatlarında satışların olduğunu görüyoruz.

Kasım ayında altın fiyatları ne olacak? Zafer Ergezen'den korkutan uyarı

Varlık fiyatlarında satış derken burada hem kıymetli metallerde hem endüstriyel metallerde hem de genel olarak borsalarda satışlar yaşandığını söylememiz mümkün. Bu anlamda kasım ayında ABD seçimleri en önemli takip konularından bir tanesi olacak. Bunun yanı sıra özellikle ABD'den gelecek veriler önemli olacak. Bu verilerle birlikte faizde nasıl bir yol izleneceğini görüyor olacağız.

Eğer savaş sonrası bir uzlaşma olursa, yani kalıcı bir anlaşma görebilirsek, o zaman piyasalarda hızlı bir toparlanma yaşandığını görebiliriz. Bu durum genel olarak altın ve gümüş gibi varlıklara da olumlu yansır. Aksi takdirde satış baskısının devam ettiği, destek seviyelerinin test edildiği bir süreç görmemiz mümkün. Kasım ayı içerisinde de böyle bir tabloyla karşılaşabiliriz.

Kasım ayında altın fiyatları ne olacak? Zafer Ergezen'den korkutan uyarı

SAVAŞIN GİDİŞATI PİYASAYI FİYATLAYACAK

Petrol piyasasında yeni bir fiyat şoku yaşanabilir mi?

Zafer Ergezen: Bunun cevabını bize açıkçası ABD ve İran arasındaki savaş verecek. Orada nereye ilerleyeceğimiz, petrol fiyatlarının da nereye gideceğini gösterecek. Ama şurası bir gerçek: Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin kapalı olduğu durum devam ettikçe maalesef petrol fiyatlarında her gün yukarı yönlü risklerin artmaya başladığını görüyoruz. O yüzden daha yüksek seviyelerin görülme ihtimali var.

Tam tersi, çok hızlı bir geri çekilme görülme ihtimali de var. Yani burada savaşın ne tarafa doğru ilerleyeceği ve petrol arzının nasıl olacağı, bize petrol fiyatlarının da nereye gideceğini gösteriyor olacak.

Kasım ayında altın fiyatları ne olacak? Zafer Ergezen'den korkutan uyarı

YATIRIMCI FAİZE GEÇMEYE BAŞLADI

Altın ve gümüşte yükselişin devamı mümkün mü, yoksa sert bir düzeltme mi bekliyoruz?

Zafer Ergezen: Genel anlamda altın ve gümüşte çok sert bir düzeltme bekliyor muyum? Açıkçası bunun cevabını da petrol fiyatları verecek.

Yani savaş burada şiddetlenirse ve faizlerde yukarı yönlü sıçramalar görürsek altın ve gümüşte de artık desteklerin kırıldığı, yeni destek seviyelerinin arandığı bir dönemi görebiliriz. Şimdilik bunu konuşmak için erken. Bir miktar daha yatay piyasada devam etmesini beklediğimi söyleyebilirim.

Genel anlamda şu anda, özellikle son iki haftada piyasalarda önemli bir kırılım olduğunu söylememiz mümkün. Gelen olumsuz veriler sonrasında tahvil faizlerinin hep yukarı yönlü gittiğini görüyorduk. İlk defa iki hafta önce, ABD enflasyon verisi sonrasında tahvil faizlerinde geri çekilme gördük.

Kasım ayında altın fiyatları ne olacak? Zafer Ergezen'den korkutan uyarı

Yani bu kısaca ne demek? Yatırımcılar artık tahvile, yani faize geçmeye başladı. Bu seviyelerin cazip olduğunu gördüler veya risklerin arttığını düşündüler. O yüzden risksiz getiriye yönelmeye başladılar.

Bu nedenle benim genel anlamda yatırımcılara tavsiyem de mümkün olduğunca risksiz getirilere yönelmeleri ve bir süre piyasaları izlemeleri şeklinde.

Risksiz getiriye yöneldiğimiz zaman, tabii ki burada altın, gümüş, bakır veya diğer emtialar gözünden bakacak olursak, yüksek enflasyon, yüksek faiz ve güçlü dolar dengesinin genel anlamda emtialar üzerinde baskı oluşturduğunu söylememiz mümkün. Böyle bir ortamda yatırım için çok iyi bir dönem olduğunu söylemek zor.

Kasım ayında altın fiyatları ne olacak? Zafer Ergezen'den korkutan uyarı

TEMKİNLİ OLUNMASI GEREKEN BİR DÖNEM

Altın ve gümüş tarafında zaten geri çekilmeleri gördük. Buradaki en önemli nokta, petrol fiyatları gerileyecek mi? Eğer petrol fiyatları gerilerse burada varlık fiyatlarında en azından toparlanmalar görebiliriz. Aksi takdirde bu satış baskısının ve yatay kanalın devam etmesini bekleyebilirim.

Tabii petrol fiyatları yüksek kaldıkça aşağıdaki desteklerin test edilmesi ve kırılması ihtimali de artmaya başlıyor. Bu önemli bir risk. O yüzden de mümkün olduğunca temkinli olunması gereken bir dönemde olduğumuzu söyleyebilirim.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gram altın kasım ayında ne kadar olacak? Tuna Kaya'dan panik satışı uyarısı
Türkiye küresel borç haritasında nerede? Batı'nın borç yükü ağırlaşıyor
ETİKETLER
#altın
#petrol
#Zafer Ergezen
#Tgrthaber.com
#Bengü Sarıkuş
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.