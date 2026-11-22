SİBER SALDIRI MI, YAZILIM GÜNCELLEMELERİ Mİ?

ABD'de yaşanan aksaklıkların kaynağına ilişkin tartışmalar sürerken, bir başka ihtimal daha öne çıkıyor: Yapay zekâ destekli güvenlik sistemleri ve aceleyle yapılan yazılım güncellemeleri. Siber güvenlik uzmanlarına göre gelişmiş yapay zekâ araçları, yazılımlardaki güvenlik açıklarını eskisinden çok daha hızlı tespit edebiliyor. Ancak şirketlerin belirlenen açıkları kapatmak için hızla devreye aldığı güncellemeler, kimi zaman yeni teknik sorunları beraberinde getirebiliyor.

Bu durum, güvenliği artırmak amacıyla yapılan müdahalelerin beklenmedik hizmet kesintilerine yol açabileceği endişesini de artırıyor.