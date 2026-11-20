Şöyle söyleyebilirim; burada en kritik nokta şu: Evet, küresel piyasaları anlatıyoruz ama 'Peki ne yapalım, nerelere kadar gider, yukarı mı gelir, aşağı mı gelir?' sorusu öne çıkıyor. Bakın, şu an piyasada tam bir denge oluşmuş değil. Açıkçası satış baskısının Mehmet Aydın tamamen sona erdiğini söylemek için çok erken; çünkü piyasada henüz bir denge yok. Bir tarafta güçlü dolar ve yüksek faiz beklentisi var, diğer tarafta jeopolitik riskler ve merkez bankalarında süren altın talebi var. Yani bu iki güç arasında bir mücadele yaşanıyor. Ons bazında da bu tablo devam ediyor. Bu nedenle gram altında 5.700 civarını şahsen yakından takip ediyorum.