Reynmen’in annesi Nasibe Yılmaz’dan ağır sözler! Artık kendimi incitmeyeceğim

Reynmen’in annesi Nasibe Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Duygusal ifadeler kullanan Yılmaz, evlatları için iyi dileklerini sürdürürken bundan sonra kendisini üzen kişilerin ardından gitmek yerine kendi sınırlarını koruyacağının mesajını verdi.

NASİBE YILMAZ’DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme gelen Nasibe Yılmaz, annelik duygusunun hayatındaki önemine vurgu yaptı. Çocuklarının iyiliğini düşünmeye devam ettiğini belirten Yılmaz, aynı zamanda kendisine zarar veren ilişkiler karşısında farklı bir tutum sergileyeceğinin mesajını verdi.

Yılmaz’ın sözlerinde özellikle kendisini seven insanların sevgisini görmezden gelmemesi gerektiğine dair ifadeler öne çıktı. Paylaşım, takipçileri tarafından dikkatle karşılandı.

“KENDİMİ TÜKETMEYECEĞİM” MESAJI

Nasibe Yılmaz’ın paylaşımındaki en dikkat çeken bölüm ise kendisini inciten kişilerin peşinden gitmeyeceğini belirtmesi oldu. Yılmaz, bugüne kadar başkalarının duygularını ve davranışlarını ön planda tutmuş olsa da bundan sonra kendi sınırlarını koruyacağının sinyalini verdi. “Beni sevenin sevgisini görmezden gelmeyeceğim” sözleriyle kendisine verilen değeri fark edeceğini belirten Yılmaz, “beni incitenin peşinden de kendimi tüketmeyeceğim” ifadesiyle de net bir mesaj verdi.

PAYLAŞIMI MERAK UYANDIRDI

Reynmen’in annesi Nasibe Yılmaz’ın bu sözleri, sosyal medyada merak uyandırdı. Yılmaz’ın paylaşımında belirli bir kişi ya da olayın adını vermemesi, sözlerinin kime veya hangi yaşanmışlığa gönderme yaptığı konusunda çeşitli yorumların yapılmasına neden oldu.

Yılmaz’ın paylaşımının ardından takipçileri de dikkat çeken ifadeler üzerine yorumlarda bulundu. Anne olarak evlatlarının iyiliğini düşünmeye devam edeceğini belirten Yılmaz, kendi huzurunu ve duygusal sınırlarını da koruyacağının mesajını verdi.

REYNMEN ANNESİYLE NEDEN SORUNLAR YAŞIYOR?

Reynmen adıyla tanınan Yusuf Aktaş, sosyal medya paylaşımlarıyla geniş kitlelere ulaşmasının ardından müzik kariyerinde de adından söz ettiren bir isim oldu. Ancak son dönemde bu kez şarkılarıyla değil, annesi Nasibe Yılmaz ile yaşadığı gerilimle gündeme geliyor.

Anne-oğul arasındaki sorunların fitilini, Yılmaz’ın Hadise hakkında yaptığı sert yorumların ateşlediği öne sürülürken, yaşananların ardından Reynmen’in annesini sosyal medyada takipten çıkardığı iddia edildi. Bu gelişme, aile içinde yaşanan gerilimin kamuoyuna yansımasına neden oldu. Yaşananların ardından Nasibe Yılmaz’ın oğluna yönelik sitem dolu paylaşımları da dikkat çekti.

Özellikle Reynmen’in doğum gününde yaptığı paylaşımın karşılıksız kaldığını söyleyen Yılmaz, kırgınlığını açıkça dile getirdi. Reynmen ise annesiyle ilgili açıklamalarında konunun daha fazla büyütülmesini istemediğini belirterek, “Konuşmak istemiyorum. Annem biraz seviyor böyle şeyleri” dedi. Şimdi ise Yılmaz’ın “Beni sevenin sevgisini görmezden gelmeyeceğim, beni incitenin peşinden de kendimi tüketmeyeceğim” sözleri, geçmişte yaşanan gerilimi yeniden gündeme taşıdı.

