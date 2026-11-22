Antalya’da dünya liderleri ve delegasyonları bir araya getiren COP 31 zirvesinde final oturumu gerçekleştiriliyor. Genel Kurul’a başkanlık eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, iklim finansmanı ve Uyum Fonu’nun geleceğine ilişkin müzakereleri tamamlanan karar taslaklarını delegelerin onayına sundu.

Müzakerelere eş başkanlık eden delegelere ve istişareleri yürüten SBI Başkanı Julia Gardiner’a teşekkür eden Bakan Kurum, Uyum Fonu’nun münhasıran Paris Antlaşması’na hizmet etmesine yönelik geçişin önünü açan belgeleri oylamaya sundu. Genel Kurul salonunda herhangi bir itiraz gelmemesi üzerine CMP/2026/L.4, CMA/2026/L.16, CMP/2026/L.6 ve CMA/2026/L.23 sayılı karar taslakları oy birliğiyle kabul edildi.

GÜNDEM "YEŞİL İKLİM FONU"NA GEÇTİ

Uyum Fonu Kurulu'nun yıllık raporuna ilişkin düzenlemelerin onaylanmasının ardından Bakan Kurum, oturumda Yeşil İklim Fonu’nun Taraflar Konferansı’na raporu ve fona rehberlik edilmesini içeren gündem maddelerine geçildiğini duyurdu.

Kurum, söz konusu başlıkların ilk toplantılarda Zambiya’dan David Kaluba ve Almanya’dan Simon Schnütten eş başkanlığında oluşturulan temas grupları kapsamında ele alındığını hatırlatarak Genel Kurul'daki görüşmeleri sürdürdü.



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