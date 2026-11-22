Kasım ayının son haftasında yatırımcıların gözü kâr payı dağıtım takvimine çevrildi. Açıklanan programa göre ödemeler 24 Kasım Salı günü savunma sanayii devi ASELSAN ile başlayacak ve 30 Kasım Pazartesi günü Desa Deri ile tamamlanacak:

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HABERİN ÖZETİ Borsa yatırımcısına ay sonu müjdesi! 5 şirket temettü dağıtacak: İşte ödeme tarihleri ve tutarları Kasım ayının son haftasında 5 şirket yatırımcılarına kâr payı dağıtacak. Temettü ödemeleri 24 Kasım'da ASELSAN ile başlayıp 30 Kasım'da Desa Deri ile sona erecek. Haftanın en yüksek hisse başına net temettü ödemesi Ford Otosan'dan (2,61 TL) ve en yüksek temettü verimi de Ford Otosan'dan (%3,77) olacak. Temettü almak için hak kullanım tarihinden bir gün önce hisseye sahip olmak gerekiyor. Nakit kâr payı ödemeleri, hak kullanım tarihinden 2 iş günü sonra yatırımcı hesaplarına aktarılıyor (T+2 takas kuralı).

ASELSAN (ASELS) – 24 Kasım: Haftanın ilk ödemesini gerçekleştirecek olan ASELSAN, yatırımcılarına hisse başına net 0,36 TL temettü dağıtacak. Bu tutarın hisse fiyatına oranı (temettü verimi) yüzde 0,10 seviyesinde bulunuyor.

SDT Uzay (SDTTR) – 25 Kasım: İlk taksit ödemesi kapsamında hisse başına net 0,01 TL temettü verecek olan şirketin temettü verimi yüzde 0,06 olarak açıklandı.

Ofis Yem Gıda (OFSYM) – 25 Kasım: İkinci taksit ödemesini gerçekleştirecek şirket, yatırımcılarına hisse başına net 0,36 TL ödeme yapacak. Ofis Yem'in temettü verimi ise yüzde 0,84 olarak hesaplandı.

HAFTANIN LİDERİ FORD OTOSAN: HİSSE BAŞINA 2,61 TL

Kasım ayının son haftasında hem hisse başına ödeme tutarı hem de temettü verimi açısından zirvede Ford Otosan (FROTO) yer alıyor:

Ford Otosan (FROTO) – 26 Kasım: Yatırımcılarına hisse başına net 2,61 TL (brüt 3,07 TL) kâr payı dağıtacak olan şirketin temettü verimi yüzde 3,77 seviyesinde bulunuyor. (Not: Ödeme, şirketin 24 Kasım'daki olağanüstü genel kurul onayının ardından hak kullanım takvimine girecek.)

Desa Deri (DESA) – 30 Kasım: Ayın son temettü ödemesini yapacak olan Desa Deri, hisse başına net 0,08 TL kâr payı dağıtacak. Şirketin temettü verimi yüzde 1,04 düzeyinde.

Kasım Son Hafta Temettü Ödeme Takvimi

Şirket Hisse Kodu Hak Kullanım / Ödeme Tarihi Hisse Başına Net Temettü Temettü Verimi ASELSAN ASELS 24 Kasım 2026 0,36 TL %0,10 SDT Uzay SDTTR 25 Kasım 2026 0,01 TL %0,06 Ofis Yem Gıda OFSYM 25 Kasım 2026 0,36 TL %0,84 Ford Otosan FROTO 26 Kasım 2026 2,61 TL %3,77 Desa Deri DESA 30 Kasım 2026 0,08 TL %1,04

TEMETTÜ NASIL ALINIR, HESABA NE ZAMAN GEÇER?

Temettü ödemesinden yararlanmak için yatırımcıların, şirketin hak kullanım tarihinden bir gün önce (seans kapanışında) ilgili hisseye sahip olmaları yeterlidir. Hak kullanım günü hisse fiyatı brüt temettü tutarı kadar düzeltilerek açılırken, nakit kâr payı ödemeleri T+2 takas kuralı gereği hak kullanım tarihinden 2 iş günü sonra yatırımcıların yatırım hesaplarına otomatik olarak aktarılır.