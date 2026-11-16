CHP'li Öztrak'tan Özgür Özel'in sözlerine cevap: "Omurgası olmayanın gölgesi de olmaz"

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İstanbul
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin ilk kurultayında yaptığı konuşmada dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.
Mutlak butlan kararı ve sonrasında yaşanan olaylara ilişkin konuşan Özgür Özel, "Herkes şunu bilsin ki, o bina o gün bugün işgal altındadır. Ancak Atatürk'ün mirası, Yeni Parti'nin kadrolarına, bu salona, bu meydanları dolduran yüce yürekli insanlara, Yeni Partililere ve bize gönül verenlere emanettir" ifadelerini kullandı.
Özgür Özel'in bu sözleri CHP tarafında tepkilere neden oldu. CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, Özel'in bu açıklamalarına cevap verdi.
Öztrak, "Hariçten gazel okumuş derim, Omurgası olmayanın gölgesi de olmaz dolayısıyla bu sözlere cevap vermeye değmez" ifadelerini kullandı.