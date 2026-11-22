Güzellik sektörü her yıl katlanarak büyümeye devam ederken, insanların zaaflarından yararlanmak isteyen dolandırıcılar da bu sektörü mesken tutmuş durumda. İstanbul Bakırköy’de geçtiğimiz aylarda yaşanan olay da insanların ne kadar dikkatli olması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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HABERİN ÖZETİ ‘Gıdını alacağız’ dediler 105 bin TL’sini aldılar: Güzellik merkezinde akıl almaz kredi tuzağı İstanbul Bakırköy'de bir anketör aracılığıyla güzellik merkezine yönlendirilen 52 yaşındaki Luriz İ.'nin, çalışanlar tarafından cep telefonu şifresi alınarak mobil bankacılığından 105 bin TL kredi çekildiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı. 52 yaşındaki Luriz İ., anketörün yönlendirmesiyle gittiği güzellik merkezinde çalışanların telefonunu ve şifresini alarak mobil bankacılığından 105 bin TL kredi çektiğini belirterek şikayetçi oldu. İşletme sahibi Emirhan Ü., suçlamaları reddederek 105 bin TL'nin imzalanan 1 yıllık hizmet sözleşmesinin bedeli olduğunu ve ödemeyi kadının kendisinin yaptığını savundu. Yapılan incelemelerde söz konusu işletmenin ruhsatsız, çalışanların sigortasız ve güvenlik kameralarının kullanım dışı olduğu belirlendi. İşletme sahibi Emirhan Ü. ile çalışanlar Edanur K. ve Havvanur K. hakkında 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçundan savcılıkça soruşturma başlatıldı.

İddialara göre Bakırköy Meydan'da dolaşan 52 yaşındaki Luriz İ. yanına gelen bir anketörden bir teklif aldı. 'Fiyat sorarsan para kazanacağım' diyen gence iyi niyet gösterip yardımcı olmak isteyen kadın 'BB İstanbul BY' isimli güzellik merkezine yönlendirildi.

SENİ GÜZELLEŞTİRECEĞİZ DERKEN, CEP TELEFONU ŞİFRESİNİ ALDILAR

İşletmeye giden Luriz İ. burada çalışan 2 kadının ısrarlı şekilde kampanya teklifine maruz kaldı. Cilt bakımı ve gençleşme paketlerini anlatan kadınlara işlemlerden anlamadığını söylese de ikna edemedi ve kendisine "Gıdığını alacağız, kaşlarını kaldırıp seni güzelleştireceğiz" vaadinle bulunuldu. O sırada mağdurun cep telefonunu ve şifresini alan çalışanlar, mobil bankacılığa girerek kredi çekti.

HESABINDAN 105 BİN TL KREDİ ÇEKTİLER

Luriz İ. ifadesinde kendisine bir kağıt imzalatıldığını ve sonrasında yüzüne buhar ve bitkisel bakım yapılıp iğne vurulduğunu söyledi.

İşletmeden ayrıldığında mobil bankacılığını kontrol eden Luriz İ. hesabından 105 bin TL kredi çekildiğini fark edince hayatının şokunu yaşadı. Luriz İ., emniyete gidip işletme sahibi ve çalışanlardan şikayetçi oldu.

“105 BİN TL 1 YILLIK HİZMET BEDELİ”

İddialara ilişkin ifadesine başvurulan işletme sahibi Emirhan Ü. İse hakkındaki suçlamaları reddederek Luriz İ'nin işletmeden 1 yıllık hizmet almak üzere sözleşme imzaladığını söz konusu 105 bin liranın da bu hizmetin bedeli olduğunu ve kadının ödemeyi kendisinin gerçekleştirdiğini öne sürdü. Yapılan suçlamalarınsa ücret iadesi için olduğunu belirtti.

DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan, yapılan incelemelerde işletmenin ruhsatsız, çalışanların da sigortasız olduğu ortaya çıktı. Söz konusu olaya ait görüntülerin de bulunmadığı, işletmedeki kameraların kullanım dışı olduğu belirtildi.

İşletme sahibi Emirhan Ü. ile çalışanları Edanur K. (23) ve Havvanur K. (26) emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, savcılıkça 3 şüpheli hakkında TCK 158 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçundan soruşturma başlatıldı.