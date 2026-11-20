Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla Avrupa devlerinin yakından izlediği Nijeryalı santrfor için Premier Lig'den yeni bir iddia ortaya atıldı.

CaughtOffside'da yayımlanan habere göre Manchester United'da göreve başlayan Mauricio Pochettino, kış transfer döneminde kadroya golcü takviyesi yapılması yönünde görüşmeler yürütüyor.

Pochettino'nun Chelsea'yi çalıştırdığı dönemde de Victor Osimhen'i kadrosunda görmek istediği, 27 yaşındaki futbolcuyla çalışmaya sıcak baktığı ve Nijeryalı golcüyü United'ın önemli hedefleri arasında konumlandırdığı aktarıldı.

POCHETTİNO'NUN LİSTESİNDE 4 GOLCÜ ADAYI VAR

Manchester United yönetiminin kış dönemi transfer stratejisi kapsamında santrfor bölgesi için alternatifli bir liste hazırladığı belirtiliyor. Victor Osimhen'in yanı sıra hücum hattı için takip edilen diğer üç isim şöyle sıralanıyor:

Vangelis Pavlidis: Premier Lig'de forma giymeye olumlu yaklaştığı ifade edilen golcü adayları arasında yer alıyor.

Ivan Toney: Kısa vadeli çözümler ve alternatifler arasında değerlendiriliyor.

Serhou Guirassy: Kadro rotasyonu için yakından izlenen isimler arasında bulunuyor.

Pochettino'nun Osimhen ile çalışmayı arzuladığı kaydedilirken, transferin gerçekleşme ihtimalinde ekonomik şartların belirleyici olacağı vurgulanıyor.

TRANSFERİN ÖNÜNDEKİ İKİ KRİTİK ENGEL

İngiliz basınındaki bilgilere göre Manchester United cephesinde Victor Osimhen dosyasının diğer adaylara kıyasla daha zorlu koşullar barındırdığı öne çıkıyor. Süreci zorlaştıran temel unsurlar şu şekilde özetleniyor:

Nijeryalı golcünün yüksek bonservis beklentisi ile maaş talepleri, ocak ayı hamlesindeki en önemli engeller olarak gösteriliyor. Sarı-kırmızılı kulübün yıldız oyuncu için yaptığı yüksek maliyetli yatırım da İngiliz ekibinin atabileceği adımları etkileyebilecek faktörler arasında yer alıyor.

Buna rağmen United yönetiminin, ara transfer döneminde Osimhen için oluşabilecek şartları masada değerlendireceği ifade ediliyor.

SESKO'NUN SAKATLIĞI VE ZİRKZEE DURUMU ROTAYI DEĞİŞTİRDİ

Manchester United'ın santrfor arayışında mevcut hücum hattındaki gelişmelerin etkili olduğu belirtiliyor. Benjamin Sesko'nun sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalması ve Joshua Zirkzee'nin beklenen performansı sergileyememesi, yeni bir golcü ihtiyacını öne çıkardı. Pochettino'nun takımın gol üretkenliğini artıracak bir santrfor istediği, yönetimin de ocak ayı için farklı seçenekler üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

OSİMHEN'DEN 2026-2027 SEZONUNDA ÇARPICI KATKI

Victor Osimhen, 2026-2027 sezonunda da Galatasaray'daki üretken grafiğini sürdürdü. Nijeryalı santrfor, Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı toplam 11 maçta 10 gol ve 3 asistlik performans sergileyerek doğrudan 13 gole katkı verdi.

Victor Osimhen'in Galatasaray ile olan mevcut sözleşmesi 2028-2029 sezonunun tamamlanmasının ardından sona erecek.