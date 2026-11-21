İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarıda bulunduğu yağışlı hava etkisini gösteriyor. Çatalça'da akşam saatlerinde dolu yağışı da etkili oldu. Otoyol üzerinde bulunan Çatalca Tüneli'nde bazı araçlar mahsur kaldı.

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HABERİN ÖZETİ Bir anda bastırdı! İstanbul'da şaşkına çeviren manzara: Her yer bembeyaz oldu Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarılarda bulunduğu yağışlı hava İstanbul'da etkisini göstererek Çatalça'da dolu yağışına ve otoyolda araçların mahsur kalmasına neden oldu. İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarılarda bulunduğu yağışlı hava etkisini gösterdi. Çatalca'da akşam saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. Otoyol üzerinde bulunan Çatalca Tüneli'nde bazı araçlar mahsur kaldı. Tünelde uzun araç kuyrukları oluştu. Dolu yağışı ve beyaza bürünen otoyol sürücülerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

O anlar sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, araçların dolu yağışından dolayı tünelde kaldığı ve uzun araç kuyrukları oluştuğu anlar yer aldı.

OTOYOL BEYAZA BÜRÜNDÜ

Öte yandan, dolu yağışı ve beyaza bürünen otoyol, bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.