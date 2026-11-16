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Politika
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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 13:53
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 14:00

CHP'li Öztrak'tan Özgür Özel'in sözlerine cevap: "Omurgası olmayanın gölgesi de olmaz"

CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, Yeni Parti lideri Özgür Özel'in "Atatürk’ün mirası bizde" sözlerine cevap verdi. Öztrak, "Omurgası olmayanın gölgesi de olmaz dolayısıyla bu sözlere cevap vermeye değmez" ifadelerini kullandı.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 13:53
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 14:00

Genel Başkanı , partisinin ilk kurultayında yaptığı konuşmada dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

HABERİN ÖZETİ

CHP'li Öztrak'tan Özgür Özel'in sözlerine cevap: "Omurgası olmayanın gölgesi de olmaz"

Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin ilk kurultayında yaptığı açıklamalara CHP Grup Başkanı Faik Öztrak'tan yanıt geldi.
Özgür Özel, 'o bina o gün bugün işgal altındadır' diyerek, Atatürk'ün mirasının Yeni Parti kadrolarına emanet olduğunu belirtti.
Özel'in bu sözleri CHP'de tepkilere neden oldu.
Faik Öztrak, Özgür Özel'in açıklamalarına 'Hariçten gazel okumuş derim, omurgası olmayanın gölgesi de olmaz dolayısıyla bu sözlere cevap vermeye değmez' şeklinde yanıt verdi.
Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.

ve sonrasında yaşanan olaylara ilişkin konuşan Özgür Özel, "Herkes şunu bilsin ki, o bina o gün bugün işgal altındadır. Ancak 'ün mirası, Yeni Parti'nin kadrolarına, bu salona, bu meydanları dolduran yüce yürekli insanlara, Yeni Partililere ve bize gönül verenlere emanettir" ifadelerini kullandı.

CHP'li Öztrak'tan Özgür Özel'in sözlerine cevap: "Omurgası olmayanın gölgesi de olmaz"

ÖZTRAK'TAN ÖZEL'E CEVAP

Özgür Özel'in bu sözleri tarafında tepkilere neden oldu. CHP Grup Başkanı , Özel'in bu açıklamalarına cevap verdi.

CHP'li Öztrak'tan Özgür Özel'in sözlerine cevap: "Omurgası olmayanın gölgesi de olmaz"

"OMURGASI OLMAYANIN GÖLGESİ DE OLMAZ"

Öztrak, "Hariçten gazel okumuş derim, Omurgası olmayanın gölgesi de olmaz dolayısıyla bu sözlere cevap vermeye değmez" ifadelerini kullandı.

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