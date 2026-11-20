Kredi kartlarında asgari ödeme oranlarında değişiklik
BDDK kararıyla limiti 100 ila 200 bin lira olan kartların asgari ödeme oranı yüzde 30'a indirildi. 200 bin liranın üzerinde limiti olan kartlarda ise oran yüzde 40 oldu. Kurum, konut kredileriyle ilgili de düzenlemeye gitti. İşte tüm detaylar...
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı asgari ödeme oranlarında limite göre değişikliğe gitti. Yeni düzenlemeyle limiti 100 bin TL ile 200 bin TL arasında olan kartlarda asgari ödeme oranı yüzde 30, 200 bin TL üzerindeki kartlarda ise yüzde 40 olarak uygulanacak.
HABERİN ÖZETİ
Kredi kartlarında asgari ödeme oranlarında değişiklik
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BDDK, kredi kartlarında asgari ödeme oranlarını yeniden belirledi.
Limiti 100 bin liranın altında olan kredi kartlarında asgari ödeme oranı yüzde 20 olacak.
100 bin liranın üzerinde ve 200 bin lirayı aşmayan kredi kartlarında asgari ödeme oranı yüzde 30 olacak.
200 bin liranın üzerindeki kredi kartlarında asgari ödeme oranı yüzde 40 olacak.
BDDK'nın kredi kartı borçlanmalarında limite dayalı kademelendirmeyi öne çıkaran düzenlemesine göre güncel oran dağılımı şu şekilde:
100 bin TL – 200 bin TL arası limit: Asgari ödeme oranı yüzde 30
200 bin TL üzeri limit: Asgari ödeme oranı yüzde 40
KONUT KREDİLERİNDE ESNEMEYE GİDİLDİ
Öte yandan BDDK, konut kredilerinde ikinci konut sahiplerine yönelik sınırlamayı da netleştirdi. Buna göre, kendisinin, eşinin veya 18 yaşından küçük çocuklarının adına en az iki konut bulunanların kredi tutarı, konut değerine oranla yüzde 75 azaltılarak uygulanacak. Yüzde 50 ve altında hissesi bulunanların konutları ise belirli şartlarla hesaplamaya dahil edilmeyecek.
ESKİ VE YENİ DÜZENLEME ARASINDAKİ FARK NE?
BDDK'nın 19 Kasım 2026 tarihli kararıyla, 24 Ağustos 2023'ten bu yana uygulanan kredi kısıtlamasında önemli bir esnemeye gidildi:
Eski Düzenleme (1 Ev Sınırı): Kendisinin, eşinin veya 18 yaşından küçük çocuğunun üzerine 1 tane bile konutu bulunan vatandaşlar, ikinci evlerini almak istediklerinde kredi limitleri doğrudan yüzde 75 oranında düşürülüyordu.
Yeni Düzenleme (2 Ev Sınırı): Kısıtlama eşiği "en az 2 konut" olarak güncellendi. Üzerine yalnızca 1 evi bulunan aileler ikinci konut alımında artık yüzde 75'lik limit tırpanına takılmayacak; sınırlama 2 veya daha fazla konutu bulunanlara uygulanacak.
Hisseli Tapu ve Kentsel Dönüşüm: İkiden fazla konutta hissesi olmamak şartıyla yüzde 50 ve altında hisseye sahip olunan konutlar ile riskli yapı nedeniyle yıkılan veya yıkım kararı alınan konutlardan biri konut sayısı hesabına dahil edilmeyecek.