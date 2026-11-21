Altın fiyatları değer kaybetmeye devam ediyor. ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) gelecek faiz artışı beklentisi, güçlü dolar ve borsadaki yapay zeka hisselerinde yaşanan düşüş, altın fiyatlarının gerilemesinde etkili oldu.

Ons altın son 14 ayın en dip seviyesini görürken, gram altının 12 yıllık yükseliş serisinin sonuna gelindi.

Yatırımcılar hafta sonu piyasalardaki son durumu merak ediyor. Peki gram altın ne kadar? Çeyrek altın ve ons altın ne kadar? İşte 21 Kasım 2026 altın fiyatları...