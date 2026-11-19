Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Komisyonda, Dışişleri Bakanlığının 2027 yılı bütçesi, kesin hesabı ve Sayıştay raporu ile Avrupa Birliği Başkanlığı, Türk Akreditasyon Kurumu ve Türkiye Ulusal Ajansının bütçe ve denetim raporları ele alındı.

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HABERİN ÖZETİ Hakan Fidan'dan vize serbestisi açıklaması: Taslak çalışmalar Meclis'e sunulacak TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Dışişleri Bakanlığının 2027 yılı bütçesi kabul edilirken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan milletvekillerinin dış politika, vize serbestisi ve bakanlık faaliyetlerine ilişkin sorularını yanıtladı. Dışişleri Güçlendirme Vakfı'nın gelirlerinin fonlarda değil, kamu bankalarındaki döviz ve yerli hesaplarda tutulduğu açıklandı. Avrupa Birliği, Roma, Cenevre ve Kiev gibi kritik noktalara kadın diplomatların atandığı belirtildi. Mekke İttifakı'nın temel amacının saldırganlık değil, ülkeler arasındaki saldırmazlığı güvence altına almak olduğu ifade edildi. Schengen vizesi kabul oranının 2023-2025 döneminde yüzde 85,4 olduğu, vize serbestisi için kalan 6 eksik konuya ilişkin taslak çalışmaların bütçeden sonra Meclis'e sunulacağı duyuruldu. Dışişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2027 yılı bütçesi milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi.

"DIŞ POLİTİKADA HER KONUNUN AÇIKÇA KONUŞULMASI POLİTİKAMIZLA ÇELİŞEBİLİR"

Komisyon görüşmelerinin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Milletvekillerinin Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı değerlendirme, eleştiri ve önerilerinin önem taşıdığını ifade eden Fidan, dış politikadan Gazze'ye, ticaretten teknolojik rekabete, stratejik ve taktik konulara kadar geniş kapsamlı soru ve yorumların gündeme geldiğini belirtti.

Bakan Fidan, bütün soruları cevaplama imkanının olmadığının altını çizerek, "Burada tabii metot olarak biz sizleri sadece bilgilendirmiyorum. Bütün dünya kamuoyunu bilgilendiriyorum. Yani böyle bir tezatla aslında hareket ediyoruz. Sizleri sadece bilgilendirdiğimiz bir ortamda sorduğunuz soruların hepsi istisnasız çok büyük bir samimiyetle, büyük bir açıklıkla cevap verilip tartışılması gereken konular. Sizler de kabul ederseniz gerek ben gerek arkadaşlarım bu soruların hepsine memnuniyetle, istediğiniz ortamda cevap verirler. Ama benim burada bu hassas konuları, devletin bütün durduğu pozisyonları, neyi niye yaptığını anlatmam gereken hususları kayda girerek bütün dünyaya deklare etmem, takdir edersiniz ki burada yapmak istediğimiz verimli dış politika ile çok çelişen bir husus olur" açıklamasında bulundu.

"DIŞİŞLERİ GÜÇLENDİRME VAKFI GELİRLERİ FONDA DEĞİL KAMU BANKALARINDA"

Dışişleri Güçlendirme Vakfı’nın gelirleriyle ilgili iddialara yanıt veren Fidan, "Dışişleri Güçlendirme Vakfı'nın elde ettiği gelirler nerede duruyor? Bu son günlerde gündeme gelen krizde herhangi bir fon yatırımı vesaire öyle bir şey yok. Arkadaşlarımızdan biz raporlarımızı da aldık. Bizim Dışişleri Güçlendirme Teşkilatı'nın gelirleri, vakfın gelirleri fonlarda değildir, bankalardadır, kamu bankalarındadır, döviz ve yerli hesaplarında olmaktadır. Aynı zamanda biliyorsunuz çok daha önceden dışişleri mensuplarının kendi aralarında kurduğu bir vakıf var. Personelin kendi aralarında kurduğu bu teşkilatla alakalı değil, personel için kurulan bir vakıf. Oradaki gelirleri de ben eğitim amaçlı olarak arkadaşlardan istedim. Oradaki hiçbir gelirde burada yok, onları ifade etmek istiyorum" ifadelerine yer verdi.

"KRİTİK YERLERE KADIN DİPLOMATLARIMIZI ATADIK"

Kadın diplomatların kritik görevlere atanmadığına ilişkin gelen yorumları değerlendiren Bakan Fidan, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Kadın diplomatlarımızın atanmasıyla ilgili bir yorum oldu, kritik yerlerde değiller diye. Süreç içerisinde çok değerli kadın diplomatlarımız aşağıdan gelerek yetiştiler. Ben görevdeyken ilk defa belli kritik yerlere kadın diplomatlarımızı atadık. Bunların arasında Avrupa Birliği, Roma, Cenevre, Kiev var. Kiev çok önemli biliyorsunuz, çünkü harp bölgesi. Oraya gerçekten bu konuların hakkını verebilecek bir kadın arkadaşımızı gönderdik. Avrupa Konseyi'ne kadın arkadaşımızı gönderdik. Madrid'de de var.

