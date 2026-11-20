Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
TGRT Haber canlı yayınında sunucu Mehmet Aydın'ın sorularını yanıtlayan Dr. Sefer Humar, altın piyasalarındaki sert geri çekilmeyi değerlendirdi; düşüşün arka planında Fed'in faiz indirim beklentisinin zayıflaması, güçlü dolar ve yüksek tahvil getirilerinin bulunduğunu belirtti. Gram altında 5.700 ve 5.500 seviyeleri ile 5.900 üzeri hareketlere dikkat çeken Humar, yatırımcılara tüm birikimi tek enstrümana bağlamama ve kademeli hareket etme uyarısında bulundu.
İşte söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Humar'ın değerlendirmelerinden öne çıkanlar...
TGRT Haber canlı yayınında sunucu Mehmet Aydın'ın sorularını yanıtlayan ve altındaki düşüşü değelendiren Dr. Sefer Humar'ın açıklamaları şöyle:
"Doğru. Şimdi Mehmet Aydın, aslında finans piyasalarına biraz farklı bakıyorum; çünkü fiyatları tek başına değerlendirmemek gerekiyor. Sabah baktığımızda bayağı bir düşüş vardı, 5.700'lerdeydi, 5.800'lere kadar biraz yukarı geldi. 1 gram altının neden yükseldiğini veya neden düştüğünü anlayabilmek için aslında şunu sormak lazım: Ne oldu?
'RİSKLERİ BAŞKALARINDAN ÖNCE FARK EDEBİLMEK ÖNEMLİ'
Burada dünyanın nereye gittiğini, merkez bankalarının ne yaptığını, Amerika Birleşik Devletleri'nin para politikasını, petrol fiyatlarını ve olmazsa olmaz tahvil piyasalarını, küresel sermayenin hangi varlıklara yöneldiğini anlayarak aslında öğrenebiliyoruz. Yaklaşık bir senedir herkes sürekli 'Altın yükselecek, altın uçacak, bu fiyatlar bir daha görünmeyecek' gibi heyecanlı cümleler kurarken, biz altının biraz daha ketum olduğunu ve makroekonomik gelişmelere bakarak 7.300'leri bile gördüğünde biraz izlemek gerektiğinden bahsetmiştik. O günlerde yükseliş konuşuluyordu ama bugün baktığımızda 5.800'lere geldik. Dolayısıyla ekonomide en kıymetli şey bazı şeyleri kesin olarak bilmek değil, riskleri başkalarından önce fark edebilmek.
Şimdi altın neden bu kadar sert bir düşüşle bir anda aşağı geldi? Burada derinleşme önemli; altının düşüşünü Mehmet Aydın yalnızca altına özgü bir gelişme olarak değerlendirmemek gerekiyor. Bugün baktığımız şey büyük bir küresel ekonomik hikayenin parçası. Birincisi, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'in faiz indirimine gideceği beklentisi zayıfladı. Hepimiz haberlerde okuyoruz; hatta piyasalar faiz artışı olabileceğine dair ihtimalleri de fiyatlamaya başladı. İkincisi de Amerikan dolarının güçlenmesi ve tahvil getirilerinin yüksek seyretmesi altın üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor. Şu ana kadar anlattıklarım aslında bu hikayenin başlangıcı.
KÜRESEL YATIRIMCI ALTINDAN TAHVİLE GEÇTİ
Vatandaşın anlayacağı şekilde örneklersek; bir yatırımcının önünde iki seçenek var. Bir tarafta kendisine faiz getirisi sağlamayan altın, diğer tarafta yüzde 5 civarında getiri sunabilen bir ABD tahvili var. Üstelik dolar da değer kazandığı için bir süredir yatırımcı küresel olarak altından çıkıp tahvile yönelmeyi tercih etti. Şu anda altındaki düşüşlerin en büyük domino taşı da bu.
Şöyle söyleyebilirim; burada en kritik nokta şu: Evet, küresel piyasaları anlatıyoruz ama 'Peki ne yapalım, nerelere kadar gider, yukarı mı gelir, aşağı mı gelir?' sorusu öne çıkıyor. Bakın, şu an piyasada tam bir denge oluşmuş değil. Açıkçası satış baskısının Mehmet Aydın tamamen sona erdiğini söylemek için çok erken; çünkü piyasada henüz bir denge yok. Bir tarafta güçlü dolar ve yüksek faiz beklentisi var, diğer tarafta jeopolitik riskler ve merkez bankalarında süren altın talebi var. Yani bu iki güç arasında bir mücadele yaşanıyor. Ons bazında da bu tablo devam ediyor. Bu nedenle gram altında 5.700 civarını şahsen yakından takip ediyorum.
5.700'lerin altına gelirse şayet, 5.500'lü seviyeler bir destek/direnç noktası olarak öne çıkıyor ve 5.500'ü gördüğünde aşağı doğru gelebilme ihtimalini de fiyatlıyoruz. Aynı şekilde şu an 5.800–5.820 bandında bir volatilite var. Bu hareket 5.900'lerin üzerine çıkmaya başladığında 6.000'leri tekrar konuşmaya başlayacağız. Sizin sorduğunuz soru güzel: Yatırımcı ne yapsın? Bir fiyatın ucuzlaması tek başına ucuz olduğu anlamına gelmiyor. Bir varlığın gerçek anlamda cazip hale gelmesi için fiyatın yanında ekonomik koşulların da destekleyici olması gerekiyor. Bence biraz riski beklemek, kademeli hareket etmek çok önemli.
GERİLEME DEVAM EDERSE YATIRIMCI NE YAPACAK?
Bir yatırımcının tüm parasını tek bir ürüne, tek bir yatırım enstrümanına yatırmaması gerektiğini her zaman söylemek lazım. Nitekim 5.800'lerden altın alan bir yatırımcı, fiyat 5.500 liraya gerilediğinde ne yapacak? Panikle satacak mı? Hayır; ama elinde nakit olduğunda beklemek zorunda kalmaz, burada kademeli alımla maliyetini aşağı çekebilir.
'UZUN VADEDE ALTININ YÜKSELİŞ HİKAYESİ BİTMEDİ!'
Bence altının uzun vadeli yükseliş hikayesinin bittiğini düşünmesinler; çünkü kısa vadeli fiyat hareketleriyle uzun vadeli ekonomik gerçekleri birbirine karıştırmamak gerekiyor. Dünyanın toplam borcu çok yüksek Mehmet Aydın. Kamu maliyesi üzerindeki baskılar devam ediyor, merkez bankaları rezervlerini çeşitlendirmek istiyor ve jeopolitik riskler ortadan kalkmış değil. Siz söylediniz; Hürmüz Boğazı'ndan, ABD–İran–İsrail geriliminden bahsettiniz. Merkez bankalarının altın alıyor olması altının her gün yükseleceği anlamına gelmez; talep güçlü olsa da fiyatlamada faiz, dolar ve likidite koşulları gibi üç temel gösterge var. Biz bunları izlemeliyiz."