Merhum sanatçı Adnan Şenses'in kızı Arzum Şenses siyasete atıldı. Muğla'da yaşayan Şenses, AK Parti'ye katıldı.

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HABERİN ÖZETİ Adnan Şenses'in kızı Arzum Şenses, AK Parti'ye üye oldu Merhum sanatçı Adnan Şenses'in kızı Arzum Şenses, Muğla'da AK Parti'ye katılarak siyasete atıldı. Bodrum'da düzenlenen Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamındaki Yalıkavak buluşmasında Arzum Şenses'e üyelik rozeti takıldı. Şenses'in rozetini AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan takarak kendisini tebrik etti. Programa AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Seha Ergene ve teşkilat mensupları katılım sağladı. AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Seha Ergene, Arzum Şenses'in partiye katılmasından memnuniyet duyduklarını belirterek merhum sanatçı Adnan Şenses'i rahmetle andı.

ÜYELİK ROZETİ TAKILDI

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığınca düzenlenen Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Bodrum'da gerçekleştirilen programda, Arzum Şenses'e üyelik rozeti takıldı.

AK Parti Bodrum İlçe Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, program kapsamında ilçede temaslarda bulunan AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Yalıkavak'taki buluşmada Arzum Şenses'in üyelik rozetini takarak Şenses'i tebrik etti.

Programa AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Seha Ergene ve teşkilat mensupları da katıldı. Ergene, Arzum Şenses'in partiye katılmasından memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Seha Ergene, merhum sanatçı Adnan Şenses'i de eserleriyle milletin gönlünde yer edindiğini ifade ederek rahmet ve saygıyla andı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Seha Ergene şu ifadeleri kullandı:

"Yalıkavak’taki buluşmalarımızda bir başka anlamlı anı da yaşadık. Türk sanat müziğinin unutulmaz isimlerinden merhum Adnan Şenses’in kızı Arzum Şenses, AK Parti ailemize katıldı. Üyelik rozetini Milletvekilimiz Sayın Cahit Özkan’ın taktığı Arzum Şenses’e aramıza hoş geldiniz diyor, bu yeni yol arkadaşlığımızın hayırlı olmasını diliyorum. Bu vesileyle kıymetli sanatçımız Adnan Şenses’i de rahmetle anıyorum."