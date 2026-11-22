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İstanbul
Güzellik sektörü her yıl katlanarak büyümeye devam ederken, insanların zaaflarından yararlanmak isteyen dolandırıcılar da bu sektörü mesken tutmuş durumda. İstanbul Bakırköy’de geçtiğimiz aylarda yaşanan olay da insanların ne kadar dikkatli olması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.
İddialara göre Bakırköy Meydan'da dolaşan 52 yaşındaki Luriz İ. yanına gelen bir anketörden bir teklif aldı. 'Fiyat sorarsan para kazanacağım' diyen gence iyi niyet gösterip yardımcı olmak isteyen kadın 'BB İstanbul BY' isimli güzellik merkezine yönlendirildi.
İşletmeye giden Luriz İ. burada çalışan 2 kadının ısrarlı şekilde kampanya teklifine maruz kaldı. Cilt bakımı ve gençleşme paketlerini anlatan kadınlara işlemlerden anlamadığını söylese de ikna edemedi ve kendisine "Gıdığını alacağız, kaşlarını kaldırıp seni güzelleştireceğiz" vaadinle bulunuldu. O sırada mağdurun cep telefonunu ve şifresini alan çalışanlar, mobil bankacılığa girerek kredi çekti.
Luriz İ. ifadesinde kendisine bir kağıt imzalatıldığını ve sonrasında yüzüne buhar ve bitkisel bakım yapılıp iğne vurulduğunu söyledi.
İşletmeden ayrıldığında mobil bankacılığını kontrol eden Luriz İ. hesabından 105 bin TL kredi çekildiğini fark edince hayatının şokunu yaşadı. Luriz İ., emniyete gidip işletme sahibi ve çalışanlardan şikayetçi oldu.
İddialara ilişkin ifadesine başvurulan işletme sahibi Emirhan Ü. İse hakkındaki suçlamaları reddederek Luriz İ'nin işletmeden 1 yıllık hizmet almak üzere sözleşme imzaladığını söz konusu 105 bin liranın da bu hizmetin bedeli olduğunu ve kadının ödemeyi kendisinin gerçekleştirdiğini öne sürdü. Yapılan suçlamalarınsa ücret iadesi için olduğunu belirtti.
Öte yandan, yapılan incelemelerde işletmenin ruhsatsız, çalışanların da sigortasız olduğu ortaya çıktı. Söz konusu olaya ait görüntülerin de bulunmadığı, işletmedeki kameraların kullanım dışı olduğu belirtildi.
İşletme sahibi Emirhan Ü. ile çalışanları Edanur K. (23) ve Havvanur K. (26) emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, savcılıkça 3 şüpheli hakkında TCK 158 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçundan soruşturma başlatıldı.