Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara İl Başkanı Fahri Yıldırım, CHP Ankara İl Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Basın Emekçileriyle Kahvaltı Buluşması'nda açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Yıldırım, gündeme ilişkin çarpıcı mesajlar verdi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ CHP'den Mansur Yavaş'a davet: Kendisine kapımız açık CHP Ankara İl Başkanı Fahri Yıldırım, basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda Artvin ve Çubuk saldırıları, Mansur Yavaş'ın istifası ve yaklaşan kurultay sürecine dair açıklamalarda bulundu. Fahri Yıldırım, Artvin'deki konvoy saldırısı ile Çubuk'taki linç girişiminin 38. Olağan Kurultay süreciyle bağlantılı olabileceğini iddia ederek bu soruşturmaların yeniden açılması gerektiğini söyledi. Yıldırım, CHP'den istifa eden Mansur Yavaş ile görüşmelerinin sürdüğünü ve Yavaş'ın ayrılma sebebinin kurumsal yapı değil, geçmişte yönetimde yer almış bazı isimler olduğunu ifade etti. Mansur Yavaş'a CHP kapısının açık olduğunu belirten Yıldırım, Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığında kendini ancak CHP'de ifade edebileceğini savundu. Kongre takviminin 2 Mayıs'a çekilmesi hakkında konuşan Yıldırım, genel başkanlarını kurultay salonuna yeniden tek aday olarak sokacaklarını ifade etti.

"ARTVİN VE ÇUBUK SORUŞTURMALARI YENİDEN AÇILMALI"

Artvin’de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun konvoyuna yönelik saldırı ile Çubuk’ta yaşanan linç girişiminin 38. Olağan Kurultay süreciyle bağlantılı olabileceğini iddia eden Yıldırım, “Eğer Artvin saldırısını gerçekleştirenlerin yeniden peşine düşülürse 38. Olağan Kurultay’ın hikâyesini tam olarak anlatabiliriz. Adalet Bakanlığı, Artvin ve Çubuk soruşturmasını yeniden açmak zorunda. Bunların siyasi ayağının ortaya çıkartılması lazım. Bu arkadaşları iyi irdelediğinizde CHP’de ikinci 15 Temmuz ayaklanmasının altyapısını görürsünüz” ifadelerini kullandı.

MANSUR YAVAŞ'IN İSTİFA SEBEBİNİ AÇIKLADI

CHP’den istifa ederek, bağımsız kalan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’la görüşmelerinin sürdüğünü belirten Yıldırım, Yavaş’ın CHP’den ayrılmasının sebebinin partinin kurumsal yapısı değil, geçmişte yönetimde görev almış bazı isimler olduğunu savundu.

"CHP'NİN KAPISI AÇIK"

Yavaş’ın CHP’ye yönelik eleştiri taleplerini reddettiği için ayrılmak zorunda kaldığını öne süren Yıldırım, “Mansur Bey'i partiye getiren 3 kişiden biriyim. Kendisini çok yakından tanıyorum. Sürekli de görüşüyorum. Mansur Bey’in partiyle ilişkisi kesilmiş değil, kapımız kendisine açık. Cumhurbaşkanı adaylığında kendini ancak CHP’de ifade edebilir. Çünkü CHP kamucudur, devletçidir; Mansur Bey’in dokusuna da uygun bir partidir” dedi.

"TEK ADAY KILIÇDAROĞLU"

Daha önce 14 Şubat olarak açıklanan kongre takviminin 2 Mayıs'a çekilmesiyle ilgili de konuşan Yıldırım, “Genel başkanımızı yeniden tek aday olarak kurultay salonuna sokacağız” dedi.