Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son beş ayda Ankara’daki NATO ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) zirveleri, New York’taki BM Genel Kurulu ve Antalya’daki COP31 kapsamında yürüttüğü yoğun diplomasi trafiğini belgesel haline getirdi. Liderlerle gerçekleştirilen kritik görüşmelerden çok özel anların yer aldığı yapım, izleyicilerin beğenisine sunuldu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, küresel dengelerin yeniden şekillendiği bir dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin uluslararası meselelerdeki ağırlığını her geçen gün artırdığı vurgulandı.
Son beş ayda üçü Türkiye’de, biri ABD’de gerçekleştirilen dört büyük zirvedeki diplomatik temasların kayda alındığı belgeselde şu buluşmalar öne çıkıyor:
Belgeselde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çok sayıda devlet ve hükûmet başkanı, uluslararası kuruluş temsilcileri ve düşünce kuruluşlarıyla gerçekleştirdiği görüşmelerin perde arkasına yer veriliyor. İkili ilişkilerden küresel barış girişimlerine kadar kritik başlıkların ele alındığı yoğun diplomasi trafiği ve zirvelerden özel kareler, "Türkiye’nin Diplomasi Rotası: Dört Zirvede Lider Diplomasisi" adıyla izleyiciye sunuluyor.
https://x.com/burhanduran/status/2124431123199455717?a=X8zQ5TFpu6GVyZWXhpI&s=20