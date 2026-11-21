Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İstanbul'da uluslararası organize suç örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza atıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan (MİT) alınan istihbarat doğrultusunda İstanbul Büyükçekmece'de düzenlenen operasyonda; Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Hells Angels suç örgütü üyesi Muhammed Okutan yakalandı.
Başta Danimarka olmak üzere birçok Avrupa ülkesindeki eylemlerle bağlantılı olduğu belirtilen Necati Arabacı'ya yakınlığıyla bilinen Muhammed Okutan'ın İstanbul'da bulunduğu tespit edildi. İstihbari çalışmalar sonucunda belirlenen 3 adrese yapılan baskınlarda Okutan ile Recep Ilgın ve Turan Karabulut yakalandı.
Şüphelilerin bulunduğu adreslerde gerçekleştirilen aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, ruhsat süresi dolmuş 1 tabanca, 1 çelik yelek ve 45 adet 7,65 milimetre çapında fişek ele geçirildi.