Ticaret Bakanı Ömer Bolat, garanti belgesi ve satış sonrası hizmetlere yönelik denetimlerin son 5 yıllık bilançosunu açıkladı. Buna göre Bakanlık tarafından denetlenen 260 firmadan 126’sına 177,3 milyon lira ceza kesildi.

Ticaret İl Müdürlüklerince yapılan 32 bin 591 garanti belgesi denetiminde 4 bin 40 aykırılığa 36,4 milyon lira; satış sonrası hizmetlere yönelik 3 bin 511 denetimde ise 1715 aykırılığa 71,9 milyon lira yaptırım uygulandı. Böylece kesilen toplam ceza tutarı 285 milyon lirayı aştı.

Tüketicilerin ayıplı mallara karşı haklarını da hatırlatan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ücretsiz onarım ve değişim taleplerinin en geç 30 iş gününde, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise 60 iş gününde yerine getirilmesi gerektiğini kaydetti.

Bakan Bolat, garanti süresi içinde ücretsiz onarımı yapılan ürünün yeniden arızalanması, tamir süresinin aşılması veya tamirin mümkün olmadığının raporlanması hâlinde tüketicinin bedel iadesi ya da değişim hakkını kullanabileceğini vurguladı.

Bolat, ayrıca azami tamir süresinin motorlu taşıtlarda 45, diğer ürünlerde 20 iş günü olduğunu ifade etti.