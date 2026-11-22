Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ COP31'in kapanışına damga vuran an! Murat Kurum, müdahale etmeye çalışan BM yetkilisine çıkıştı: Yerine geç Simon Antalya'da Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen COP31, ortak bir karar alınamadan sona ererken kapanış oturumunda Bakan Murat Kurum ile BM İcra Sekreteri Simon Steel arasında yaşanan diyalog dikkat çekti. UNFCCC 31. Taraflar Konferansı (COP31), ortak bir karar alınamadan tamamlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, kapanış konuşmasına müdahale etmeye çalışan BM İklim Değişikliği İcra Sekreteri Simon Steel'i 'Simon yerine geçer misin? Yerine bir geç Simon. Ben vereceğim söz, sen yerine geç.' diyerek uyardı. Bakan Kurum, uzlaşının sağlanamadığı ortamda Türkiye olarak yeni bir metin çalışması yapmayacaklarını ve mevcut kararları yürüteceklerini açıkladı. Kurum, bazı ülkelerin iklimle ilgisi olmayan konuları öne sürerek ve ifadelere takılarak sürecin ilerlemesine engel olduklarını belirtti. Türkiye'nin COP31 Başkanlığı sorumluluğunun devam edeceğini belirten Kurum, tıkanan müzakereleri ve yaşananları tüm dünyanın ve insanlığın takdirine bıraktığını ifade etti.

İklim krizinin konuşulduğu ve çözüm önerilerinin tartışıldığı etkinlikte ortak karar alınamazken kapanış sırasında yaşanan olay, zirvenin önüne geçti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, kapanış oturumunda konuşma yaparken Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği İcra Sekreteri Simon Steel, akışa müdahale etmeye çalıştı.

"YERİNE BİR GEÇ SIMON"

Steel'i ikaz eden Bakan Kurum, "Simon yerine geçer misin? Yerine bir geç Simon. Ben vereceğim söz, sen yerine geç." ifadelerini kullandı. Kurum ve Simon Steel'ın diyaloğu adeta etkinlik kapanışının önüne geçti.

"TÜRKİYE OLARAK YENİ METİN HAZIRLAMAYACAĞIZ"

Bakan Kurum, ortak bir karar alamadan kapanan COP31 ile ilgili "Bundan sonra yeni bir metin olmayacak. Zaten uzlaşının sağlanmadığı bir ortamda biz yeni bir metin çalışması yapmayacağız. Mevcut kararları yürüteceğiz. Mevcut konuları, yine Paris Anlaşması çerçevesinde alınmış kararları, müzakere salonlarında ne çıkıyorsa." diye konuştu.

"BAŞTAN BERİ ÜLKELERİ SORUMLULUĞA DAVET ETTİK"

Kurum açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Biz ülkeleri baştan itibaren bu sorumluluk bilincinde hareket etmeye davet ettik. Her türlü organizasyonu burada hazırladık. Huzurlu bir şekilde, güvenli bir şekilde herkes özgürce kendini dile getirsin istedik, ifadelerini söylesin istedik ve bu bakışla da sürecimizi yürütüyoruz. Sonuna kadar da böyle olacağız. Herkesi dinleyeceğiz. Varsa yapabileceğimiz bunları yapmaya çalışacağız. Başkanlık olarak bizim görevimiz bu. İnsanları bu noktada uzlaşıya davet etmek. Hem biz hem de Avustralya tarafı da ilk günden beri bu gayretle çalıştı. Ben bu sürece destek olan tüm ülkelere teşekkür ediyorum. Gerçekten samimi bir şekilde, belki ülke menfaatlerini de ilgilendiren konulara ilişkin gayret gösterdiler. İlerlemeye ilişkin adım attılar ama bazı ülkelerde işte bir kelimeye, bir ifadeye takılıp açıkçası başka konuları, yani iklimle ilgisi olmayan konuları buraya taşıyarak sürecin ilerlemesine maalesef engel oldular. Durum budur. Yapacak bir şey yok. Biz elimizden geleni yaptık. Karar 196 ülkenin. Dolayısıyla biz de onların kararına saygı duyacağız."

"ANTALYA'DA BAŞLATTIĞIMIZ İMECEYİ BÖYLE SÜRDÜRELİM"

Bakan Kurum, kapanış oturumunda hitap ettiği Genel Kurul'a şu ifadeleri kullandı:

"Konferans burada sona eriyor. Türkiye'nin COP31 Başkanlığı olarak sorumluluğu devam ediyor. Önümüzdeki dönemde Antalya'da duyurduğumuz girişimleri ortaklarımızla birlikte izleyeceğiz. Biz Türkiye'de insanların emeklerini birleştirip ortak bir işi tamamlamasına imece deriz. Bir şehrin ihtiyacını belediyesi bilir. Bilim insanı riski ölçer. Finans kuruluşu yatırımın önünü açabilir. Bu katkılar aynı yerde buluştuğunda yıllardır bekleyen bir iş yapılabilir. Antalya'da başlattığımız imeceyi böyle sürdürelim" ifadelerini kullandı.

"BURADA YAŞANANLARI İNSANLIĞIN TAKDİRİNE BIRAKIYORUM"

Bakan Kurum, müzakere sürecinde samimiyetle gayret gösteren bütün ülkelere, müzakerecilere, bakanlık çalışanlarına, Avustralya heyetine ve BM İklim Değişikliği Sekretaryasına teşekkür ederek "Bugün burada yaşananları, tıkanan müzakereleri ve süreçleri tüm dünyanın ve insanlığın takdirine bırakıyorum. Az sonra vuracağım tokmak bu oturumu kapatacaktır. Ancak mücadelemiz devam edecektir" dedi.