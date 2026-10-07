Didem Balçın'dan zayıflama iğnesi açıklaması! Verdiği kilolarla dikkat çekmişti

Kuruluş Osman dizisinde rol aldığı 'Selcan Hatun' karakteriyle hafızalara kazınan Didem Balçın, son zamanlarda verdiği kilolarla dikkatleri üzerine çekmişti. Başarılı oyunculuk kariyeri, özel hayatı ve yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren ünlü oyuncu, şimdilerde zayıflığıyla gündemden düşmüyor. Yer aldığı birbirinden başarılı projelerde gösterdiği performansla sevilen kadın oyuncular arasında yer alan Didem Balçın, bu kez zayıflama iğnesi açıklamasıyla magazin gündeminde yerini aldı. Etiler'de basın mensuplarına yakalanan ünlü oyuncu, verdiği kilolarla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bir süredir zayıflığıyla magazin gündeminde geniş yankı uyandıran Didem Balçın, bakın verdiği kilolarla ilgili neler söyledi...

DİDEM BALÇIN VERDİĞİ KİLOLARLA DİKKAT ÇEKMİŞTİ!

Başarılı oyunculuk kariyeriyle adını geniş kitlelere duyuran Didem Balçın, son zamanlarda özellikle verdiği kilolarla dikkatleri üzerine çekmişti. Fit haliyle magazin gündeminde geniş yankı bulan Balçın'ın zayıflama iğnesi kullanıp kullanmadığı da araştırılmaya başlanmıştı. Kuruluş Osman dizisinde rol aldığı 'Selcan Hatun' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu, zayıflığıyla herkesi şaşkına çevirmişti.

Çakallarla Dans serisinde 'Fatma' karakterini oynayan Didem Balçın, bu kez başarılı oyunculuk performansıyla değil, verdiği kilolarla adından söz ettirdi. Hem dizi hem de sinema projeleriyle sevilen kadın oyucular arasında yer alan Balçın, zayıflığıyla ilgili açıklamalarda bulundu. 58 kiloya kadar düştüğünü açıklayan ünlü oyuncu, zayıflama iğnesi kullandığı iddialarına da cevap verdi.

"ZAYIFLAMA İĞNESİ KULLANMADIM"

Son dönemde verdiği kilolarla dikkatleri üzerine çeken Didem Balçın, zayıflama iğnesi kullandığı yönündeki yorumlara cevap verdi. Geçtiğimiz gün Etiler'de objektiflere yansıyan ünlü oyuncu, basın mensuplarının sorularına karşılık verdi. Muhabirlerin "Zayıflamışsınız" sözlerine karşılık Balçın şu ifadelere yer verdi:

"Ben son bir yıldır zayıfım zaten. Siz beni en son ne zaman gördünüz? 1.72 boyunda boyunda, 58 kiloyum. Çok sık kilo alıyorum ve çok hızlı verebiliyorum. Zayıflama iğnesi kullandığımı ima etmeye çalışıyorsanız, öyle bir şey yok"

"3 KİLO DAHA VERMEM GEREKİYOR"

Zayıflığının arkasında, kilo konusunda hızlı değişen yapısının olduğunu belirten Didem Balçın, rol aldığı tiyatro oyununda mayo giyeceğini belirterek 3 kilo daha vermeyi hedeflediğini söyledi. Yaz aylarında 'Çakallarla Dans 8' filminin çekimlerinde olduğunun altını çizen ünlü oyuncu, tatil yapamadığını söyledi. Balçın, basın mensuplarına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yazın çalıştık, 'Çakallarla Dans'ı çektik. O yüzden tatil yapamadım. Şimdi bir tiyatro oyunum var. Orada oyunun bir bölümünde mayo giyiyorum. O yüzden 3 kilo daha vermem gerekiyor ki güzel gözükeyim. Yazın beni göremediniz ama oyuna gelince mayo ile görürsünüz. Ben zaten öyle çok televizyonda mayo ile gözükmeyi sevmem, daha muhafazakar görünmek isterim."