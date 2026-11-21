Bu sebeple yeni ve köklü bir intibak düzenlemesi, emeklilikte adaletin tesisi açısından artık elzemdir. Üstelik yapılacak bu yeni düzenleme, 2000 yılı öncesinde olduğu gibi sadece 2,5 milyon kişiyle sınırlı tutulamaz. İşçi (SSK), esnaf (Bağ-Kur) ve memur emeklileri de dâhil olmak üzere 17 milyonu aşkın tüm emeklileri kapsayan (gerçek ve köklü) bir intibak mecburi hâle gelmiştir.