Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Komisyonda Dışişleri Bakanlığının 2027 yılı bütçesi, kesin hesabı ve Sayıştay raporunun yanı sıra Avrupa Birliği Başkanlığı, Türk Akreditasyon Kurumu ve Türkiye Ulusal Ajansının bütçe ve denetim raporları ele alındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan önemli açıklamalarda bulundu.

FİLİSTİN MESAJI: HEDEF BAĞIMSIZ DEVLET

"Türkiye'nin Filistin'e desteğindeki hedef, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti'nin kurulmasıdır"

Burada bir sunum gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 2026 yılında bölgesel sahiplenme ilkesi doğrultusunda Türkiye'nin dış politikadaki etkinliğini artırdığını belirterek, Türk Devletleri Teşkilatı'nın dönem başkanlığının devralındığını, Balkan Barış Platformu kapsamında diyalog ve işbirliğinin güçlendirildiğini, Afrika, Asya ve Latin Amerika ile ilişkilerin yeni ortaklıklar ve diplomatik girişimlerle derinleştirildiğini ifade etti.

Filistin meselesinin Türkiye'nin yıl boyunca dış politikadaki öncelikli gündemlerinden biri olmayı sürdürdüğünü ifade eden Fidan, "Gazze'de soykırımın durdurulması, insani trajedinin önüne geçilmesi ve yeniden inşa faaliyetlerine başlanması amacıyla yürütülen gayretlere, Türkiye olarak öncülük ettik, yapıcı ve etkin katkı sağladık. Aynı zamanda, Batı Şeria'daki yerleşimci terörünün, Mescid-i Aksa'ya yönelik provokasyonların ve İsrail'in bütün bölgeyi tehdit eden yayılmacı politikalarının önlenmesi amacıyla, bölgemizdeki ülkelerle ve uluslararası ortaklarımızla birlikte çalışmaya devam ettik; önümüzdeki yıl da bu çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz. Filistin'e destek sağlanması ve İsrail'e yönelik uluslararası izolasyonun artarak devam etmesi için yürüttüğümüz çalışmaların nihai stratejik hedefi; 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve toprak bütünlüğünü haiz bir Filistin Devleti'nin kurulmasıdır. Bu hedefe ulaşana kadar da Filistin halkının hak ve hukukunu savunmayı sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu.

SURİYE'DE SDG'NİN ENTEGRASYON SÜRECİ

Bölgesine istikrarsızlık yayan değil, bölgenin istikrarına katkı sağlayan bir Suriye'nin, milli menfaatler bakımından önem taşıdığının altının çizen Bakan Fidan, "Bu bağlamda, devlet otoritesinin ülkenin tamamında hakim kılınmasına ve ‘SDG'nin entegrasyon sürecinin başarıyla tamamlanmasına yönelik çabalarında Suriye Hükümeti'ne destek veriyoruz. Suriye'de toplumsal barışın sağlanması, geçmişteki acıların bir daha yaşanmaması için önem taşımaktadır. Halk Meclisi seçim sürecinin tamamlanması ve yasama faaliyetlerine başlanması bu doğrultuda olumlu bir adım teşkil etmektedir. Suriye tarihinde ilk defa Kürtlere temel hak ve özgürlüklerinin verilmiş olması da ülke içindeki istikrarın güçlendirilmesi açısından önem taşımaktadır. Bu bağlamda Suriye'de, Türkmenler de dahil olmak üzere, bütün kesimlerin eşit vatandaşlık ilkesi temelinde temsil edildiği, kapsayıcı bir siyasi düzeni destekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

"SİNCAR'DAKİ PKK MEVCUDİYETİNİN TASFİYESİNDEN MEMNUNUZ"

Fidan, Suriye'de istikrarın sağlanmasının önündeki en önemli engellerden birinin İsrail'in yayılmacı politikaları olduğunu belirterek, "İsrail'in gerek bölgede gerek uluslararası alanda saldırgan politikalarının bir bedeli olacağını görmesi için uluslararası toplumla çalışmalarımıza devam ediyoruz. İşbirliği içerisinde İsrail'in bölgeye istikrarsızlık yayan politikalarla kendi güvenliğini sağlayamayacağını idrak etmesi gerektiğini de her vesileyle vurguluyoruz" dedi.



