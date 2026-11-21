Bursa'nın Mudanya ilçesinde baba ile oğlu arasında çıkan tartışma vahşetle bitti. Yaşanan olayda, 51 yaşındaki S.B., tartıştığı 24 yaşındaki oğlu Süleyman B.'ye tüfekle ateş açtı. Ağır yaralanan genç, olayda hayatını kaybetti.

3.50 PROMİLLE POLİSE YAKALANMIŞTI

Süleyman B, 13 Nisan 2026 tarihinde gece saatlerinde Mudanya ilçesi Güzelyalı Burgaz Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasının ardından 3.50 promil alkollü çıkmasıyla gündeme gelmişti. Olay yerine gelen trafik polislerinin yaptığı kontrolde yüksek miktarda alkollü olduğu belirlenen Süleyman B, ehliyetine el konulacağını öğrenince polis ekiplerine tepki göstermişti.

Süleyman B, polis ekiplerine, "Ben zaten polis teşkilatını hayatım boyunca sevmedim, hâlâ sevmiyorum. Hayatta sevmem. Benim işim ehliyetle" demiş, polislerin "O zaman içmeyeceksin" cevabı ise kameralara yansımıştı.

Genç adamın öldürülmesinin ardından aylar önce polis ekipleriyle yaşadığı diyalogların yer aldığı görüntüler yeniden gündeme geldi.