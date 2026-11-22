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İstanbul
Geçtiğimiz hafta içinde deyim yerindeyse düşmelere doymayan altın yatırımcısını tedirgin etmeye devam ediyor.
Peki değerli metalin yeni ve hafta ve ondan sonrasında serüveni ne olacak?
Finansal analist İslam Memiş kişisel Youtube kanalındaki yayında öngörülerini paylaştı.
Memiş, yatırımcılara soğukkanlı kalma ve birikimlerini çeşitlendirme çağrısı yaptı
Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş'in değerlendirmelerinden öne çıkanlar şöyle şekillendi:
'ADETA BİR ÇÖKÜŞ GÖRDÜK'
"Geride bıraktığımız haftada küresel borsalarda, kripto para piyasasında, altın gümüş gibi emtialarda birçok enstrümanda sert satışların olduğu, hatta çöküşlerin olduğu bir haftayı geride bıraktık.
Özellikle haftanın son işlem gününde küresel borsalarda; Amerika, Asya, Avrupa borsalarında yüzde 3, yüzde 4 civarında sert satışlarla haftayı tamamladı; bitcoin üzerinde 55.000 dolar seviyesi test edilirken ons altın uluslararası piyasalarda 3.500 dolar seviyesine kadar gerilerken uluslararası piyasalarda gümüşün ons fiyatı 41 dolar seviyesine kadar geriledi, adeta bir çöküş gördük.
'TATİLE GİRMEDEN NAKDE GEÇİYORLAR'
Kripto para piyasasında satışlar var, altın gümüş fiyatlarında satışlar var, borsada satışlar var, dolar endeksinde satışlar var; bu nakitler nereye kayıyor? Burada özellikle yapay zeka şirketlerinde, teknoloji şirketlerinde sert satışlar görüyoruz
Aralık ayı Noel tatilinin başlayacağı bir dönem olduğu için nakitte pozisyonunu kapatan, 2027 yılı için yeni bir pozisyon alacak olan yatırımcılar Noel tatiline girmeden pozisyonlarını kapatıyorlar, nakide geçiyorlar."
Altın ve gümüşteki dalgalanmaların teknik sınırları zorladığını kaydeden Memiş, fiziki piyasadaki işçilik artışlarına ve rasyoya dikkat çekti:
"3.880–5.880 dolar aralığı; 3.880 dolar seviyesi bu hafta aşağı yönlü sert bir şekilde kırıldı, şu anda 3.525 dolar seviyesinde bir ons altın var karşımızda; benim beklentimin bile aşağısına sarkan bir trend çizgisi içerisinde artık 3.880 dolar seviyesinin altı için bir hedef vermenin imkanı yok."
"Bugüne baktığımız zaman şu an Kapalıçarşı piyasasında 60.060 lira seviyesinde bir fiziki altın karşımızda duruyor ama işçilikler ne oldu, 3.000 dolara kadar yükseldi; yaz ayında eksi 1.000 dolar olan yani yurt dışından gelen bir vatandaş 1.000 dolar eksi 1 kilogram külçe altını alırken, o vatandaş bugün o külçe altının üzerine 3.000 dolar ekstradan para veriyor."
"Gümüşün ons fiyatında yüzde 6,74'lük bir değer kaybı gördük; gümüşün ons fiyatında 40–42 dolar aralığı kritik öneme sahipti, bu kadar sert satışların sebebi de altın gümüş rasyosunun tekrar 86 dolar seviyesine yükselmesi."
Piyasalardaki dalgalanmaların uzun vadeli dönüşüm sinyali verdiğini vurgulayan Memiş, 2027 görünümü ve pazartesi açılışına dair değerlendirmelerini şöyle sürdürdü,:
"2027 yılında yine 4.000–4.500 dolar aralığını sık sık yorumlayacağız ama bugünlerde bu manipülasyon piyasasında özellikle satışların ne kadar daha devam edeceğine dair bir öngörümün olmadığını, yine geniş bant aralığında dalgalanan bir piyasaya odaklanmak gerektiğini ifade etmek isterim.",
PAZARTESİ AÇILIŞIYLA BİRLİKTE TREND NETLEŞECEK!
"Bu karışık ve belirsiz piyasaya karşı yatırımcının sessiz bir şekilde kenarda beklemesi, bu değişim sürecini soğukkanlılıkla takip etmesini önemsiyorum; pazartesi günü daha detaylı bir yorum yapacağız, çünkü piyasalarda şu anda teknik ve mantık olarak okunamayan bir süreç olduğu için pazartesi günkü açılışla birlikte nasıl bir trend karşımızda olacak bunu net bir şekilde görebileceğiz."