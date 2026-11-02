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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 10:11
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 10:21

2027'de kimin maaşı ne kadar olacak? Murat Bal'dan emekli, memur ve asgari ücretli için çarpıcı hesap

2027 Ocak ayında milyonlarca emekli, memur ve asgari ücretlinin maaşına yapılacak zam için hesaplar başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 10,1, memur ve memur emeklileri için yüzde 8 zam ihtimali öne çıktı. Sosyal Güvenlik Müşaviri ve Ekonomist Murat Bal, en düşük emekli aylığından asgari ücrete kadar yeni yılın maaş tablosunu Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş'a tek tek hesapladı.

Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş
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2027'de kimin maaşı ne kadar olacak? Murat Bal'dan emekli, memur ve asgari ücretli için çarpıcı hesap
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 10:11
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 10:21

2027'de milyonlarca çalışan ve emekli maaşına ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Gözler ocak ayında açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrildi. ve emeklilerinden memur ve memur emeklilerine, asgari ücretlilerden en düşük emekli aylığı alanlara kadar milyonların gelirini etkileyecek zam hesaplamalarında kritik senaryolar ortaya çıktı. Sosyal Güvenlik Müşaviri ve Ekonomist , Özel Haber Şefi 'a “2027 Ocak'ta kim, ne kadar zam alacak?” sorusunun cevabını kalem kalem hesapladı.

2027'de kimin maaşı ne kadar olacak? Murat Bal'dan emekli, memur ve asgari ücretli için çarpıcı hesap

2027 Ocak ayında maaş zamları hangi kriterlere göre belirlenecek?

Murat Bal: Ocak 2027 maaş artışlarında temel belirleyici, 2026 yılının ikinci altı aylık dönemindeki enflasyon olacaktır. Temmuz-Aralık döneminde gerçekleşen TÜFE artışı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını doğrudan belirleyecek. Memur ve memur emeklilerinde ise enflasyon farkına ilave olarak toplu sözleşme zammı uygulanacak. Dolayısıyla üç grubun zam hesaplamaları birbirinden farklı olacak. Buna göre şu anda yaklaşık yüzde 30 yıllık enflasyon oranı üzerinden hesaplamalarımızı yapıyoruz.

Grup / KategoriZam Belirleme KriteriBaz Alınan Dönem / Oran
SSK ve Bağ-Kur Emeklileri6 aylık doğrudan TÜFE artışı2026 yılı 2. altı aylık (Temmuz-Aralık) enflasyonu
Memur ve Memur EmeklileriEnflasyon farkı + Toplu sözleşme zammı2026 yılı 2. altı aylık dönemi ve toplu sözleşme şartları
Genel Tahmin / VarsayımMevcut hesaplama bazıYaklaşık %30 yıllık enflasyon oranı
2027'de kimin maaşı ne kadar olacak? Murat Bal'dan emekli, memur ve asgari ücretli için çarpıcı hesap

Temmuz-Aralık dönemindeki enflasyon verileri ve beklentiler dikkate alındığında altı aylık enflasyon kaç olacak?

Murat Bal: TÜİK verilerine göre temmuz ayında yüzde 1,78, ağustos ayında yüzde 1,84, eylül ayında ise yüzde 1,84 enflasyon gerçekleşti. Böylece ilk üç aylık dönemde kümülatif enflasyon yüzde 5,57 oldu.

TCMB'nin ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ekim ayı için yüzde 2,11, kasım ayı için yüzde 1,18, aralık ayı için ise yüzde 0,97 enflasyon beklentisi bulunuyor. Bu tahminlerin gerçekleşmesi hâlinde altı aylık enflasyonun yaklaşık yüzde 10,1 seviyesinde oluşmasını bekliyoruz. Ancak kesin oran, aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla belli olacak.

Dönem / AyEnflasyon Oranı / BeklentiDurum
Temmuz%1,78Gerçekleşen (TÜİK)
Ağustos%1,84Gerçekleşen (TÜİK)
Eylül%1,84Gerçekleşen (TÜİK)
İlk 3 Ay (Kümülatif)%5,57Gerçekleşen
Ekim%2,11TCMB Anketi Beklentisi
Kasım%1,18TCMB Anketi Beklentisi
Aralık%0,97TCMB Anketi Beklentisi
6 Aylık Toplam (Tahmini)~%10,1Beklenen Kümülatif
2027'de kimin maaşı ne kadar olacak? Murat Bal'dan emekli, memur ve asgari ücretli için çarpıcı hesap

Memurlar, memur emeklileri ve SSK-Bağ-Kur emeklileri aynı oranda mı zam alacak?

Murat Bal: Hayır. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, temmuz-aralık döneminde gerçekleşen altı aylık enflasyon kadar zam alacak. Mevcut beklentiler gerçekleşirse bu oran yaklaşık yüzde 10,1 olacak.

