WhatsApp üzerinden gerçekleştirilen yeni nesil dolandırıcılıkta tehlikenin boyutu her geçen gün büyüyor. Dolandırıcılar artık yabancı numaralardan mesaj göndermek yerine doğrudan arkadaşınızın, akrabanızın ya da iş arkadaşınızın WhatsApp hesabını ele geçirerek onların kimliğine bürünüyor. Üstelik geçmiş yazışmaları taklit ederek güven ilişkisini istismar ediyor, tek bir mesajla vatandaşları binlerce liralık zarara uğratabiliyor.

Peki, WhatsApp hesabı nasıl ele geçiriliyor? Dolandırıcılar özel yazışmalarımıza kadar ulaşabiliyor mu? Hesabımızın başkasının eline geçtiğini nasıl anlarız? Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, merak edilenleri Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş'a anlattı.

WhatsApp hesabına nasıl erişim sağlıyorlar?

Prof. Dr. Ali Murat Kırık: Dolandırıcılar WhatsApp hesaplarına farklı yöntemlerle erişim sağlıyor. En yaygın yöntemler arasında doğrulama kodunu ele geçirmek, sahte bağlantılarla kullanıcıları kandırmak ve QR kodları üzerinden WhatsApp Web oturumu açmak bulunuyor. Ancak Coruna gibi gelişmiş saldırı araçlarıyla durum daha da tehlikeli bir boyuta ulaşıyor. Özellikle iOS işletim sistemindeki güvenlik açıklarından yararlanılarak kullanıcı herhangi bir bağlantıya tıklamadan veya dosya indirmeden de cihaz hedef alınabiliyor. Böylece saldırganlar yalnızca WhatsApp hesabına değil, cihazdaki kişisel verilere ve özel yazışmalara da erişebiliyor.

Arkadaş listenize giden mesajda ne yazıyor? Hangi bahaneyi kullanıyorlar?

Prof. Dr. Ali Murat Kırık: Dolandırıcılar genellikle çok basit ama insanları telaşa düşüren bahaneler kullanıyor. Örneğin, “Acil paraya ihtiyacım var, hesabıma para gönderir misin?”, “Şu an ödeme yapmam gerekiyor, birazdan geri vereceğim” veya “Bankacılık uygulamamda sorun var, senin hesabına gönderebilir miyim?” gibi mesajlar gönderiyorlar. Aynı zamanda kişilerin birbirleriyle yaptığı geçmiş konuşmaları da inceleyip aynı şekilde hitap ediyorlar. Mesaj arkadaşınızın kendi WhatsApp hesabından geldiği için karşı taraf çoğu zaman şüphelenmiyor ve para gönderiyor. Dolandırıcılığın en tehlikeli tarafı da güven ilişkisinin istismar edilmesi.

Dolandırıcılar geçmiş yazışmalara erişerek kişinin konuşma tarzını, hitap şeklini ve yakınlarıyla ilişkisini kullanabilir mi?

Prof. Dr. Ali Murat Kırık: Evet, özellikle telefonun kendisine veya WhatsApp yazışmalarına erişim sağladıklarında geçmiş konuşmaları inceleyerek kişinin iletişim tarzını analiz edebiliyorlar. Kime nasıl hitap ettiğini, kimlerle yakın olduğunu, hangi konularda konuştuğunu öğrenerek gerçek bir sohbetin devamıymış gibi mesajlar hazırlıyorlar. Yapay zekâ da bu noktada devreye giriyor; kişinin kullandığı kelimeleri, cümle yapısını ve üslubunu taklit ederek çok daha inandırıcı mesajlar oluşturabiliyorlar. Böylece karşı taraf mesajın gerçekten arkadaşından geldiğini düşünüyor ve dolandırıldığını fark etmeyebiliyor.

Peki, WhatsApp hesabınızı nasıl korursunuz?

Prof. Dr. Ali Murat Kırık: Öncelikle WhatsApp'ta iki adımlı doğrulamayı mutlaka etkinleştirmeliyiz. Bağlı Cihazlar bölümünü düzenli kontrol etmeli, tanımadığımız cihazların oturumlarını kapatmalı ve özellikle iPhone kullanıcıları iOS güncellemelerini ihmal etmemeli. Bunun yanında doğrulama kodlarımızı kimseyle paylaşmamalı, şüpheli bağlantılara girmemeli ve yakınlarımızdan gelen para taleplerini mutlaka telefonla arayarak doğrulamalıyız. Unutmayalım ki bugün bir kişinin fotoğrafını, sesini ve yazışma tarzını taklit etmek mümkün. Bu nedenle yalnızca mesajın kimden geldiğine bakarak asla güvenmemeliyiz.

Sizin adınıza para istenmişse ne yapmalısınız?

Prof. Dr. Ali Murat Kırık: Öncelikle hemen WhatsApp hesabımızı kontrol etmeli, hesabımızın ele geçirildiğini düşünüyorsak telefon numaramızla yeniden doğrulama yapmalı ve tanımadığımız cihazların erişimini sonlandırmalıyız. Rehberimizdeki kişilere başka bir iletişim kanalından ulaşarak bizim adımıza para istendiğini ve kesinlikle para göndermemeleri gerektiğini bildirmeliyiz. Eğer birileri para göndermişse vakit kaybetmeden bankaya başvurmalı, para transferinin durdurulmasını veya geri alınmasını talep etmeli, mesajları ve dekontları saklayarak emniyet birimlerine ya da Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmalıyız. Burada zaman çok önemli; ne kadar erken müdahale edilirse zararın önüne geçme ihtimali o kadar artar.