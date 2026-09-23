Sahte senet şebekesine operasyon! Güzellik merkezi tuzağı ortaya çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube ekipleri, çeşitli güzellik hizmetleri sunma vaadiyle vatandaşları davet ettikleri, ardından da adlarına sahte senet düzenleyen iş yerlerine operasyon düzenledi.

İCRA TAKİBİ İLE HAKSIZ KAZANÇ

Şüphelilerin düzenledikleri sahte senetler üzerinden icra takibi başlatarak haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

10 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İstanbul, Konya, Antalya ve Erzurum'da 23 Eylül'de eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı.

ÇOK SAYIDA SAHTE BELGE ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda sahte belge ve dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.