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İstanbul
Altın fiyatları değer kaybetmeye devam ediyor. ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) gelecek faiz artışı beklentisi, güçlü dolar ve borsadaki yapay zeka hisselerinde yaşanan düşüş, altın fiyatlarının gerilemesinde etkili oldu.
Ons altın son 14 ayın en dip seviyesini görürken, gram altının 12 yıllık yükseliş serisinin sonuna gelindi.
Yatırımcılar hafta sonu piyasalardaki son durumu merak ediyor. Peki gram altın ne kadar? Çeyrek altın ve ons altın ne kadar? İşte 21 Kasım 2026 altın fiyatları...
ONS ALTIN
Alış: 3.525,37 dolar
Satış: 3.526,01 dolar
22 AYAR BİLEZİK
Alış: 5.393 TL
Satış: 5.533 TL
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 38.657 TL
Satış: 39.612 TL
TAM ALTIN
Alış: 38.715,91 TL
Satış: 39.490,64 TL
YARIM ALTIN
Alış: 19.391 TL
Satış: 19.866 TL
ÇEYREK ALTIN
Alış: 9.704 TL
Satış: 9.939 TL
GRAM ALTIN
Alış: 5.730,97 TL
Satış: 5.731,95 TL