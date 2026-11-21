Etiler'de Çağatay Ulusoy ile birlikte görüntülenmesinin ardından evlilik hazırlığı yaptığı konuşulan Malbora, iddialar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Ünlü oyuncu, aralık ayında evlenecekleri yönündeki söylentileri “Hayır, öyle bir şey yok. Evlenmiyorum. Nereden çıktı?” sözleriyle kesin bir dille yalanladı. Hamilelik iddiasına da açıklık getiren Malbora, bebek beklemediğini söyledi.

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HABERİN ÖZETİ Aslıhan Malbora’dan Çağatay Ulusoy’la evlilik ve hamilelik iddialarına net cevap! Söylentilere noktayı koydu Aslıhan Malbora, Çağatay Ulusoy ile evleneceği ve hamile olduğu yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı. Aslıhan Malbora, Etiler'de Çağatay Ulusoy ile görüntülenmesinin ardından çıkan evlilik hazırlığı ve hamilelik söylentilerini yalanladı. Malbora, aralık ayında evlenecekleri yönündeki iddiaların doğru olmadığını ve hamile olmadığını belirtti. Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora, Netflix'te yayınlanan Kübra dizisinde birlikte rol almış ve ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyorlar. Malbora daha önce de ilişkilerinin yolunda gittiğini ve güven sorunu yaşamadıklarını ifade etmişti. Çağatay Ulusoy'un kilo vermesinin nedeni sorulduğunda ise Malbora, sevgilisinin diyet yaptığını belirtti.

AŞK HAYATLARINI GÖZLERDEN UZAK YAŞIYORLAR

Netflix'te yayınlanan Kübra dizisinde birlikte rol alan Aslıhan Malbora ve Çağatay Ulusoy, set arkadaşlığıyla başlayan yakınlıklarını zamanla aşka dönüştürdü. İlişkilerini kamuoyunun gözünden uzak tutmayı tercih eden çift, zaman zaman birlikte görüntülenseler de özel hayatları hakkında fazla konuşmamayı tercih ediyor.

Malbora, Mart 2025'te basın mensuplarının sorularını yanıtlarken ilişkisinin yolunda gittiğini belirtmiş, aralarında herhangi bir güven sorunu bulunmadığını ifade etmişti. Ünlü oyuncu, şubat ayında da Çağatay Ulusoy ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

ARALIK AYINDA EVLİLİK İDDİASI GÜNDEM OLMUŞTU

Son olarak Etiler'de birlikte objektiflere yansıyan çift hakkında bu kez evlilik hazırlığı yaptıkları iddiası ortaya atıldı. İkilinin aralık ayında yurt dışında nikâh masasına oturacağı öne sürülürken, Malbora'nın hamile olduğu söylentisi de magazin gündeminde geniş yer buldu.

Bir etkinlik çıkışında gazetecilerin evlilik iddialarını sorması üzerine şaşkınlığını dile getiren Malbora, böyle bir planlarının olmadığını belirterek söylentilere son noktayı koydu.

HAMİLELİK İDDİASINI DA YALANLADI

Aslıhan Malbora, Çağatay Ulusoy ile evlenecekleri yönündeki haberlerin yanı sıra hamile olduğu iddiasına da açıklık getirdi. Hamile olmadığını söyleyen oyuncu, hakkında çıkan bu haberler nedeniyle hukuki yollara başvurmayı düşünmediğini de dile getirdi.

Böylece ünlü oyuncu, hem evlilik hem de hamilelik söylentilerinin gerçeği yansıtmadığını ifade etmiş oldu.

ÇAĞATAY ULUSOY'UN KİLO VERMESİNİN NEDENİNİ AÇIKLADI

Gazetecilerin gündemindeki bir diğer konu ise Çağatay Ulusoy'un son dönemde verdiği kilolar oldu. Etiler'de görüntülendiği sırada kilo verme süreciyle ilgili soruları cevaplayan Ulusoy, “Diyet yaptım” demişti. Malbora da sevgilisinin nasıl kilo verdiğine ilişkin soruya benzer bir açıklama yaparak Ulusoy'un diyet sayesinde zayıfladığını belirtti.

