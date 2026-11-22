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İstanbul
ABD'de son günlerde yaşanan büyük çaplı teknoloji kesintileri, ülkenin kritik altyapılarının güvenliğine ilişkin soru işaretlerini artırdı. Microsoft hizmetlerinde milyonlarca kullanıcıyı etkileyen aksaklıklar, hava trafiğinde yaşanan sorunlar ve bankacılık sistemlerindeki kesintiler, koordineli bir siber saldırı ihtimalini gündeme getirdi.
ABD yönetimi ise yaşananların arkasında herhangi bir siber saldırı bulunmadığını savundu. Ancak Başkan Donald Trump'ın Beyaz Saray'ın Siber Direktörü Sean Cairncross'u görevden alması, tartışmaları yeniden alevlendirdi.
ABD'de teknoloji altyapısını etkileyen sorunlar, günlük yaşamdan kritik kamu hizmetlerine kadar birçok alanda kendini gösterdi. Yüz milyonlarca Microsoft kullanıcısını etkileyen küresel hizmet kesintisinin ardından ülke genelinde hava trafiğinin durdurulması, 18 binden fazla uçuşun aksamasına yol açtı. Bankacılık sistemleri ve ulusal güvenlik altyapıları da teknik sorunlardan etkilendi. Özellikle milyonlarca kişinin seyahate çıkacağı Şükran Günü tatili ve alışveriş yoğunluğunun artacağı Kara Cuma öncesinde yaşanan bu aksaklıklar, ülkedeki teknoloji sistemlerinin ne kadar güvenilir olduğu sorusunu yeniden gündeme taşıdı.
Teknoloji kesintilerinin ardından Trump yönetiminden ilk önemli personel değişikliği geldi. Federal hükümetin siber güvenlik politikalarını ve stratejilerini denetleyen Sean Cairncross görevden alındı. Cairncross'un yerine geçici olarak Savunma Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Direktörü Kirsten Davies getirilecek.
ABD Kongresi tarafından oluşturulan Ulusal Siber Direktörlük görevine kalıcı olarak atanacak yeni ismin ise Senato onayından geçmesi gerekiyor.
Görevden alma kararının kesintilerin hemen ardından gelmesi dikkat çekerken, iki gelişme arasında doğrudan bir bağlantı bulunup bulunmadığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
ABD'de yaşanan aksaklıkların kaynağına ilişkin tartışmalar sürerken, bir başka ihtimal daha öne çıkıyor: Yapay zekâ destekli güvenlik sistemleri ve aceleyle yapılan yazılım güncellemeleri. Siber güvenlik uzmanlarına göre gelişmiş yapay zekâ araçları, yazılımlardaki güvenlik açıklarını eskisinden çok daha hızlı tespit edebiliyor. Ancak şirketlerin belirlenen açıkları kapatmak için hızla devreye aldığı güncellemeler, kimi zaman yeni teknik sorunları beraberinde getirebiliyor.
Bu durum, güvenliği artırmak amacıyla yapılan müdahalelerin beklenmedik hizmet kesintilerine yol açabileceği endişesini de artırıyor.