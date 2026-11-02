2027'de kimin maaşı ne kadar olacak? Murat Bal'dan emekli, memur ve asgari ücretli için çarpıcı hesap

2027'de milyonlarca çalışan ve emekli maaşına ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Gözler ocak ayında açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden memur ve memur emeklilerine, asgari ücretlilerden en düşük emekli aylığı alanlara kadar milyonların gelirini etkileyecek zam hesaplamalarında kritik senaryolar ortaya çıktı. Sosyal Güvenlik Müşaviri ve Ekonomist Murat Bal, Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş'a “2027 Ocak'ta kim, ne kadar zam alacak?” sorusunun cevabını kalem kalem hesapladı.

2027 Ocak ayında maaş zamları hangi kriterlere göre belirlenecek?

Murat Bal: Ocak 2027 maaş artışlarında temel belirleyici, 2026 yılının ikinci altı aylık dönemindeki enflasyon olacaktır. Temmuz-Aralık döneminde gerçekleşen TÜFE artışı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını doğrudan belirleyecek. Memur ve memur emeklilerinde ise enflasyon farkına ilave olarak toplu sözleşme zammı uygulanacak. Dolayısıyla üç grubun zam hesaplamaları birbirinden farklı olacak. Buna göre şu anda yaklaşık yüzde 30 yıllık enflasyon oranı üzerinden hesaplamalarımızı yapıyoruz.

Grup / Kategori Zam Belirleme Kriteri Baz Alınan Dönem / Oran SSK ve Bağ-Kur Emeklileri 6 aylık doğrudan TÜFE artışı 2026 yılı 2. altı aylık (Temmuz-Aralık) enflasyonu Memur ve Memur Emeklileri Enflasyon farkı + Toplu sözleşme zammı 2026 yılı 2. altı aylık dönemi ve toplu sözleşme şartları Genel Tahmin / Varsayım Mevcut hesaplama bazı Yaklaşık %30 yıllık enflasyon oranı

Temmuz-Aralık dönemindeki enflasyon verileri ve beklentiler dikkate alındığında altı aylık enflasyon kaç olacak?

Murat Bal: TÜİK verilerine göre temmuz ayında yüzde 1,78, ağustos ayında yüzde 1,84, eylül ayında ise yüzde 1,84 enflasyon gerçekleşti. Böylece ilk üç aylık dönemde kümülatif enflasyon yüzde 5,57 oldu.

TCMB'nin ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ekim ayı için yüzde 2,11, kasım ayı için yüzde 1,18, aralık ayı için ise yüzde 0,97 enflasyon beklentisi bulunuyor. Bu tahminlerin gerçekleşmesi hâlinde altı aylık enflasyonun yaklaşık yüzde 10,1 seviyesinde oluşmasını bekliyoruz. Ancak kesin oran, aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla belli olacak.

Dönem / Ay Enflasyon Oranı / Beklenti Durum Temmuz %1,78 Gerçekleşen (TÜİK) Ağustos %1,84 Gerçekleşen (TÜİK) Eylül %1,84 Gerçekleşen (TÜİK) İlk 3 Ay (Kümülatif) %5,57 Gerçekleşen Ekim %2,11 TCMB Anketi Beklentisi Kasım %1,18 TCMB Anketi Beklentisi Aralık %0,97 TCMB Anketi Beklentisi 6 Aylık Toplam (Tahmini) ~%10,1 Beklenen Kümülatif

Memurlar, memur emeklileri ve SSK-Bağ-Kur emeklileri aynı oranda mı zam alacak?

Murat Bal: Hayır. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, temmuz-aralık döneminde gerçekleşen altı aylık enflasyon kadar zam alacak. Mevcut beklentiler gerçekleşirse bu oran yaklaşık yüzde 10,1 olacak.

Memur ve memur emeklileri ise farklı bir hesaplamaya tabi. 2027 yılının ilk yarısı için toplu sözleşme zammı yüzde 5 olarak belirlendi. Temmuz ayında alınan yüzde 7'lik toplu sözleşme zammını aşan enflasyon kadar da enflasyon farkı verilecek. Mevcut beklentilere göre memur ve memur emeklilerinin toplam zammı yaklaşık yüzde 8 seviyesinde oluşabilir.

Burada önemli olan nokta, enflasyon farkının bir refah payı olmadığıdır. Bu uygulama, gerçekleşen enflasyon karşısında maaş kaybının telafi edilmesini amaçlıyor. Refah payı ise hükümetin bazı yıllarda uyguladığı, maaşları artırıcı bir uygulamadır.

Grup Zam Hesaplama Yöntemi Beklenen Zam Oranı Detaylar SSK ve Bağ-Kur Emeklileri Temmuz-Aralık dönemi (6 aylık) enflasyon oranı ~%10,1 Doğrudan gerçekleşen altı aylık enflasyona göre belirlenir. Memur ve Memur Emeklileri Toplu sözleşme zammı + Enflasyon farkı ~%8 %5 toplu sözleşme zammı ve temmuz ayındaki %7'lik zammı aşan enflasyon farkı eklenir. Not: Enflasyon farkı maaş kaybını telafi amaçlıdır, refah payı niteliği taşımaz. Refah payı hükümetin ayrıca uyguladığı maaş artırıcı bir unsurdur.

AYRICA YASAL DÜZENLEME GEREKİYOR

Mevcut en düşük emekli maaşı enflasyon farkıyla ne kadar olacak?

Murat Bal: Mevcut en düşük emekli aylığının 23.552 TL olduğu varsayımıyla, yüzde 10,1'lik artış bu tutara uygulanırsa aylık yaklaşık 25.930 TL seviyesine ulaşır.

Ancak burada önemli bir hukuki ayrıntı var: En düşük emekli aylığı, kök aylık gibi otomatik olarak enflasyon oranında artırılan bir tutar değildir. Bu tutarın yükseltilmesi için ayrıca yasal düzenleme yapılması gerekir. Dolayısıyla hesaplanan rakam bir tahmindir, kesinleşmiş yeni taban aylık değildir. Ayrıca bu sene için en düşük emekli aylığında yeni bir düzenleme yapılacağına ilişkin sinyaller konuşulmuştu. O sebeple şu anda bu konuda hiçbir şey net değil.

ASGARİ ÜCRET 2027 YILINDA NE KADAR OLACAK?

Asgari ücrette 2027 yılı için nasıl bir zam beklentisi var?

Murat Bal: Asgari ücrette, memur ve emekli maaşlarında olduğu gibi otomatik bir enflasyon endekslemesi bulunmuyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu; gerçekleşen enflasyon, beklenen enflasyon, çalışanların geçim şartları, ekonomik büyüme ve işveren maliyetlerini birlikte değerlendirerek karar veriyor.

2026 yılı net asgari ücretinin 28.075,50 TL olduğunu dikkate aldığımızda, 2027 yılı için yüzde 25-30 aralığında bir artış senaryosu üzerinde durulabilir. Bu durumda net asgari ücret yaklaşık 35.100-36.500 TL aralığına gelebilir.

Ancak benim burada özellikle vurgulamak istediğim konu, asgari ücret artışının yalnızca enflasyon oranına göre belirlenmemesi gerektiğidir. Çalışanın satın alma gücünü koruyacak, aynı zamanda işverenin istihdam maliyetlerini yönetebileceği dengeli bir ücret politikası oluşturulmalıdır.