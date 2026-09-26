Olayın ardından emniyete taşınan dosya savcılığa gönderildi. Savcılık, olayda herhangi bir ihmal bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla inceleme başlatırken Edvina Sponza’yı da ifadeye çağırdı. Sponza’nın olayın ardından hastaneye giderek yaralanan müşteriyi ziyaret ettiği ve tedavi masraflarını karşıladığı öğrenildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Edvina Sponza’nın güzellik merkezinde korkutan olay! Duşakabin camı patladı, müşteri hastanelik oldu Edvina Sponza'ya ait bir güzellik merkezinde meydana gelen olayda, duşakabin camının parçalanması sonucu bir müşteri yaralandı ve bu durum üzerine savcılık soruşturma başlattı. Olay, Etiler'deki bir güzellik merkezinin duş bölümünde, henüz belirlenemeyen bir nedenle duşakabin camının parçalanması sonucu meydana geldi. Yaralanan müşteri, özellikle ayağından aldığı kesikler nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve ardından güzellik merkezi hakkında şikayette bulundu. Güzellik merkezi sahibi Edvina Sponza, hastaneye giderek yaralı müşteriden özür diledi ve tedavi masraflarını karşıladı. Olayın ardından emniyete taşınan dosya savcılığa gönderildi ve savcılık "taksirle yaralama" kapsamında bir soruşturma başlattı. Soruşturmada, duşakabin camının neden patladığı ve herhangi bir güvenlik veya bakım ihmali olup olmadığı inceleniyor.

EDVİNA SPONZA’NIN GÜZELLİK MERKEZİNDE KORKUTAN OLAY

Edinilen bilgilere göre olay, Etiler’de bulunan güzellik merkezinin duş bölümünde meydana geldi. Duş alanındaki camın henüz belirlenemeyen bir nedenle parçalanmasıyla birlikte müşteri çeşitli yerlerinden yaralandı.

Cam parçalarının özellikle ayağında yaralanmaya neden olduğu belirtilen G.Y.K., olayın hemen ardından hastaneye götürüldü. Tedavisinin ardından ise güzellik merkezi hakkında polise şikâyette bulundu.

SPONZA HASTANEYE GİDEREK ÖZÜR DİLEDİ

Kazadan haberdar olan Edvina Sponza’nın vakit kaybetmeden hastaneye gittiği öğrenildi. Sponza’nın yaralanan müşterinin sağlık durumuyla ilgilendiği ve yaşanan olay nedeniyle özür dilediği belirtildi. Sponza ayrıca müşterinin hastane masraflarını da karşıladı. Ancak müşterinin şikâyetçi olması üzerine olayla ilgili adli süreç başladı.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Emniyet tarafından yürütülen işlemlerin ardından dosya savcılığa gönderildi. Savcılık, olayla ilgili "taksirle yaralama" kapsamında soruşturma başlattı. Duşakabin camının neden patladığı, olayda herhangi bir güvenlik veya bakım ihmalinin bulunup bulunmadığı soruşturma kapsamında inceleniyor. Yapılacak değerlendirmelerin ardından olayın sorumluluğuna ilişkin hukuki süreç netleşecek.

EDVİNA SPONZA KİMDİR?

1974 yılında İzmir’de dünyaya gelen Edvina Sponza, İtalyan bir baba ve İngiliz bir annenin kızı. İlk eğitimini İtalya okulunda tamamlayan Sponza, lise eğitimini İzmir Özel Türk Lisesi’nde sürdürdü.

Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olan Sponza, bir dönem reklam sektöründe çalıştı. 2015 yılında yoga eğitmenliğine yönelen Sponza, özel hayatıyla da zaman zaman magazin gündeminde yer aldı.

2001 yılında evlenen Sponza, 2012 yılında boşandı. Sponza’nın 2003 yılında Lal, 2005 yılında Ege ve 2010 yılında Yaz isimli üç çocuğu dünyaya geldi.

