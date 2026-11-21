İstanbul'da uluslararası organize suç örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza atıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan (MİT) alınan istihbarat doğrultusunda İstanbul Büyükçekmece'de düzenlenen operasyonda; Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Hells Angels suç örgütü üyesi Muhammed Okutan yakalandı.

MİT'TEN GELEN İSTİHBARAT HAREKETE GEÇİRDİ

Başta Danimarka olmak üzere birçok Avrupa ülkesindeki eylemlerle bağlantılı olduğu belirtilen Necati Arabacı'ya yakınlığıyla bilinen Muhammed Okutan'ın İstanbul'da bulunduğu tespit edildi. İstihbari çalışmalar sonucunda belirlenen 3 adrese yapılan baskınlarda Okutan ile Recep Ilgın ve Turan Karabulut yakalandı.

Şüphelilerin bulunduğu adreslerde gerçekleştirilen aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, ruhsat süresi dolmuş 1 tabanca, 1 çelik yelek ve 45 adet 7,65 milimetre çapında fişek ele geçirildi.