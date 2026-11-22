Geçtiğimiz yıl İhsan Çilsal ile dünyaevine giren ünlü oyuncu Almila Ada, hamile olduğunu duyurmuştu. Ünlü çift, merakla bekledikleri ilk çocuklarına kavuştu. Şimdilerde anne-baba olmanın heyecanını derinden yaşayan çift, bebeklerini kucaklarına aldı. İlk kez annelik duygusunu tadan ünlü oyuncu, hayatının en özel anlarından birini yaşadı. Çocuğuna kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Almila Ada, doğum sonrası kızına verdiği ismi sosyal medya hesabından paylaştı. Anne olduğu haberleriyle kısa sürede magazin gündeminde geniş yankı bulan ünlü oyuncuya, yakın dostları ve sevenleri tarafından tebrik mesajı yağdı. İşte Almila Ada'nın kızıyla yaptığı paylaşım...

ALMİLA ADA İLK KEZ ANNE OLDU!

Üç Kız Kardeş dizisinde oynadığı 'Dönüş' karakteriyle hafızalara kazınan Almila Ada, başarılı oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Birbirinden başarılı birçok yapımda boy gösteren ünlü oyuncu, 2024 Şubat ayında iş insanı sevgilisi İhsan Çilsal ile evlilik yolunda ilk adımı atmış ve nişanlanmıştı. 'Üç Kız Kardeş', 'Kırgın Çiçekler' ve 'Barış Akarsu Merhaba' gibi projelerle adını geniş kitlelere duyuran Almila Ada, geçtiğimiz yıl 22 Haziran 2025'te aile arasında düzenlenen sade bir törenle dünyaevine girmişti.

Evliliğinden kısa bir süre sonra sosyal medya hesabından yaptığı sürpriz bir paylaşımla hamile olduğunu duyuran Almila Ada, bebek müjdesini "Küçük mucizemiz yolda. Seni görmek için sabırsızlanıyorum bebeğim" sözleriyle vermişti. Anne olmak için gün sayan ünlü oyuncu, bebeğini sağlıkla kucağına aldı. Uzun bir süredir mutlu beraberliklerini tüm hızıyla devam ettiren çift, ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Bebeklerini kucağına alan çiftin mutluluğu ise gözlerinden okundu.

6 yıldır birlikte olduğu iş insanı İhsan Çilsal ile geçtiğimiz yıl dünyaevine giren Almila Ada, mutlu evliliğini bebeğiyle taçlandırdı. Hamilelik sürecine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan ünlü oyuncu, bebeğinin cinsiyetini ise "Enerji yalan söylemez, o bir kız!" sözleriyle açıklamıştı. Anne olmak için sabırsızlıkla bekleyen Almila Ada, bebeğini kucağına aldı. İlk kez annelik duygusunu tadan ünlü oyuncu, sevincini sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı.

BEBEĞİNE YASEMİN LİA ADINI VERDİ!

Bir süredir anne olmak için gün sayan ünlü oyuncu Almila Ada, ilk bebeğini kucağına alarak annelik heyecanını yaşadı. Bebeğini sağlıklı bir şekilde kucağına alan ünlü oyuncu, kızının dünyaya gelmesinin ardından sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yaptı.

Hamilelik süreci boyunca pilates yapan ve kendisini doğuma hazırlayan Almila Ada, kızını kucağına aldı. Eşi İhsan Çilsal ile mutlu evliliklerini bebekleriyle taçlandıran ünlü oyuncu, kızına 'Yasemin Lia Çilsal' adını verdi.

Almila Ada, anne olduktan sonra Instagram hesabı üzerinden paylaştığı fotoğraflara "Hayat sana hep en güzel çiçeklerini sunsun, mucizeler hiç eksik olmasın... Yasemin kokulu canım kızımız Yasemin Lia hoş geldin!" notunu düştü. Duygusal paylaşımıyla kısa sürede magazin gündeminde geniş yankı bulan ünlü oyuncuya yakın dostları ve sevenleri tarafından tebrik mesajı yağdı.