Benim yönetim anlayışımda cinsiyete kör bir yönetim anlayışı olması gerekiyor. Burada yeteneğin, meritokrasinin esas alınması gerekiyor. Kadın erkekten ziyade görevin hakkını veren, yeterliliği olan, onu taşıyacak bir yapıda olmamız gerekiyor. Tabii ki belli bir dönem pozitif ayrımcılığın olduğu dönemler olmuş olabilir ama şu anda biz esas itibarıyla bir bürokratik zümrenin veya bir cinsiyetin herhangi bir kesimin pozisyonunu ilerletmek için değiliz. Bunlar kamuya ait, devletle ilişkili görevler. Kim bu yükü iyi taşıyacaksa benim görevim ona vermek ve gerçekten şanslıyız ki aşağıdan gelen çok iyi yetişmiş kadın diplomatlarımız var."

Fidan, dünyada artan belirsizliklere rağmen Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde krizleri yönetme kapasitesine sahip olduğunu, küresel gelişmelerin ekonomik, güvenlik ve siyasi etkilerini vatandaşlara minimum düzeyde yansıtarak yoluna devam etmeye çalıştığını ifade etti.

"BAŞKALARINA ZARAR VERME İMKANI VARKEN BUNU YAPMIYORSANIZ SÖZÜNÜZ DİKKATE ALINIYOR"

Fidan, Türkiye'nin dış politikada barış ve istikrarı önceleyen bir yaklaşım izlediğini de söyleyerek, "Zaman zaman bazı arkadaşlarımız, 'Siz niye barışçıl politika izliyorsunuz, hep güvenlikçi politika izliyorsunuz?' diye söylediler. Bu biraz da ideolojik bir duruş ama ben ona cevap olsun diye değil, genel politikayı ifade etmek istiyorum. Kafkasya istikrarı için hem pozisyon üreten hem oradaki bütün barış çabalarını destekleyen, Karadeniz'deki savaşı bitirmek için başından beri çaba gösteren tek ülkeyiz.

Orta Doğu'daki savaşı bitirmek için de çaba gösteriyoruz. Irak'ta, Suriye'de ya da başka bir ülkede bu kadar güçlü ve avantajlı bir konumdayken, etrafımızdaki ülkelere kıyasla ne kadar istikrar getirileceği ve barışçıl olunabileceği önemlidir. Ancak bu, biz güçlü olduğumuz için barış sözümüzün dinlendiği anlamına gelmiyor. Biz güçlü olmasak, zayıf bir ülke olsak, yeteneklerimiz sınırlı olsa barış talebimiz bir şeylerden korktuğumuz için ortaya koyduğumuz bir talep olurdu. Başkalarına zarar verme, fırsattan istifade etme, gidip başka şeylere çökme imkanınız varken bunu yapmıyorsanız, onun yerine daha erdemli, daha iyi, daha kalıcı ve daha insani olanı teklif ediyorsanız işte sözünüz o zaman ciddi şekilde dinleniyor ve dikkate alınıyor" dedi.

"MEKKE İTTİFAKI'NIN AMACI ÜLKELER ARASINDAKİ SALDIRMAZLIĞI GÜVENCE ALTINA ALMAK"

Mekke İttifakı'nın amacının saldırganlık değil, bölgesel güvenliği ve ülkeler arasındaki saldırmazlığı güvence altına almak olduğunun altını çizen Bakan Fidan, "Aslında herkes aynı şeyi istiyor da metodoloji farklı. Güvenlik ittifakı kuran insanlar başkalarına karşı kurmazlar. Kurulan ittifakın ikinci amacı saldırılara karşı cevap vermektir.

Birinci amacı, birbirinize karşı artık tehdit olmadığınızı, saldırmazlığı garanti altına almaktır, mühürle bağlamaktır. Biz birbirimize artık saldırmayacağız, saldırma olursa başkasına saldıracağız. Avrupa'da bir güvenlik mimarisi var. Avrupa güvenlik mimarisi yıllar boyu NATO'nun varlığıyla ayakta durdu. Şu anda Türkiye NATO'nun önemli bir ülkesi fakat NATO'nun Avrupa'da ortaya koyduğu güvenlik mimarisi, farklı stratejik havzalarda da uzantımız olduğu için Orta Doğu'daki güvenliğimizi sağlamadı. Suriye ve Irak kaynaklı tehditlerle biz yıllar boyu karşılaştık. Yani bu tehditler tekrar tekrar ortaya çıkacak tehditler" değerlendirmesinde bulundu.

Fidan, Mekke İttifakı'nın kurumsallaşması gerektiğini belirterek, bölge ülkelerinin kendi güvenlik ittifaklarını oluşturmasının siyasi istikrar, ekonomik kalkınma ve refahın tesis edilmesi açısından önem taşıdığını ifade etti.

