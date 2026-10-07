Vapurun yalıya çarpma anları güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde yolcu vapurunun kontrolsüz şekilde kıyıya ilerlediği, önce yata çarptığı ve ardından yalıya vurduğu görüldü. Kazanın ardından rıhtımda hasar meydana gelirken, Mermerci yaşadığı korkuyu "Hiç böyle bir şey yaşamadım, ellerim titriyor" sözleriyle anlattı. Peki Derin Mermerci'nin yalısı nerede? Derin Mermerci'nin yalısına ne oldu?

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HABERİN ÖZETİ Derin Mermerci'nin yalısı nerede? Derin Mermerci'nin yalısına ne oldu? İstanbul Boğazı'nda bir yolcu vapurunun, Derin Mermerci'ye ait tarihi Kazasker Necmettin Efendi Yalısı'na çarpmasıyla bir kaza meydana geldi. Kaza, gece saat 23:30 sıralarında İstanbul Boğazı Kandilli Sahili'nde yaşandı. Kontrolsüz şekilde kıyıya ilerleyen yolcu vapurunun ilk olarak yalı önündeki yata çarptığı, ardından yalıya vurduğu belirtildi. Kazada yalının rıhtım ve bahçe bölümünde hasar oluştu. Olay anında yalıda bulunan Derin Mermerci, yaşadığı korkuyu ve çocuklarının da etkilendiğini belirterek hukuki yollara başvuracağını açıkladı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

DERİN MERMERCİ'NİN YALISI NEREDE?

Derin Mermerci'nin sahibi olduğu tarihi Kazasker Necmettin Efendi Yalısı, İstanbul Boğazı'nın Anadolu Yakası'ndaki Kandilli Sahili'nde bulunuyor. Yaklaşık 200 yıllık olduğu belirtilen tarihi yalı, Boğaz'ın kıyısındaki konumuyla dikkat çekiyor.

Mermerci ailesi tarafından kullanılan yalı, deniz ulaşımına oldukça yakın bir noktada yer alıyor. Yalının önündeki rıhtımda teknelerin bulunduğu bilinirken, bölgeden Boğaz turu yapan yolcu tekneleri de geçiyor. Kazanın meydana geldiği gece de Boğaz turu yaptığı öğrenilen yolcu vapuru, henüz bilinmeyen bir sebeple yalı yönüne doğru sürüklendi.

DERİN MERMERCİ'NİN YALISINA NE OLDU?

Kaza, gece saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Boğaz turu yapan yolcu vapuru, bilinmeyen bir nedenle kontrolünü kaybederek kıyıya doğru ilerledi. Vapur, ilk olarak yalı önünde bulunan yata çarptı. Ardından hareketine devam eden yolcu vapuru, Kazasker Necmettin Efendi Yalısı'nın rıhtım ve bahçe bölümüne vurdu.

Çarpmanın ardından yalının rıhtım kısmında hasar meydana geldi. Olay sırasında yalıda bulunanlar büyük korku yaşarken, özellikle çocukların kazadan etkilendiği belirtildi. Kazanın ardından olayla ilgili inceleme başlatılırken, yolcu vapurunun neden kontrolden çıktığına ilişkin detayların yapılacak çalışmaların ardından netleşmesi bekleniyor.

DERİN MERMERCİ'DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Kaza sonrasında yaşananları sosyal medya hesabından paylaşan Derin Mermerci, olayın ardından oldukça sarsıldığını söyledi. Mermerci, yalıdaki rıhtımın zarar gördüğünü belirterek hukuki yollara başvuracağını açıkladı. Çocuklarının da evde olduğunu ifade eden Mermerci, yaşananların kendileri açısından ciddi bir korkuya dönüştüğünü dile getirdi.

Mermerci'nin açıklaması şöyle:

"Hiç böyle bir şey yaşamadım, ellerim titriyor. Dava açacağım benim çocuklarım bu evde... Korkunç bir travma yaşadılar."

Mermerci'nin paylaşımının ardından kazaya ilişkin görüntüler de sosyal medyada gündem oldu.

KAZA ANI KAMERADA

Yolcu vapurunun yalıya çarptığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde vapurun kıyıya doğru ilerlediği ve çarpmanın ardından yalı çevresinde hareketlilik yaşandığı görülüyor. Vapurun önce yalı önündeki yata çarpması, ardından tarihi yapının bahçe ve rıhtım bölümüne vurması kazanın boyutunu gözler önüne serdi. Olayın gece saatlerinde yaşanması nedeniyle yalıda bulunanların kısa süreli büyük panik yaşadığı belirtildi.

"SÜREKLİ SORUN ÇIKIYOR"

Derin Mermerci'nin yalıyla ilgili geçmişte yaptığı açıklamalar da kazanın ardından yeniden gündeme geldi. Mermerci, daha önce verdiği bir röportajda yalı hayatının dışarıdan göründüğü kadar kolay olmadığını söylemişti.

Mermerci, babasının kendisine bıraktığı yalıyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yalı hayatı herkesin sandığı kadar iyi değil.

Babamın bana bıraktığı yalıda sürekli bir sorun çıkıyor. Tek avantajı, direkt tekne ile karşıya geçebilmem." Tarihi yalıda bu kez de bir yolcu vapurunun çarpmasıyla büyük bir kaza yaşandı. Rıhtımda meydana gelen hasarın boyutu ve olayın kesin nedeni yapılacak incelemelerin ardından belli olacak.

