Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı asgari ödeme oranlarında limite göre değişikliğe gitti. Yeni düzenlemeyle limiti 100 bin TL ile 200 bin TL arasında olan kartlarda asgari ödeme oranı yüzde 30, 200 bin TL üzerindeki kartlarda ise yüzde 40 olarak uygulanacak.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Kredi kartlarında asgari ödeme oranlarında değişiklik BDDK, kredi kartlarında asgari ödeme oranlarını yeniden belirledi. Limiti 100 bin liranın altında olan kredi kartlarında asgari ödeme oranı yüzde 20 olacak. 100 bin liranın üzerinde ve 200 bin lirayı aşmayan kredi kartlarında asgari ödeme oranı yüzde 30 olacak. 200 bin liranın üzerindeki kredi kartlarında asgari ödeme oranı yüzde 40 olacak.

LİMİTE GÖRE YENİ ASGARİ ÖDEME ORANLARI

BDDK'nın kredi kartı borçlanmalarında limite dayalı kademelendirmeyi öne çıkaran düzenlemesine göre güncel oran dağılımı şu şekilde:

100 bin TL – 200 bin TL arası limit: Asgari ödeme oranı yüzde 30

200 bin TL üzeri limit: Asgari ödeme oranı yüzde 40

KONUT KREDİLERİNDE ESNEMEYE GİDİLDİ

Öte yandan BDDK, konut kredilerinde ikinci konut sahiplerine yönelik sınırlamayı da netleştirdi. Buna göre, kendisinin, eşinin veya 18 yaşından küçük çocuklarının adına en az iki konut bulunanların kredi tutarı, konut değerine oranla yüzde 75 azaltılarak uygulanacak. Yüzde 50 ve altında hissesi bulunanların konutları ise belirli şartlarla hesaplamaya dahil edilmeyecek.

ESKİ VE YENİ DÜZENLEME ARASINDAKİ FARK NE?

BDDK'nın 19 Kasım 2026 tarihli kararıyla, 24 Ağustos 2023'ten bu yana uygulanan kredi kısıtlamasında önemli bir esnemeye gidildi: