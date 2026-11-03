Yeliz Yeşilmen'den zayıflama çılgınlığına sert tepki! "Midemi bulandırıyor"

Ünlü model, sunucu, şarkıcı ve oyuncu kimliğiyle adından söz ettiren Yeliz Yeşilmen, şimdilerde adeta moda haline gelen zayıflama çılgınlığına sert tepki gösterdi. Zaman zaman sosyal medya paylaşımları, özel hayatı ve açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü sanatçı, bu kez ünlü isimlerin peş peşe verdiği kilolar ve zayıflama yöntemleri hakkında yaptığı açıklamalarla magazin gündeminde yerini aldı. Ünlülerin zayıflama çılgınlığına sert tepki veren Yeliz Yeşilmen, "Midemi bulandırıyor" sözleriyle büyük ses getirdi. İşte Yeliz Yeşilmen'in zayıflama modasına uyan ünlü isimler hakkında söyledikleri...

YELİZ YEŞİLMEN ZAYIFLAMA MODASINA SERT TEPKİ GÖSTERDİ!

Magazin dünyasının sevilen isimleri arasında yer alan Yeliz Yeşilmen, zayıflama modasına sert tepki gösterdiği haberleriyle gündemde yerini aldı. Ünlü model, sunucu, şarkıcı ve oyuncu kariyeriyle adından söz ettiren ünlü sanatçı, şimdilerde özellikle ünlü isimler arasında adeta moda haline gelen zayıflama çılgınlığına sert tepki gösterdi.

Kariyerinde pek çok başarılı çalışmaya imza atan ve adını geniş kitlelere duyuran Yeliz Yeşilmen, zaman zaman sosyal medya paylaşımları, özel hayatı ve açıklamalarıyla magazin dünyasında yerini alıyor. Son olarak ünlü isimlerin zayıflama çılgınlığına sert tepki gösteren Yeşilmen, açıklamalarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

47 yaşındaki ünlü sunucu, şarkıcı ve oyuncu Yeliz Yeşilmen, ünlülerin zayıflama çılgınlığına gösterdiği sert çıkışla magazin gündemine büyük ses getiriyor. Son zamanlarda ünlü isimler arasında giderek yaygınlaşan zayıflama modası magazin gündeminden düşmezken, Yeşilmen'in konuyla ilgili açıklamaları hem sosyal medyada hem de magazin gündeminde dikkat çekiyor.

"MİDEMİ BULANDIRIYOR"

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve buradan yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren Yeliz Yeşilmen, bu kez paylaşımında zayıflama çılgınlığına tepki gösterdi. Özellikle ünlü isimlerin zayıflama ve kilo verme uğruna yaptıklarına değinen ünlü sanatçı, artık bu durumdan rahatsızlık duyduğunu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla dile getirdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Şu zayıflama derdi, şu zayıflama çılgınlığı gerçekten artık midemi bulandırıyor" sözleriyle dikkatleri üzerine çeken Yeliz Yeşilmen, bu açıklamalarının sadece belirli bir kişiye olmadığını ve genel olarak bu anlayışa tepki gösterdiğini ifade etti. Yeşilmen, gösterdiği sert tepkide şu ifadelere yer verdi:

"Şu zayıflama derdi şu zayıflama çılgınlığı gerçekten artık midemi bulandırıyor bu kişi için söylemiyorum geneli için Pepsi gerçekten artık midemi bulandırıyor bu zayıflama hırsız nedir az bir kendinize güveniniz olsun bence eski hali daha güzeldi gerçekten çok üzülüyorum zayıflama hirsi olup kendini harap eden tüm ünlülerin tüm normal insanlara herkese çok çok çok üzülüyorum artık aynaya bakacak halleri kalmadı sözüm meclisten dışarı kameradaki arkadaşımızla ilgili değil genel."

GÜLŞEN'İ DE ELEŞTİRMİŞTİ!

Geçtiğimiz yıllarda sahne şovları ve kostümleriyle adından sıkça söz ettiren Gülşen, fit görünümüyle gündem olmuştu. Bir markette alışveriş yaparken görüntülenen ünlü şarkıcı, sportif kıyafetleri ve makyajsız stiliyle dikkatleri üzerine çekmişti. Oldukça doğal bir haliyle objektiflere yansıyan Gülşen, sosyal medyada da büyük ses getirmişti.

Sportif tarzı, makyajsız hali ve doğal güzelliğiyle sosyal medyada gündem olan Gülşen’e Yeliz Yeşilmen’den yorum gelmişti. Yeşilmen, ünlü şarkıcı Gülşen’in doğal görüntülerine şu sözlerle tepki göstermişti:

“Ay, bu ne? Zayıflıktan zafiyetten hastalığa giriş. Vallahi Gülşen'i ve fiziğini sahnede çok beğeniyorum ama ben onu sahnedeki haliyle hatırlamak istiyorum.”