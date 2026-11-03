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Mavi Kadin Diziler
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Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 18:47
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 18:47

Eşref Tek’in kadın başrol oyuncusu Derin kim olacak belli oldu! Eşref Tek Çağatay Ulusoy'un partneri kim oldu, kim oynayacak?

Eşref Rüya ile televizyon tarihine damga vuran Çağatay Ulusoy'un partneri kim olacak belli oldu. Eşref Tek'in yayınlanacağı haberi izleyenleri heyecanlandırırken Eşref Tek’in kadın başrol oyuncusu kim olacak belli oldu. Karar ise sosyal medyayı ikiye böldü.

Avatar
Editor
 Gonca Işık
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Eşref Tek’in kadın başrol oyuncusu Derin kim olacak belli oldu! Eşref Tek Çağatay Ulusoy'un partneri kim oldu, kim oynayacak?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 18:47
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 18:47

Uluç Bayraktar’ın yöneteceği, Ethem Özışık’ın yazdığı 'in çekimleri başlıyor. 'un partneri kim olacak merakla beklenirken, kadın başrol oyuncusu belli oldu.

EŞREF TEK KADIN BAŞROL OYUNCU DERİN KİM OLACAK?

Çağatay Ulusoy'un başrolünde olduğu Eşref Tek'in çekimleri başlıyor. Heyecanla beklenen yeni dizide kadın oyuncu kim olacak merakla beklenirken o isim belli oldu. Eşref Tek'in partneri Derin karakterini oynayacak.

Eşref Tek’in kadın başrol oyuncusu Derin kim olacak belli oldu! Eşref Tek Çağatay Ulusoy'un partneri kim oldu, kim oynayacak?

EŞRET TEK PARTNERİ KİM OLACAK?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Eşrek Tek'te Çağatay Ulusoy'un partneri oyuncu Aybüke Pusat olacak. Dizide aksiyon sahnelerinin bol olduğu göz önünde bulundurularak kadın başrol oyuncu arayışı devam ediyordu. Kulislerden sızan bilgilere göre ise aksiyon sahneleri ile tanınan güzel oyuncu Aybüke Pusat, Eşrek Tek'te Derin karakteri ile ekranlara gelecek.

Eşref Tek’in kadın başrol oyuncusu Derin kim olacak belli oldu! Eşref Tek Çağatay Ulusoy'un partneri kim oldu, kim oynayacak?

EŞREF TEK ÇAĞATAY ULUSOY'UN PARTNERİ KİM OLDU?

Eşref Rüya ile ekranlara damga vuran Çağatay Ulusoy, şimdi ise Eşref Tek ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Çekimleri yakın zamanda başlayacak olan Eşref Tek'te Eşref'in partnerinin kim olacağı da günlerdir gündemdeydi. Kulis bilgilerine göre Derin karakterini Aybüke Pusat oynayacak.

Eşref Tek’in kadın başrol oyuncusu Derin kim olacak belli oldu! Eşref Tek Çağatay Ulusoy'un partneri kim oldu, kim oynayacak?

EŞREF TEK DERİN KİM OLACAK?

8 bölümlük Eşref Tek’in başrolü Aybüke Pusat oldu. Teşkilat dizisindeki performansı ile dikkat çeken Pusat'ın Eşref Tek'in partneri olan Derin karakterini oynayacağı öğrenildi. Kadın başrol oyuncu seçimi ise sosyal medyayı ikiye böldü.

Eşref Tek’in kadın başrol oyuncusu Derin kim olacak belli oldu! Eşref Tek Çağatay Ulusoy'un partneri kim oldu, kim oynayacak?

BİRÇOK İSİM LİSTEDEYDİ! AYBÜKE PUSAT SEÇİLDİ

Eşref Tek dizisi için kadın başrol oyuncusu arayışında detaylı araştırma süreci sona erdi. Birçok isim Deri karakteri için düşünülürken, listede birçok başarılı isim yer alıyordu. 

Eşref Tek’in kadın başrol oyuncusu Derin kim olacak belli oldu! Eşref Tek Çağatay Ulusoy'un partneri kim oldu, kim oynayacak?

Eşref Tek dizisinde aksiyon sahnelerinin bol olmasından dolayı aksiyon sahnelerinde zorlanmayacak biri aranıyordu. Teşkilat dizisindeki performansı ile dikkat çeken Aybüke Pusat, Derin rolü ile ekranlara gelecek.

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ETİKETLER
#çağatay ulusoy
#aybüke pusat
#Eşref Tek
#Uluç Bayraktar
#Ethem Özışık
#Diziler
#Mavi Kadin
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