 Dilek Ulusan

ABD'ye tatile giden Yeliz Yeşilmen isyan etti: Bavullarımı kendim taşıdım

Amerika tatili sonrası yaşadıklarını anlatan Yeliz Yeşilmen, Bodrum'da sitem dolu sözler sarf etti. ''Ülkemizin kıymetini bilelim'' diyen Yeliz Yeşilmen bavul taşıdık, sıra bekledik. Kabus gibiydi'' sözleriyle sitem etti.

ABD'ye tatile giden Yeliz Yeşilmen isyan etti: Bavullarımı kendim taşıdım
09.08.2025
saat ikonu 16:30
09.08.2025
saat ikonu 16:30

Zaman zaman yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Yeliz Yeşilmen, 2021 yılında boşandığı Ali Uğur Akbaş ile tekrar barıştı. Ailesiyle ABD'ye tatile giden Yeliz Yeşilmen, yurt dışı tatilini anlatarak adeta isyan etti.

YELİZ YEŞİLMEN BAVULLARINI TAŞIMAK ZORUNDA KALINCA KÜPLERE BİNDİ

Amerika tatilinden memnun kalmadığını dile getiren Yeşilmen, "Ülkemizin kıymetini bilelim. Biz aç kaldık. Onu bırak kendi bavulumuzu kendimiz taşıdık. En lüks, en pahalı otellerde bavul taşıdık. Sıra bekledik. Kabus gibi…" dedi.

ABD'ye tatile giden Yeliz Yeşilmen isyan etti: Bavullarımı kendim taşıdım

Yaşadığı olumsuz deneyimlerin ardından Türkiye'deki tatil imkanlarının kıymetini bir kez daha anladığını belirten Yeşilmen, tatilin keyifli geçmesi için hizmet kalitesinin ve misafirperverliğin önemine dikkat çekti.

Yeliz Yeşilmen'in sözleri sosyal medyada tartışma oluşturdu. Kimileri Yeliz Yeşilmen'in bavul taşımasına sinirlenmesinin abartı olduğunu belirtse de bazıları ise lüks otellerin böyle hizmetleri olduğunu vurguladı.

ABD'ye tatile giden Yeliz Yeşilmen isyan etti: Bavullarımı kendim taşıdım

Yeliz Yeşilmen 2021'de boşandığı Ali Uğur Akbaş'la yeniden barıştı. Şarkıcı ve oyuncu Yeliz Yeşilmen, 2010 yılında iş insanı Ali Uğur Akbaş ile dünyaevine girmişti.

ABD'ye tatile giden Yeliz Yeşilmen isyan etti: Bavullarımı kendim taşıdım
ETİKETLER
#Yeliz Yeşilmen
#Ali Uğur Akbaş
#Abd Tatil
#Lüks Oteller
#Tatil Eleştirisi
#Servis Kalitesi
#Magazin
