Oyuncu Ömer Kurt, Büyük Birlik Partisi'ne üye oldu

Kolpaçino, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Çatlı gibi birçok ünlü dizi ve filmde rol alan oyuncu Ömer Kurt, Mustafa Destici liderliğindeki Büyük Birlik Partisi'ne üye oldu.

Oyuncu Ömer Kurt, Büyük Birlik Partisi'ne üye oldu
GİRİŞ:
30.04.2026
saat ikonu 07:03
GÜNCELLEME:
30.04.2026
saat ikonu 07:35

Dizi ve film oyuncusu Ömer Kurt, Büyük Birlik Partisi'ne () katıldı. Kurt'a parti rozetini BBP Genel Başkanı Mustafa Destici taktı.

HABERİN ÖZETİ

Oyuncu Ömer Kurt, Büyük Birlik Partisi'ne üye oldu

Dizi ve film oyuncusu Ömer Kurt, Büyük Birlik Partisi'ne (BBP) katıldı ve parti rozetini BBP Genel Başkanı Mustafa Destici taktı.
Ömer Kurt'a parti rozetini BBP Genel Başkanı Mustafa Destici taktı.
Destici, Kurt'un partiye önemli katkılar sağlayacağına inandığını belirtti.
Ömer Kurt, ülkeye hizmet etmek amacıyla bu kararı aldığını ifade etti.
Kurt, sanat hayatının yanı sıra toplumsal konulara da duyarlılık gösterdiğini ve yeni süreçte aktif rol üstleneceğini kaydetti.
Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
Oyuncu Ömer Kurt, Büyük Birlik Partisi'ne üye oldu

DESTİCİ: ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLAYACAK

BBP'den yapılan açıklamaya göre Destici, sanat ve dünyasının bir araya gelmesinden memnuniyet duyduğunu ifade ederek, Kurt'un partiye önemli katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

Oyuncu Ömer Kurt, Büyük Birlik Partisi'ne üye oldu

TOPLUMSAL KONULARDA DA AKTİF ROL ÜSTLENECEK

"Ben Bu Cihana Sığmazam", "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz", "Kurtlar Vadisi Pusu" ve "Çatlı" gibi birçok ünlü dizi ve filmde oynayan Ömer Kurt ise ülkeye hizmet etmek amacıyla bu kararı aldığını ifade etti.

Kurt, sanat hayatının yanı sıra toplumsal konulara da duyarlılık gösterdiğini belirterek, yeni süreçte aktif rol üstleneceğini kaydetti.

Sıkça Sorulan Sorular

ÖMER KURT KİMDİR?
Oyuncu Ömer Kurt, 1973'te Sivas'ın Zara ilçesinde doğdu. Evli ve 2 çocuk babasıdır. Kutsal Damacana, Kolpaçino, Kurtlar Vadisi Pusu, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Aman Reis Duymasın, Ben Bu Cihana Sığmazam, Çatlı gibi dizi ve filmlerde oynadı. 2023 genel seçimlerinde MHP'den Sivas Milletvekili Aday Adayı oldu.
