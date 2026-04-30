Oyuncu Ömer Kurt, Büyük Birlik Partisi'ne üye oldu

Dizi ve film oyuncusu Ömer Kurt, Büyük Birlik Partisi'ne (BBP) katıldı. Kurt'a parti rozetini BBP Genel Başkanı Mustafa Destici taktı.
BBP'den yapılan açıklamaya göre Destici, sanat ve siyaset dünyasının bir araya gelmesinden memnuniyet duyduğunu ifade ederek, Kurt'un partiye önemli katkı sağlayacağına inandığını belirtti.
"Ben Bu Cihana Sığmazam", "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz", "Kurtlar Vadisi Pusu" ve "Çatlı" gibi birçok ünlü dizi ve filmde oynayan Ömer Kurt ise ülkeye hizmet etmek amacıyla bu kararı aldığını ifade etti.
Kurt, sanat hayatının yanı sıra toplumsal konulara da duyarlılık gösterdiğini belirterek, yeni süreçte aktif rol üstleneceğini kaydetti.