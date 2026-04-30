Dizi ve film oyuncusu Ömer Kurt, Büyük Birlik Partisi'ne (BBP) katıldı. Kurt'a parti rozetini BBP Genel Başkanı Mustafa Destici taktı.

HABERİN ÖZETİ Oyuncu Ömer Kurt, Büyük Birlik Partisi'ne üye oldu Dizi ve film oyuncusu Ömer Kurt, Büyük Birlik Partisi'ne (BBP) katıldı ve parti rozetini BBP Genel Başkanı Mustafa Destici taktı. Ömer Kurt'a parti rozetini BBP Genel Başkanı Mustafa Destici taktı. Destici, Kurt'un partiye önemli katkılar sağlayacağına inandığını belirtti. Ömer Kurt, ülkeye hizmet etmek amacıyla bu kararı aldığını ifade etti. Kurt, sanat hayatının yanı sıra toplumsal konulara da duyarlılık gösterdiğini ve yeni süreçte aktif rol üstleneceğini kaydetti.

DESTİCİ: ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLAYACAK

BBP'den yapılan açıklamaya göre Destici, sanat ve siyaset dünyasının bir araya gelmesinden memnuniyet duyduğunu ifade ederek, Kurt'un partiye önemli katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

TOPLUMSAL KONULARDA DA AKTİF ROL ÜSTLENECEK

"Ben Bu Cihana Sığmazam", "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz", "Kurtlar Vadisi Pusu" ve "Çatlı" gibi birçok ünlü dizi ve filmde oynayan Ömer Kurt ise ülkeye hizmet etmek amacıyla bu kararı aldığını ifade etti.

Kurt, sanat hayatının yanı sıra toplumsal konulara da duyarlılık gösterdiğini belirterek, yeni süreçte aktif rol üstleneceğini kaydetti.