Irak'la ilişkilerin enerji, ulaştırma ve su altyapısı başta olmak üzere birçok alanda geliştirildiğinin altını çizen Fidan, "Cumhurbaşkanımızın 2024'te Irak'a yaptığı tarihi ziyaretle güç kazanan işbirliğimizi daha da ileriye taşımaya gayret ediyoruz. Başbakan Zeydi'nin 28 Temmuz'daki ziyareti vesilesiyle imzalanan anlaşmaların ardından enerji, ulaştırma ve su altyapısı gibi alanlardaki projeleri en kısa sürede hayata geçirmeye öncelik veriyoruz. Bu çerçevede, bölgemizin istikrar ve refahına kaydadeğer katkı sağlayacak, stratejik nitelikteki Kalkınma Yolu Projesi'ne desteğimizi sürdürüyoruz. Sincar'daki PKK mevcudiyetinin tasfiyesine yönelik Irak Hükümeti'nin adımlarından memnuniyet duyuyoruz. Irak'ın Sincar'da atacağı somut adımlara paralel olarak Başika'daki faaliyetlerimizin de kademeli biçimde sonlandırılması konusunda vardığımız mutabakat, Irak'la ilişkilerimizde yeni bir döneme girmekte olduğumuzun açık bir göstergesidir. Irak'ın asli unsuru olan Türkmen soydaşlarımıza da desteğimizi her alanda sürdürmekteyiz" açıklamasında bulundu.

ERMENİSTAN İLE NORMALLEŞME MESAJI

Fidan, Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrarın tesisine yönelik çabaların sürdüğünü belirterek, "Azerbaycan'la eşgüdüm içinde yürüttüğümüz Ermenistan ile normalleşme sürecindeki ilerleme, bölgede uzun süredir beklenen kalıcı barışa yönelik umutları güçlendirmiştir. Ermenistan'ın ülkemize ve Azerbaycan'a yönelik barışçıl ve yapıcı yaklaşımını da bu bağlamda memnuniyetle karşılıyoruz. ‘Tek Millet, İki Devlet' anlayışıyla özel bağlara sahip olduğumuz Azerbaycan ile aramızdaki stratejik ortaklık ve müttefiklik ilişkisi, Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrar bakımından itici bir güç teşkil etmektedir. Bu çerçevede, Ermenistan ile Azerbaycan arasında barış anlaşmasının imzalanması yoluyla Güney Kafkasya'nın ‘donmuş ihtilaflarla' değil, ‘istikrar ve refah vizyonuyla' anılan bir bölgeye dönüşmesi için üzerimize düşeni yerine getirmeye devam ediyoruz" dedi.

YUNANİSTAN VE KIBRIS AÇIKLAMASI

Ege ve Doğu Akdeniz'in ihtilaf değil, istikrar ve işbirliği alanı olması hedefi doğrultusunda diyalog odaklı bir politika izlediklerini söyleyen Fidan, Şubat 2026'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in başkanlığında Ankara'da Yüksek Düzeylı İşbirliği Konseyi'nin 6'ncı toplantısının düzenlendiğini hatırlattı. Fidan, "Yunanistan ile ilişkilerimizde temel hedefimiz iyi komşuluk ve işbirliği anlayışıyla ilerlemektir. Bu anlayışın, iki ülkenin müşterek menfaatleri açısından en uygun yol olduğunu düşünüyoruz. Ancak, milli menfaatlerimize ve Batı Trakya ile Onikiadalar'daki soydaşlarımızın haklarına halel getirecek adımlar karşısında da kararlı duruşumuzu devam ettireceğiz. Milli davamız Kıbrıs meselesinin, adil, kalıcı ve Ada'daki gerçeklere dayanan bir çözüme kavuşturulabilmesi için gayretlerimizi sürdürüyoruz. Ada'da iki ayrı halk, iki ayrı demokrasi ve iki ayrı devlet bulunduğu gerçeğini her fırsatta vurguluyor, Kıbrıs Türkü'nün haklı davasını her platformda savunuyoruz. Ege ve Doğu Akdeniz'in bir istikrar ve refah bölgesi olabilmesi için bütün tarafların meşru menfaatlerini göz önüne alan bir anlayışın hakim kılınması önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

AB İLE İLİŞKİLERDE YENİ DÖNEM HEDEFİ

Fidan, Avrupa Birliği'nin son dönemde ülkemizle diyalog ve temaslarını kuvvetlendirme yönünde bir çaba içinde olduğunun da altını çizerek, "Önümüzdeki dönemde, AB ile ilişkilerimiz bağlamında temel önceliklerimizi; Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, ülkemizin "Made in EU" girişimi kapsamına dahil edilmesi, vize Serbestisi Diyaloğu'nun hızlandırılması, AB'nin güvenlik ve savunma mekanizmalarının NATO'yu tamamlayıcı nitelikte olması ve ülkemizin de bunlara dahil edilmesi hususları teşkil edecektir. Avrupa Birliği'nin stratejik bir vizyonla hareket etmesi ve siyasi irade ortaya koyabilmesi halinde, ilişkilerimizde ortak menfaat temelinde yeni bir işbirliği döneminin başlayabileceğine inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"KANADA İLE İLİŞKİLERİMİZİ ‘STRATEJİK ORTAKLIK' SEVİYESİNE YÜKSELTTİK"

ABD ile ilişkilerin karşılıklı saygı ve çıkarlar temelinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasındaki diyalogdan güç alarak geliştirildiğini dile getiren Fidan Gazze, Suriye, Ukrayna ve Kafkasya başta olmak üzere bölgesel konularda da temasların sürdüğünü ifade etti.

