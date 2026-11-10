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Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 18:50
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 18:50

Eşref Rüya'nın yapımcısından olay Demet Özdemir paylaşımı! Çağatay Ulusoy detayı gündem oldu

Eşref Rüya dizisinin yapımcısı Burak Sağyaşar, Demet Özdemir'in uluslararası ödül başarısının ardından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Oyuncunun Nisan karakteri için verdiği emeğe dikkat çeken Sağyaşar'ın sözleri, Çağatay Ulusoy'un yer alacağı öne sürülen yeni Eşref Tek projesiyle ilgili iddiaları da yeniden tartışmaya açtı.

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Editor
 Merve Kaya
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Eşref Rüya'nın yapımcısından olay Demet Özdemir paylaşımı! Çağatay Ulusoy detayı gündem oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 18:50
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 18:50

dizisinin finalinin ardından başrol oyuncuları ve 'un yeni projelerde birlikte yer alıp almayacağı merak konusu oldu. Yapım şirketinin yalnızca Çağatay Ulusoy'un hayat verdiği Eşref Tek karakterini öne çıkaran afiş paylaşması, Demet Özdemir'in yeni projede yer almayacağı yönündeki yorumları beraberinde getirdi. Bu süreçte Çağatay Ulusoy'un Özdemir'le yeniden kamera karşısına gelmek istemediği ve projenin bu nedenle Demet Özdemir olmadan hazırlandığı iddia edildi. Yapımcı Burak Sağyaşar'ın Özdemir için yaptığı son paylaşım ise dikkatleri yeniden ikili arasındaki çalışma ilişkisine çevirdi.

HABERİN ÖZETİ

Eşref Rüya'nın yapımcısından olay Demet Özdemir paylaşımı! Çağatay Ulusoy detayı gündem oldu

Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.
Eşref Rüya dizisinin ardından Çağatay Ulusoy'un Demet Özdemir ile yeniden çalışmak istemediği iddiaları gündemdeyken, yapımcı Burak Sağyaşar uluslararası ödül kazanan Özdemir'e övgü dolu bir tebrik mesajı yayımladı.
Yapım şirketinin sadece Çağatay Ulusoy'un Eşref Tek karakterini öne çıkaran afiş paylaşması, Demet Özdemir'in yeni projede yer almayacağı ve Ulusoy'un Özdemir'i istemediği yönündeki iddiaları yeniden gündeme getirdi.
İddialara ilişkin olarak yapım şirketinden veya oyunculardan yapılmış resmi ve doğrulayıcı bir açıklama bulunmuyor.
Demet Özdemir, dizideki Nisan karakteriyle 2026 Premios PRODU Ödülleri'nde İspanyolca konuşulmayan telenovelalarda en iyi başrol kadın oyuncu ödülünü kazandı.
Yapımcı Burak Sağyaşar, sosyal medyadan Özdemir'i kutlayarak gece gündüz verdiği emeğin en yakın şahidi olduğunu belirtti ve desteğini gösterdi.
Sağyaşar'ın paylaşımında Çağatay Ulusoy hakkında ortaya atılan iddialara doğrudan bir yanıt verilmedi.
Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.

BURAK SAĞYAŞAR'DAN DEMET ÖZDEMİR'E ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Tims&B yapım şirketinin ortaklarından ve Eşref Rüya'nın yapımcılarından Burak Sağyaşar, sosyal medya hesabından Demet Özdemir'in uluslararası ödül başarısını kutladı. Özdemir'in Nisan karakteriyle elde ettiği başarıya değinen Sağyaşar, oyuncunun setteki emeğine yakından tanıklık ettiğini belirtti.

Sağyaşar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“En yakın şahidiyim Nisan karakterine daha ne katabilirim diye gece gündüz verdiği emeğe. Daha nicelerine birlikte... Sevgili DemetÖzdemir  tebrikler!”

Eşref Rüya'nın yapımcısından olay Demet Özdemir paylaşımı! Çağatay Ulusoy detayı gündem oldu

Yapımcının bu sözleri, Demet Özdemir'in projeye katkısına ve oyuncunun performansına verdiği desteği göstermesi açısından dikkat çekti. Ancak paylaşımda Çağatay Ulusoy hakkında ortaya atılan iddialara doğrudan bir yanıt verilmedi.

Eşref Rüya'nın yapımcısından olay Demet Özdemir paylaşımı! Çağatay Ulusoy detayı gündem oldu

DEMET ÖZDEMİR PREMİOS PRODU ÖDÜLÜNÜ KAZANDI

Demet Özdemir, Eşref Rüya dizisinde hayat verdiği Nisan karakteriyle 2026 Premios PRODU Ödülleri'nde İspanyolca konuşulmayan telenovelalarda en iyi başrol kadın oyuncu kategorisinde ödüle layık görüldü. Ödülün resmi kazananlar listesinde Özdemir'in adı ve Eşref Rüya yapımı birlikte yer aldı. 

Burak Sağyaşar da oyuncunun başarısını kutlarken özellikle Nisan karakteri için gösterdiği çabaya vurgu yaptı. Sağyaşar'ın paylaşımı, dizinin sona ermesinin ardından oyuncu ve yapım ekibi arasındaki ilişkiye dair yapılan yorumların yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

Eşref Rüya'nın yapımcısından olay Demet Özdemir paylaşımı! Çağatay Ulusoy detayı gündem oldu

ÇAĞATAY ULUSOY'UN DEMET ÖZDEMİR'İ İSTEMEDİĞİ İDDİASI GÜNDEMDE

Eşref Rüya'nın yayınlandığı dönemde de Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir'in birlikte çalışmak istemediğine yönelik iddialar magazin gündemine taşınmıştı. 2025 yılında bazı yayınlarda Ulusoy'un Özdemir'le partner olmak istemediği öne sürülmüş, ancak bu iddiayı doğrulayan resmi bir açıklama yapılmamıştı. 

Eşref Rüya'nın yapımcısından olay Demet Özdemir paylaşımı! Çağatay Ulusoy detayı gündem oldu

Yeni Eşref Tek afişinin ardından söz konusu iddialar yeniden gündeme gelirken, Çağatay Ulusoy'un Demet Özdemir'in yeni projede yer almamasını istediği yönündeki yorumlar da sosyal medyada konuşulmaya başladı. Öte yandan bu iddiaların doğrulandığına ilişkin yapım şirketinden veya oyunculardan bir açıklama bulunmuyor.

Burak Sağyaşar'ın Demet Özdemir'e yönelik övgü dolu mesajı da bu tartışmaların ortasında geldi. Yapımcının paylaşımı bazı kullanıcılar tarafından oyuncuya verilen desteğin göstergesi olarak değerlendirilirken, bazı yorumlarda ise yeni projeye ilişkin soru işaretlerini ortadan kaldırmadığı yönünde tepkiler dile getirildi.

Eşref Rüya'nın yapımcısından olay Demet Özdemir paylaşımı! Çağatay Ulusoy detayı gündem oldu

Burak Sağyaşar'ın Demet Özdemir için yaptığı paylaşım, Eşref Rüya'nın ardından gündeme gelen yeni proje iddialarına farklı bir boyut kazandırdı. Özdemir'in Nisan karakteri için verdiği emeği özellikle vurgulayan yapımcının sözleri dikkat çekerken, Çağatay Ulusoy'un yer alacağı öne sürülen Eşref Tek projesinde hangi oyuncuların bulunacağı merak konusu olmaya devam ediyor. 

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#eşref rüya
#Burak Sağyaşar
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