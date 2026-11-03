Eşref Tek’in kadın başrol oyuncusu Derin kim olacak belli oldu! Eşref Tek Çağatay Ulusoy'un partneri kim oldu, kim oynayacak?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Uluç Bayraktar’ın yöneteceği, Ethem Özışık’ın yazdığı Eşref Tek'in çekimleri başlıyor. Çağatay Ulusoy'un partneri kim olacak merakla beklenirken, kadın başrol oyuncusu belli oldu.
Çağatay Ulusoy'un başrolünde olduğu Eşref Tek'in çekimleri başlıyor. Heyecanla beklenen yeni dizide kadın oyuncu kim olacak merakla beklenirken o isim belli oldu. Eşref Tek'in partneri Derin karakterini Aybüke Pusat oynayacak.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Eşrek Tek'te Çağatay Ulusoy'un partneri oyuncu Aybüke Pusat olacak. Dizide aksiyon sahnelerinin bol olduğu göz önünde bulundurularak kadın başrol oyuncu arayışı devam ediyordu. Kulislerden sızan bilgilere göre ise aksiyon sahneleri ile tanınan güzel oyuncu Aybüke Pusat, Eşrek Tek'te Derin karakteri ile ekranlara gelecek.
Eşref Rüya ile ekranlara damga vuran Çağatay Ulusoy, şimdi ise Eşref Tek ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Çekimleri yakın zamanda başlayacak olan Eşref Tek'te Eşref'in partnerinin kim olacağı da günlerdir gündemdeydi. Kulis bilgilerine göre Derin karakterini Aybüke Pusat oynayacak.
8 bölümlük Eşref Tek’in başrolü Aybüke Pusat oldu. Teşkilat dizisindeki performansı ile dikkat çeken Pusat'ın Eşref Tek'in partneri olan Derin karakterini oynayacağı öğrenildi. Kadın başrol oyuncu seçimi ise sosyal medyayı ikiye böldü.
Eşref Tek dizisi için kadın başrol oyuncusu arayışında detaylı araştırma süreci sona erdi. Birçok isim Deri karakteri için düşünülürken, listede birçok başarılı isim yer alıyordu.
Eşref Tek dizisinde aksiyon sahnelerinin bol olmasından dolayı aksiyon sahnelerinde zorlanmayacak biri aranıyordu. Teşkilat dizisindeki performansı ile dikkat çeken Aybüke Pusat, Derin rolü ile ekranlara gelecek.