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İstanbul
Brent petrol fiyatlarındaki aşağı yönlü hareket iç piyasada akaryakıtı tabelasına indirim olarak yansımaya devam ediyor.
Bugün motorin fiyatlarındaki 6,58 TL'lik indirimin benzinde de yarın fiyat düşüşü yaşanması bekleniyor.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; 21.11.2026 CUMARTESİ gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,86 TL indirim gerçekleşecek!
Peki bugün itibarıyla benzin, motorin ve LPG'de il il güncel fiyatlar nasıl şekilleniyor? Gelin beraber bakalım...
20 Kasım 2026 Güncel Akaryakıt Fiyatları (İl İl Benzin, Motorin ve LPG Listesi)
İstanbul (Avrupa)
İstanbul (Anadolu)
Ankara
İzmir
Adana
Adıyaman
Afyon
Ağrı
Aksaray
Amasya
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır