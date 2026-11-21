İkinci evini almak isteyen milyonlarca vatandaşı ilgilendiren konut kredisi düzenlemesinde yeni dönem başladı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), konut finansmanında bir evi bulunanlara uygulanan kredi kısıtlamasını gevşetti. Değişiklikle, bir konutu bulunan ve ikinci evini almak isteyenler artık yüzde 82,5’e varan oranda finansman kısıtlamasına tabi tutulmayacak. Söz konusu kısıtlama, en az iki konutu bulunanlar için uygulanmaya devam edecek. Yani BDDK’nın kredi kısıtlamasını gevşetmesiyle bir evi bulunanların ikinci konut alırken kullanabileceği finansman imkânı genişledi.

Peki, yeni düzenleme konut piyasasında nasıl bir hareketlilik oluşturacak? Kimler daha yüksek tutarda kredi kullanabilecek, ev alırken hangi ayrıntılara dikkat etmek gerekecek? Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Özelmacıklı, düzenlemenin merak edilen tüm yönlerini Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş’a anlattı.

İkinci evini almak isteyenlere kredi kapısı yeniden mi açıldı? BDDK’nın yeni düzenlemesiyle bir evi olan vatandaşlar ne kadar finansman kullanabilecek?

Mustafa Özelmacıklı: İkinci evini almak isteyenler için konut kredisindeki sınırlamalar kaldırıldı. Tek konutu bulunanlar açısından krediye erişim kolaylaştı. BDDK, ikinci konut alımında azami kredi oranına uygulanan yüzde 75’lik azaltımı kaldırdı.

Yeni düzenlemeden kimler yararlanabilecek, kimler hâlâ kredi kısıtlamasına tabi olacak?

Mustafa Özelmacıklı: Başvuru sahibinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocuklarının konutları birlikte değerlendiriliyor. Bu hesapta tek konut varsa ikinci ev alımında azaltım uygulanmayacak. İki veya daha fazla konut varsa azami kredi oranı yüzde 75 azaltılmaya devam edecek. Hisseli tapular ve riskli yapı nedeniyle yıkılan ya da hakkında yıkım kararı alınan konutlar için de belirli istisnalar var.

Mevcut Konut Durumu (Başvuru Sahibi, Eş ve 18 Yaş Altı Çocuklar) Kredi Kısıtlaması Durumu Uygulama Detayı 1 Konut Sahibi Olanlar Kısıtlama Yok (Azaltım uygulanmayacak) İkinci ev alımında kredi kısıtlamasından muaf tutulacak. 2 veya Daha Fazla Konut Sahibi Olanlar Kısıtlamaya Tabi Azami kredi tutarı yüzde 75 oranında azaltılmaya devam edecek. Hisseli Tapu ve Riskli Yapı Sahipleri İstisna Kapsamında Hisseli tapular ile riskli yapı nedeniyle yıkılan ya da yıkım kararı alınan konutlar için özel istisnalar uygulanacak.

A-B, C ve diğer enerji sınıflarında yeni kredi limitleri nasıl uygulanacak?

Mustafa Özelmacıklı: Ekspertiz değeri 5 milyon TL ve altında olan konutlarda azami kredi oranı A ve B sınıfında yüzde 90, C sınıfında yüzde 80, diğer sınıflarda ise yüzde 70. Örneğin, 5 milyon TL ekspertiz değerine sahip bir konut için bu tutarlar sırasıyla 4,5 milyon TL, 4 milyon TL ve 3,5 milyon TL oluyor. Konutun değeri yükseldikçe oranlar kademeli olarak düşüyor. BDDK, sıfır ve ikinci el konutlar arasındaki kredi oranı ayrımını da ocak ayında kaldırmıştı.

Ekspertiz Değeri Enerji Sınıfı Azami Kredi Oranı 5 Milyon TL İçin Azami Kredi Tutarı 5 Milyon TL ve Altı A ve B Sınıfı %90 4,5 Milyon TL C Sınıfı %80 4 Milyon TL Diğer Sınıflar %70 3,5 Milyon TL

Aynı değerdeki iki ev için kullanılabilecek finansman tutarı neden değişiyor? Vatandaş ev alırken nelere dikkat etmeli?

Mustafa Özelmacıklı: Ekspertiz değeri aynı olsa bile enerji sınıfı farklıysa kredi üst limiti değişebiliyor. Ayrıca bankanın hesabında satış fiyatı yerine ekspertiz değeri esas alınıyor. Bu açıdan alıcıların kapora vermeden önce konutun Enerji Kimlik Belgesi’ne bakması, bankadan ön değerlendirme alması ve peşinatla birlikte aylık taksiti hesaplaması faydalı olur.

Finansman kısıtlamasının gevşetilmesi konut fiyatlarını artırır mı, yatırım amaçlı alımları hızlandırır mı?

Mustafa Özelmacıklı: Uzun süredir dile getirdiğimiz bu düzenlemeyi olumlu karşılıyoruz. Özellikle mevcut evini satmadan yeni bir konuta geçmek isteyenlerin ve ikinci konut yatırımını erteleyenlerin yeniden alıma yönelmesi mümkün. Bunun satışlara ve fiyatlara ne ölçüde yansıyacağını ise kredi faizleri, aylık taksitlerin hane bütçesine uygunluğu ve bölgedeki konut arzı belirleyecek. İlk etkinin, kredi limiti nedeniyle ertelenen alımlarda görülmesini bekliyoruz. Ancak konut fiyatları tarafında hızlı bir yükseliş beklemiyoruz diyebiliriz.