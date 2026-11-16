Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin ilk kurultayında yaptığı konuşmada dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

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HABERİN ÖZETİ CHP'li Öztrak'tan Özgür Özel'in sözlerine cevap: "Omurgası olmayanın gölgesi de olmaz" Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin ilk kurultayında yaptığı açıklamalara CHP Grup Başkanı Faik Öztrak'tan yanıt geldi. Özgür Özel, 'o bina o gün bugün işgal altındadır' diyerek, Atatürk'ün mirasının Yeni Parti kadrolarına emanet olduğunu belirtti. Özel'in bu sözleri CHP'de tepkilere neden oldu. Faik Öztrak, Özgür Özel'in açıklamalarına 'Hariçten gazel okumuş derim, omurgası olmayanın gölgesi de olmaz dolayısıyla bu sözlere cevap vermeye değmez' şeklinde yanıt verdi.

Mutlak butlan kararı ve sonrasında yaşanan olaylara ilişkin konuşan Özgür Özel, "Herkes şunu bilsin ki, o bina o gün bugün işgal altındadır. Ancak Atatürk'ün mirası, Yeni Parti'nin kadrolarına, bu salona, bu meydanları dolduran yüce yürekli insanlara, Yeni Partililere ve bize gönül verenlere emanettir" ifadelerini kullandı.

ÖZTRAK'TAN ÖZEL'E CEVAP

Özgür Özel'in bu sözleri CHP tarafında tepkilere neden oldu. CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, Özel'in bu açıklamalarına cevap verdi.

"OMURGASI OLMAYANIN GÖLGESİ DE OLMAZ"

Öztrak, "Hariçten gazel okumuş derim, Omurgası olmayanın gölgesi de olmaz dolayısıyla bu sözlere cevap vermeye değmez" ifadelerini kullandı.