Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son beş ayda Ankara’daki NATO ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) zirveleri, New York’taki BM Genel Kurulu ve Antalya’daki COP31 kapsamında yürüttüğü yoğun diplomasi trafiğini belgesel haline getirdi. Liderlerle gerçekleştirilen kritik görüşmelerden çok özel anların yer aldığı yapım, izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 5 aydaki yoğun diplomasi trafiği belgesel oldu! 4 kritik zirveden çok özel anlar Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son beş aydaki yoğun diplomasi trafiğini belgeselleştirdi. Belgeselde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) zirveleri, BM Genel Kurulu ve COP31 kapsamındaki diplomasi trafiği yer alıyor. Son beş ayda Türkiye'de üç, ABD'de bir olmak üzere dört kritik zirvedeki diplomatik temaslar kaydedildi. Belgesel, liderlerle gerçekleştirilen kritik görüşmelerin perde arkasını ve çok özel anları içeriyor. Yapımın adı, "Türkiye’nin Diplomasi Rotası: Dört Zirvede Lider Diplomasisi" olarak belirlendi.

SON 5 AYDA 4 KRİTİK ZİRVE MERCEK ALTINDA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, küresel dengelerin yeniden şekillendiği bir dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin uluslararası meselelerdeki ağırlığını her geçen gün artırdığı vurgulandı.

Son beş ayda üçü Türkiye’de, biri ABD’de gerçekleştirilen dört büyük zirvedeki diplomatik temasların kayda alındığı belgeselde şu buluşmalar öne çıkıyor:

NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi (Ankara)

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu (New York)

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Zirvesi (Ankara)

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) (Antalya)

LİDERLERLE KRİTİK GÖRÜŞMELER VE ÖZEL ANLAR EKRANDA

Belgeselde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çok sayıda devlet ve hükûmet başkanı, uluslararası kuruluş temsilcileri ve düşünce kuruluşlarıyla gerçekleştirdiği görüşmelerin perde arkasına yer veriliyor. İkili ilişkilerden küresel barış girişimlerine kadar kritik başlıkların ele alındığı yoğun diplomasi trafiği ve zirvelerden özel kareler, "Türkiye’nin Diplomasi Rotası: Dört Zirvede Lider Diplomasisi" adıyla izleyiciye sunuluyor.

https://x.com/burhanduran/status/2124431123199455717?a=X8zQ5TFpu6GVyZWXhpI&s=20