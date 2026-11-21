Yenidoğan bebeklerin kordon kanını güzellik için kullandılar. Kullanımı yasak olmasına rağmen sosyal medya üzerinden reklam verip on binlerce lira işlem ücreti istediler. Duyanları hayrete düşüren skandal ise mesaj ve telefon görüşmeleri ile ortaya çıktı.

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HABERİN ÖZETİ Gençlik uğruna kan donduran skandal! Yenidoğan bebeklerin kordon kanını güzellik işleminde kullandılar: 12 işletmeye soruşturma Yasak olmasına rağmen yenidoğan bebeklerin kordon kanını estetik ve güzellik işlemlerinde kullanan işletmeler hakkında Sağlık Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldı. Sağlık Bakanlığı yönetmeliğine göre 2005 yılından bu yana kordon kanının estetik amaçlarla kullanılması, satışının yapılması ve reklamının verilmesi yasaktır. Güzellik merkezlerinin, kordon kanından elde edilen içerikleri cilt elastikiyeti ve saç derisi için tek seansı 45 bin TL gibi ücretlerle uyguladığı telefon görüşmeleriyle ortaya çıktı. Bir işletme yetkilisi kordon kanını bir laboratuvardan temin ettiklerini söylerken, bir başka merkez kordon bağından elde edilen ekzozomların yer aldığı kremin FDA onaylı olduğunu iddia etti. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Taha Takmaz, kordon kanının sadece lösemi, lenfoma ve bazı metabolik hastalıkların tedavisinde Bakanlık denetiminde saklanıp kullanılabileceğini, ticarileştirilmesinin doğru olmadığını belirtti. İddialar ve skandalın ortaya çıkmasının ardından Sağlık Bakanlığı 12 işletme hakkında soruşturma başlattı.

Kordon kanının estetik amaçlarla kullanılması, satışının yapılması ve reklamının verilmesi Sağlık Bakanlığı yönetmeliğine göre 2005 yılından bu yana kordon kanının yasak. Bununla birlikte kordon kanı yalnızca belirli hastalıkların tedavisinde, Bakanlığın denetimi ve mevzuat kapsamında kullanılabiliyor.

Ancak gözünü para hırsı bürümüş işletme sahipleri hiçbir yasağa uymadan işlemlerine devam ediyor. Sosyal medya üzerinden reklam veren işletmeler, yenidoğan bebek kordonundan elde edilen içerikleri cilt elastikiyeti ve saç derisi için kullandıklarını belirtiyor.

MERKEZ ÇALIŞANI KORDON KANINDAN ÜRETİLDİĞİNİ SÖYLEDİ

ATV Haber muhabiri İremnaz Aksoy, söz konusu merkezleri arayarak uygulamanın içeriğini sordu. Kordon kanından elde edilen ürünlerin kullanılıp kullanılmadığını soran muhabire merkez yetkilisinden dikkat çeken bir yanıt geldi. Uygulamanın kordon kanından elde edildiğini doğrulayan yetkili, yöntemi, "Cildimizin zamanla kaybettiği, kordon kanında her zaman stabil olan o peptitlerin cilde tekrardan enjekte edilme yöntemi" şeklinde anlattı.

TEK SEANSI 45 BİN TL

Telefon görüşmesinde sadece uygulamanın içeriği değil fiyatı da ortaya çıktı. Merkez yetkilisi, işlem için 45 bin lira ücret talep ettiklerini söyledi.

Başka bir güzellik merkeziyle yapılan görüşmede ise kordon bağından elde edilen ekzozomların özel bir krem içerisine yerleştirildiği belirtildi. Yetkili, kullandıkları krem için FDA onaylı olduğu ifadesini kullandı.

KORDON KANI SADECE BAKANLIK İZNİ İLE BELİRLİ AMAÇLARLA SAKLANABİLİYOR

Konuya ilişkin açıklama yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Taha Takmaz, kordon kanının Sağlık Bakanlığının düzenleme ve denetimi altında, özel bankacılık sistemleri aracılığıyla ailelerin talebi üzerine kordon kanının 12 yıla kadar saklanabildiğini belirtti.

Kordon kanının çocukluk çağı lösemi ve lenfomaları, aplastik anemi, orak hücreli anemi ile bazı genetik ve metabolik hastalıkların tedavisinde kullanılabildiğini aktaran Takmaz, bunun belirli tıbbi koşullara bağlı olduğunu vurguladı.

KORDON KANINI NEREDEN TEMİN EDİYORLAR?

Estetik işlemler için kordon kanı uygulanmasının yol açtığı tartışmalar devam ederken, akıllara bu kanların nereden temin edildiği sorusunu getirdi. Güzellik merkezi ile telefonda görüşen muhabirin sorusunu cevaplayan işletme yetkilisi bir laboratuvarla çalıştıklarını ifade etti.

Kordon kanının ticari bir ürüne dönüştürülmesine tepki gösteren Doç. Dr. Taha Takmaz ise "Bir kurumun bunu ailelerden satın alması veyahut da o kurumun bunu ticarileştirmesi doğru değil. Bununla alakalı Sağlık Bakanlığı'nın kontrolü altında yapılacak belli uygulamalar, belli özel durumlar için sadece onay var" ifadelerini kullandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞLETMENLERİN PEŞİNE DÜŞTÜ

Ortaya çıkan skandalın ardından Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Kordon kanının estetik amaçlı kullanıldığı iddiaları üzerine 12 işletme hakkında soruşturma başlatıldı. İşletmelerin faaliyetlerine ilişkin incelemelerin sürdüğü, soruşturmanın tamamlanmasının ardından sürecin nasıl sonuçlanacağının netleşeceği öğrenildi.