Endonezya'da bir fabrikada çıkan yangın, büyük bir faciaya yol açtı. Batı Cava bölgesindeki şekerleme fabrikasında dün akşam çıkan ve kısa süre içinde binaya yayılan 7 kişi hayatını kaybetti. Fabrikada mahsur kalan yaklaşık 50 işçinin kayıp olduğu bildirilirken, kurtarma ekipleri arama çalışması başlattı.

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HABERİN ÖZETİ Endonezya’da fabrika yangını faciası: 7 ölü, 50 kayıp Endonezya'da bir şekerleme fabrikasında çıkan yangında 7 işçi hayatını kaybetti ve yaklaşık 50 işçi kayıp. Yangında hayatını kaybedenlerin kimliklerinin belirlenmesi 2-3 hafta sürecek. Batı Cava bölgesindeki şekerleme fabrikasında çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetti. Yangında mahsur kalan yaklaşık 50 işçinin kayıp olduğu bildirilirken, kurtarma ekipleri arama çalışması başlattı. Polisin Afet Kurbanlarını Kimliklendirme Birimi yetkilisi Wahyu Hidayati, 7 kişinin cenazesine ulaşıldığını ve kimlik tespitinin 2-3 hafta sürebileceğini belirtti. Fabrikada yangın çıktığı günkü vardiyada yaklaşık 300 kişinin bulunduğu bildirildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma sürdürülüyor.

7 KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI

Polisin Afet Kurbanlarını Kimliklendirme Birimi yetkilisi Wahyu Hidayati yaptığı açıklamada, "7 kişinin cenazesine ulaşıldı. Yangında hayatını kaybedenlerin kimliklerinin gözle inceleme yoluyla belirlenmesi mümkün değil" dedi.

KİMLİK TESPİTİ 2-3 HAFTA SÜRECEK

Hidayati, kimlik tespit çalışmaları kapsamında kayıp işçilerin yakınlarından DNA örnekleri alındığını ve kişisel eşyalarının toplandığını bildirdi. Yangının henüz tamamen söndürülemediğini aktaran Hidayati, kimlik tespit çalışmalarının 2 ila 3 hafta sürebileceğini ifade etti.

FABRİKADA 300 KİŞİ BULUNUYORDU

Fabrikanın bağlı olduğu PT Fonusa Agung Mulia (FAM) şirketinden yapılan açıklamada, yangının çıktığı günkü vardiyada yaklaşık 300 kişinin bulunduğu bildirildi. Şirket açıklamasında, "50 sayısı, henüz nerede olduklarını tespit edemediğimiz kişileri ifade ediyor" denildi.

Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.