"AVRUPA'DA YENİ BİR GÜVENLİK MİMARİSİ ÇIKIYOR, BİZ BU TARTIŞMAYA KATILIYORUZ"

Avrupa'da yeni bir güvenlik mimarisinin tartışıldığı süreçte Türkiye'nin de aktif rol üstlendiğini kaydeden Fidan, "Avrupa'da da güvenlikle başladı her şey. Amerika'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra getirdiği güvenlik şemsiyesinin altına ekonomik birliği kurdular. Ekonomik birliğinin altına da siyasi birliği kurdular. Amerika şimdi ‘ben bu rolümden çekiliyorum’ dediği zaman Avrupa Birliği ve Avrupa güvenliği tekrar Avrupa mimarisi nasıl olacak diye tartışmaya başladı. Bunu şurada ifade etmek istiyorum, bir önceki güvenlik mimarisini bizden çok önceki büyüklerimiz ellilerde, altmışlarda düşünmüşler, demişler ki çeşitli şeyler var, biz buraya girelim. Şimdi o güvenlik mimarisini oluşturan şartlar ortadan kalkıyor. Avrupa'da yeni bir güvenlik mimarisi çıkıyor. Biz bunun tartışmasına aktif olarak katılıyoruz. Önermelerimizi yapıyoruz. Ve yeni ortaya çıkacak muhtemel güvenlik mimarisinde Türkiye'nin ve ait olduğumuz Avrupa ve Balkan Bölgesi'nin istikrarını koruyacak en iyi çözüm neyse onun olması için de elimizden geleni yapıyoruz. Tıpkı Kafkaslar'da yapmaya çalıştığımız yeni istikrar düzeni gibi, tıpkı Orta Doğu gibi" ifadelerini kullandı.

Fidan, Mekke İttifakı kapsamında askeri birtakım sözler verildiğini ancak olası askeri görevlendirmelerin Meclis onayına tabi olduğunu, ittifak çerçevesinde ise ülkeler arasındaki güvenlik işbirliğinin sürdürüleceğini ifade etti.

"VİZE SERBESTİSİ İÇİN TASLAK ÇALIŞMALAR BÜTÇE SONRASINDA MECLİS'E SUNULACAK"

Schengen vizesi başvurularında kabul oranının 2023-2025 döneminde yüzde 85,4 olduğunu aktaran Bakan Fidan, her 100 başvurudan yaklaşık 85'inin kabul edildiğini, vize verme oranlarında ise COVID-19 sonrası toparlanmayla yüzde 2-3'lük artış yaşandığını ifade etti.

Schengen vizesi başvurularındaki yoğunluk, randevu sorunları ve vize serbestisi sürecine ilişkin soruları da cevaplayan Fidan, "Her ülkeden başvuran oluyor. Randevularda da sıkıntı var. Onu düzeltmeye çalışıyorlar. Başvuran sayısı da sürekli artıyor Türkiye'de. Bu da iyi bir şey. Vatandaşımız seyahat etmek istiyor. İş yapmak istiyor. Eğitim almak istiyor. Bu önemli bir şey. Ve nedense de hep Avrupa ülkelerine gitmek istiyor. Schengen vizesinin olduğu yerlere. Yani aslında Singapur, Malezya, Endonezya var.

Avrupa'da vize konusunda, göç konusunda inanılmaz bir tartışma var. Bütün partiler aşırı sağ partiler iktidara gelmesin diye şu anda göç konusunda rekabete girmiş durumdalar. Bundan tabii ki vize için başvuranlar da etkileniyorlar. Ama dediğim gibi bu konudaki nihai çözüm esas itibarıyla vize serbestisi anlaşmasını hayata geçirmektir. Bu konuda bizim sürdürdüğümüz çalışma da bu 6 eksik kalan konu ile ilgili nihayet taslak çalışmaları bitirme aşamasına geldik. Tam Yüce Meclis'te bunu sunacaktık. Dediler ki ‘şu bütçeyi bir atlatalım, ondan sonra bunu yapalım’. İnşallah bütçeden sonra önünüze bu gelecek" değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE'NİN BAZI ÜLKELERE VERDİĞİ DESTEK ASKERİ YAYILMACILIK OLARAK DEĞERLENDİRİLMEMELİ"

Bakan Fidan, Türkiye'nin diplomatik misyonlarının faaliyet alanlarına göre farklı önceliklerle çalıştığını belirterek, kriz bölgelerinde askeri, siyasi ve diplomatik konulara yoğunlaşılırken, diğer ülkelerde ticari kapasitenin artırılması, kültürel faaliyetler, turizm, teknoloji ve eğitim alanlarında işbirliğinin geliştirilmesine ağırlık verildiğini ifade etti.

Bazı ülkelerde terör örgütleri ve silahlı grupların istikrarı bozabildiğini vurgulayan Fidan, Türkiye'nin istihbarat ve teknik destek gibi katkılarla bu ülkelerde kamu düzeninin sağlanmasına, istikrarın güçlendirilmesine ve halkın yaşam koşullarının iyileştirilmesine destek verdiğini, bunun askeri yayılmacılık olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ifade etti.

Komisyon’da Bakan Fidan’ın konuşmasının ardından Dışişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2027 yılı bütçesi milletvekillerinin oylamasıyla kabul edildi.