Fidan, Kanada ile ilişkilerin Stratejik Ortaklık seviyesine yükseltildiğini belirterek, "Kuzey Amerika'nın bir diğer önemli ülkesi olan Kanada ile ilişkilerimizi Stratejik Ortaklık seviyesine yükselttik ve Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerine başlama kararı aldık. Önümüzdeki dönemde Kanada'yla enerjiden savunma sanayiine uzanan geniş bir yelpazede işbirliğimizi derinleştirmeyi öngörüyoruz" dedi.

Küresel çatışmaların enerji güvenliği ve bağlantısallığı kritik hale getirdiğini aktaran Fidan, Türkiye'nin kritik deniz yollarında seyrüsefer güvenliğinin sağlanması için G20 bünyesinde girişim başlattığını ve Orta Koridor başta olmak üzere uluslararası bağlantısallığın kesintisiz sürmesi için işbirliği çalışmalarını yürüttüğünü ifade etti.

"BM Gıda ve Tarım Teşkilatı (FAO) Genel Direktörlüğüne Mehdi Eker'i aday gösterdik

Fidan, Türkiye'nin uluslararası kuruluşlardaki temsil ve etki gücünü artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Birleşmiş Milletler'in merkezi rolünün güçlendirilmesi amacıyla AGİT Genel Sekreteri Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu'nu Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği görevine aday gösterdik. Aynı zamanda, BM Gıda ve Tarım Teşkilatı (FAO) Genel Direktörlüğüne, Cumhuriyetimizin en uzun süre görev yapan Tarım Bakanı Mehdi Eker'i aday gösterdik. BM Genel Sekreteri ve FAO Genel Direktörü adaylarımızın kampanyalarına destek sağlamayı sürdürüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Schengen vize sorunlarının yakından takip edildiğini de ifade eden Fidan, Türkiye'nin girişimleriyle hayata geçirilen kademeli vize uygulaması sayesinde vatandaşların çok girişli vizeye hızlandırılmış prosedürle erişiminin kolaylaştırıldığını, başvuru süreçlerinin sadeleştirilmesi için de Schengen temsilcilikleriyle çalışma grubu oluşturulduğunu ifade etti.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA 64,4 MİLYAR LİRALIK BÜTÇE

Fidan, Bakanlık bütçesinin şeffaflık, hesap verebilirlik ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda tasarruf tedbirlerine uygun kullanıldığını belirterek, 2025 yılında tahsis edilen 40,2 milyar lira ödeneğin 36,9 milyar lirasının harcandığını ve bütçe gerçekleşme oranının yüzde 91,7 olduğunu bildirdi.

Gelecek yılın Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi kapsamında Bakanlık ve bağlı kurumlara ayrılan ödenekler ile Sayıştay denetimine ilişkin ise Fidan, "2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifiyle Bakanlığımıza 64,4 milyar lira ödenek tahsis edilmesi öngörülmektedir. Bunun yanısıra, 16,8 milyar lirası başta gençlerimizin, öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin Türkiye Ulusal Ajansı kanalıyla AB programlarına katılımını sağlamak amacıyla kullanılmak üzere, AB Başkanlığı için 18 milyar lira, Türk Akreditasyon Kurumu için 636 milyon lira tutarında ödenek de Komisyonumuzun onayına sunulmuş durumdadır. Sayıştay Başkanlığımızla sürdürdüğümüz yakın işbirliği çerçevesinde, 2025 yılı Sayıştay Denetim Raporu'nun Bakanlığımızla ilgili kısmında; Mali rapor ve tablolara ilişkin herhangi bir denetim bulgusunun tespit edilmediği, raporun ‘Denetim Görüşü' bölümünde, mali rapor ve tabloların tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi kaydedilmektedir. Çalışmalarımızı, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması, mali şeffaflığın güçlendirilmesi ve hesap verebilirlik doğrultusunda sürdüreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Fidan, küresel belirsizlik ve çatışmaların arttığı dönemde çok boyutlu dış politikanın öneminin arttığını belirterek, bölgesel barış ve istikrarın milli güvenlikle doğrudan bağlantılı olduğunu, dış politika hedeflerinin hayata geçirilmesinde TBMM'nin desteğinin önem taşıdığını ifade etti

Komisyon, Bakan Fidan'ın sunumunun ardından Komisyon üyesi milletvekillerinin konuşmalarıyla devam etti.