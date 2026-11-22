Meteoroloji Genel Müdürlüğü 22 Kasım 2026 tarihli hava durumu raporunu yayımladı. Pazar günü hava yurdun büyük bölümünde yağmurlu geçecek. Üç bölgede kuvvetli sağanak bekleniyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ 22 Kasım 2026 hava durumu | 21 ilde sağanak alarmı: Meteoroloji sarı kodla uyardı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 22 Kasım 2026 Pazar günü yurdun büyük bölümünde yağışlı geçeceği, üç bölgede ise kuvvetli sağanak beklendiği bilgisini paylaştı. Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kayseri, Sivas, Bartın, Amasya, Tokat, Ordu çevreleri ve Samsun'un doğu ilçeleri yağmur ve sağanak yağışlı olacak. Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. 21 il için sarı kodlu sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı. Kuvvetli yağışların sebep olabileceği sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi. Rüzgarın Batı Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının pazar günü iç ve kuzey kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ SAĞANAK GELİYOR

Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kayseri, Sivas, Bartın, Amasya, Tokat, Ordu çevreleri ve Samsun'un doğu ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı; Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

21 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji, sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenen 21 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. O iller şöyle:

Ardahan, Artvin, Batman, Bayburt, Bingöl, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Kahramanmaraş, Muş, Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon ve Tunceli.

SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT!

Yağışların; Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Rize, Artvin, Bingöl, Ağrı, Iğdır, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ve Trabzon'un doğu ilçelerinin kuvvetli yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda 2000 metre üzeri rakımlı kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek kuvvetli yağışların sebep olabileceği sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Rüzgarın; Batı Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Hava sıcaklıklarının pazar günü iç ve kuzey kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı tahmin edilirken, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Bölgelere göre illerimizde beklenen hava durumunun ayrıntıları şöyle...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 24°C

Çok bulutlu ve doğusu aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 25°C

Parçalı bulutlu

BURDUR °C, 15°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 22°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Kayseri ve Sivas çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

ANKARA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, Bartın çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 11°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 16°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 10°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu, Amasya ve Tokat çevreleri ve Samsun'un doğusunun aralıklı sağanak yağışlı, doğusunun yükseklerinin (2000 metre üzeri) karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

RİZE °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, doğusunun yükseklerinin (2000 metre üzeri) karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin güneydoğusu ile Bingöl, Ağrı, Iğdır çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

MALATYA °C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

VAN °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MARDİN °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı