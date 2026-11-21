Sosyal medya paylaşımları ve gündeme ilişkin açıklamalarıyla sık sık konuşulan Yeliz Yeşilmen, kızı Asya Tuana Akbaş ile çekildiği fotoğrafla yeniden gündeme oturdu. Annesinin yanında oldukça uzun görünen Asya Tuana, yüz hatları ve güzelliğiyle de adeta annesinin gençlik yıllarını hatırlattı.

YELİZ YEŞİLMEN'İN KIZI ASYA TUANA ANNESİNİ SOLLADI

Yeliz Yeşilmen'in 2010 yılında dünyaya gelen kızı Asya Tuana, son görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekti. Annesiyle yan yana objektif karşısına geçen genç kızın boyunun annesini geçtiği görüldü. Asya Tuana'nın fiziksel değişimi kadar annesiyle olan benzerliği de takipçilerin gözünden kaçmadı.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Anne-kızın birlikte verdiği poz kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Asya Tuana'nın güzelliği ve annesine olan benzerliği hakkında çok sayıda yorum yapıldı.

Genç kızın fotoğrafına sosyal medya kullanıcılarından, 'Çok güzel bir kız olmuş', 'Tıpkı annesi', 'Annesine çok benziyor' yorumları geldi. Asya Tuana'nın son hali, takipçiler arasında en çok konuşulan konulardan biri oldu.

ASYA TUANA AKBAŞ KİMDİR?

Asya Tuana Akbaş, oyuncu, sunucu ve şarkıcı Yeliz Yeşilmen ile iş insanı Ali Uğur Akbaş'ın kızıdır. 9 Haziran 2010 tarihinde dünyaya gelen Asya Tuana'nın Birbey Akbaş adında bir erkek kardeşi bulunmaktadır.

Annesinin sosyal medya paylaşımlarında zaman zaman yer alan genç kız, aile yaşantısıyla da magazin gündeminde ilgi görmektedir.

Son dönemde annesi Yeliz Yeşilmen ile birlikte verdiği pozla dikkatleri üzerine çeken Asya Tuana, annesini boy olarak geride bırakmasıyla gündeme geldi. Yüz hatları ve güzelliğiyle annesine benzetilen genç kız, sosyal medya kullanıcılarından da çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