Memur ve memur emeklileri ise farklı bir hesaplamaya tabi. 2027 yılının ilk yarısı için toplu sözleşme zammı yüzde 5 olarak belirlendi. Temmuz ayında alınan yüzde 7'lik toplu sözleşme zammını aşan enflasyon kadar da enflasyon farkı verilecek. Mevcut beklentilere göre memur ve memur emeklilerinin toplam zammı yaklaşık yüzde 8 seviyesinde oluşabilir.

Burada önemli olan nokta, enflasyon farkının bir refah payı olmadığıdır. Bu uygulama, gerçekleşen enflasyon karşısında maaş kaybının telafi edilmesini amaçlıyor. Refah payı ise hükümetin bazı yıllarda uyguladığı, maaşları artırıcı bir uygulamadır.

GrupZam Hesaplama YöntemiBeklenen Zam OranıDetaylar
SSK ve Bağ-Kur EmeklileriTemmuz-Aralık dönemi (6 aylık) enflasyon oranı~%10,1Doğrudan gerçekleşen altı aylık enflasyona göre belirlenir.
Memur ve Memur EmeklileriToplu sözleşme zammı + Enflasyon farkı~%8%5 toplu sözleşme zammı ve temmuz ayındaki %7'lik zammı aşan enflasyon farkı eklenir.
Not: Enflasyon farkı maaş kaybını telafi amaçlıdır, refah payı niteliği taşımaz. Refah payı hükümetin ayrıca uyguladığı maaş artırıcı bir unsurdur.
2027'de kimin maaşı ne kadar olacak? Murat Bal'dan emekli, memur ve asgari ücretli için çarpıcı hesap

AYRICA YASAL DÜZENLEME GEREKİYOR

Mevcut en düşük emekli maaşı enflasyon farkıyla ne kadar olacak?

Murat Bal:  Mevcut en düşük emekli aylığının 23.552 TL olduğu varsayımıyla, yüzde 10,1'lik artış bu tutara uygulanırsa aylık yaklaşık 25.930 TL seviyesine ulaşır.

Ancak burada önemli bir hukuki ayrıntı var: En düşük emekli aylığı, kök aylık gibi otomatik olarak enflasyon oranında artırılan bir tutar değildir. Bu tutarın yükseltilmesi için ayrıca yasal düzenleme yapılması gerekir. Dolayısıyla hesaplanan rakam bir tahmindir, kesinleşmiş yeni taban aylık değildir. Ayrıca bu sene için en düşük emekli aylığında yeni bir düzenleme yapılacağına ilişkin sinyaller konuşulmuştu. O sebeple şu anda bu konuda hiçbir şey net değil.

2027'de kimin maaşı ne kadar olacak? Murat Bal'dan emekli, memur ve asgari ücretli için çarpıcı hesap

ASGARİ ÜCRET 2027 YILINDA NE KADAR OLACAK?

Asgari ücrette 2027 yılı için nasıl bir zam beklentisi var?

Murat Bal: Asgari ücrette, memur ve emekli maaşlarında olduğu gibi otomatik bir enflasyon endekslemesi bulunmuyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu; gerçekleşen enflasyon, beklenen enflasyon, çalışanların geçim şartları, ekonomik büyüme ve işveren maliyetlerini birlikte değerlendirerek karar veriyor.

2026 yılı net asgari ücretinin 28.075,50 TL olduğunu dikkate aldığımızda, 2027 yılı için yüzde 25-30 aralığında bir artış senaryosu üzerinde durulabilir. Bu durumda net asgari ücret yaklaşık 35.100-36.500 TL aralığına gelebilir.

Ancak benim burada özellikle vurgulamak istediğim konu, asgari ücret artışının yalnızca enflasyon oranına göre belirlenmemesi gerektiğidir. Çalışanın satın alma gücünü koruyacak, aynı zamanda işverenin istihdam maliyetlerini yönetebileceği dengeli bir ücret politikası oluşturulmalıdır.

BaşlıkDetay
Uzman GörüşüMurat Bal
2026 Yılı Net Asgari Ücreti28.075,50 TL
2027 Yılı Tahmini Zam Oranı%25 - %30
2027 Yılı Beklenen Net Asgari Ücret35.100 TL - 36.500 TL
Ücret Belirleme KriterleriGerçekleşen ve beklenen enflasyon, çalışanların geçim şartları, ekonomik büyüme, işveren maliyetleri
Önerilen YaklaşımYalnızca enflasyona endeksli değil; çalışanın alım gücünü koruyan ve istihdam maliyetlerini gözeten dengeli politika
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#ssk
#bağ-kur
#Murat Bal
#Tgrthaber.com
#Bengü Sarıkuş
#Ekonomi
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