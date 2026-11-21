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İstanbul
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara İl Başkanı Fahri Yıldırım, CHP Ankara İl Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Basın Emekçileriyle Kahvaltı Buluşması'nda açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Yıldırım, gündeme ilişkin çarpıcı mesajlar verdi.
Artvin’de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun konvoyuna yönelik saldırı ile Çubuk’ta yaşanan linç girişiminin 38. Olağan Kurultay süreciyle bağlantılı olabileceğini iddia eden Yıldırım, “Eğer Artvin saldırısını gerçekleştirenlerin yeniden peşine düşülürse 38. Olağan Kurultay’ın hikâyesini tam olarak anlatabiliriz. Adalet Bakanlığı, Artvin ve Çubuk soruşturmasını yeniden açmak zorunda. Bunların siyasi ayağının ortaya çıkartılması lazım. Bu arkadaşları iyi irdelediğinizde CHP’de ikinci 15 Temmuz ayaklanmasının altyapısını görürsünüz” ifadelerini kullandı.
CHP’den istifa ederek, bağımsız kalan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’la görüşmelerinin sürdüğünü belirten Yıldırım, Yavaş’ın CHP’den ayrılmasının sebebinin partinin kurumsal yapısı değil, geçmişte yönetimde görev almış bazı isimler olduğunu savundu.
Yavaş’ın CHP’ye yönelik eleştiri taleplerini reddettiği için ayrılmak zorunda kaldığını öne süren Yıldırım, “Mansur Bey'i partiye getiren 3 kişiden biriyim. Kendisini çok yakından tanıyorum. Sürekli de görüşüyorum. Mansur Bey’in partiyle ilişkisi kesilmiş değil, kapımız kendisine açık. Cumhurbaşkanı adaylığında kendini ancak CHP’de ifade edebilir. Çünkü CHP kamucudur, devletçidir; Mansur Bey’in dokusuna da uygun bir partidir” dedi.
Daha önce 14 Şubat olarak açıklanan kongre takviminin 2 Mayıs'a çekilmesiyle ilgili de konuşan Yıldırım, “Genel başkanımızı yeniden tek aday olarak kurultay salonuna sokacağız” dedi.