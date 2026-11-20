Ülkenin baş gündemine oturan fon soruşturması gittikçe genişlerken yeni bir iddia ortaya atıldı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ OYAK'tan fonlara para mı aktarıldı? 'İçi boşaltıldı' iddiasına açıklama var Gazeteci Erdem Atay'ın OYAK'ın fonlara ve bankacılık sektörüne para aktarılarak içinin boşaltıldığı yönündeki iddialarına OYAK tarafından yalanlama geldi. Gazeteci Erdem Atay, YouTube yayınında OYAK'ın fonlara para aktarılarak içinin boşaltıldığını ve bankacılık sektörünü ayakta tutmak için kaynaklarının bankalara aktarıldığını iddia etti. OYAK yaptığı açıklamada, söz konusu iddiaların dezenformasyon, spekülasyon ve iftira içerdiğini, gerçeklerle hiçbir ilgisinin olmadığını bildirdi. Açıklamada, OYAK'ın tüm faaliyet ve yatırım kararlarının 205 sayılı OYAK kanunu ile hukuki mevzuat çerçevesinde alındığı, bağımsız denetleme kurulu ve OYAK Denetleme Kurulu tarafından denetlendiği belirtildi. Kurum, konuyla ilgili yayın yapanlar hakkında hukuki haklarının saklı olduğunu ifade etti.

Gazeteci Erdem Atay, YouTube yayınında OYAK'ın (Ordu Yardımlaşma Kurumu), fonlara para aktarılması yoluyla içinin boşaltıldığını iddia etti.

Atay'ın iddiaları arasında kurumun bankacılık sektörünü ayakta tutabilmek için kendi kaynaklarını bankalara aktardığı da yer aldı.

Gelişme üzerine OYAK tarafından bir açıklama yapıldı. Açıklamada iddianın dezenformasyon içerdiği, kurumla ve gerçeklerle bir ilgisinin olmadığı belirtildi.

"OYAK VE GERÇEKLERLE HİÇBİR ALAKASI YOK"

Açıklamada geçen ifadeler şöyle:

"Daha önce yine hiçbir doğruluğu olmayan iddialar ile ilgili göreve başladığımızda sizlere söz verdiğimiz gibi açıklık ve şeffaflık prensibiyle 28 Ekim 2026’da detaylı açıklama yaparak siz bütün üyelerimizle paylaşmıştık. Bugün de gerçeği yansıtmayan; fonlara para aktarılarak OYAK’ın içinin boşaltıldığı ve bankacılık sektörünü ayakta tutabilmek için OYAK’ın finansal kaynaklarının bankacılık sektörüne aktarıldığı gibi hususlar çeşitli sosyal medya mecralarında gündeme getirilmiştir.

"TÜM KARARLAR DENETLENMEKTEDİR"

Dezenformasyon, spekülasyon ve tamamen iftira olan bu hususların OYAK ve gerçeklerle hiçbir alakası yoktur. OYAK ile ilgili bütün faaliyetler ve yatırım kararları; 205 sayılı OYAK kanunu ve diğer hukuki mevzuat çerçevesinde Genel Kurul ile Yönetim Kurulu tarafından alınmakta ve bağımsız denetleme kurulu ve OYAK Denetleme Kurulu tarafından denetlenmektedir.

Konuyla ilgili yayın yapanlar hakkında hukuki haklarımızın saklı olduğunu ifade etmek ister, saygılarımızı sunarız."