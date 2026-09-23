Sahte senet şebekesine operasyon! Güzellik merkezi tuzağı ortaya çıktı

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İstanbul
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube ekipleri, çeşitli güzellik hizmetleri sunma vaadiyle vatandaşları davet ettikleri, ardından da adlarına sahte senet düzenleyen iş yerlerine operasyon düzenledi.
Şüphelilerin düzenledikleri sahte senetler üzerinden icra takibi başlatarak haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.
İstanbul, Konya, Antalya ve Erzurum'da 23 Eylül'de eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda sahte belge ve dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.