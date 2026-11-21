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İstanbul
İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarıda bulunduğu yağışlı hava etkisini gösteriyor. Çatalça'da akşam saatlerinde dolu yağışı da etkili oldu. Otoyol üzerinde bulunan Çatalca Tüneli'nde bazı araçlar mahsur kaldı.
O anlar sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, araçların dolu yağışından dolayı tünelde kaldığı ve uzun araç kuyrukları oluştuğu anlar yer aldı.
Öte yandan, dolu yağışı ve beyaza bürünen otoyol, bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.