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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 10:11
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 10:11

Sahte senet şebekesine operasyon! Güzellik merkezi tuzağı ortaya çıktı

İstanbul merkezli 4 ilde vatandaşlar adına bilgileri ve rızaları dışında sahte senet düzenleyen iş yerlerine operasyon düzenlendi. Operasyonlar 10 şüpheli gözaltına alınırken çok sayıda sahte belge ve dijital materyal ele geçirildi.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 10:11
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 10:11

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube ekipleri, çeşitli güzellik hizmetleri sunma vaadiyle vatandaşları davet ettikleri, ardından da adlarına sahte senet düzenleyen iş yerlerine operasyon düzenledi.  

Sahte senet şebekesine operasyon! Güzellik merkezi tuzağı ortaya çıktı

İCRA TAKİBİ İLE HAKSIZ KAZANÇ

Şüphelilerin düzenledikleri sahte senetler üzerinden icra takibi başlatarak haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

Sahte senet şebekesine operasyon! Güzellik merkezi tuzağı ortaya çıktı

10 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İstanbul, Konya, Antalya ve Erzurum'da 23 Eylül'de eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı. 

Sahte senet şebekesine operasyon! Güzellik merkezi tuzağı ortaya çıktı

ÇOK SAYIDA SAHTE BELGE ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda sahte belge ve dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Sahte senet şebekesine operasyon! Güzellik merkezi tuzağı ortaya çıktı
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